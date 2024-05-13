https://ria.ru/20240513/zakonoproekt-1945532860.html
Правительство поддержит проект о нежелательных организациях с госучастием
Правительство поддержит проект о нежелательных организациях с госучастием - РИА Новости, 13.05.2024
Правительство поддержит проект о нежелательных организациях с госучастием
Кабмин поддерживает при условии доработки законопроект о признании нежелательными организаций, учредителями или участниками которых являются государственные... РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T11:49
2024-05-13T11:49
2024-05-13T11:50
общество
госдума рф
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Кабмин поддерживает при условии доработки законопроект о признании нежелательными организаций, учредителями или участниками которых являются государственные органы иностранного государства, копия проекта отзыва правительства имеется в распоряжении РИА Новости. "Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом указанных замечаний", - сказано в документе. Ранее законопроект о признании нежелательными организаций, учредителями которых являются иностранные госорганы, был внесен в Госдуму. Поправки вносятся в федеральные законы "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации", "О некоммерческих организациях", а также федеральные законы "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию", "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" и "О российском движении детей и молодежи".
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, госдума рф
Правительство поддержит проект о нежелательных организациях с госучастием
Кабмин одобрит доработанный проект о нежелательных организациях с госучастием
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Кабмин поддерживает при условии доработки законопроект о признании нежелательными организаций, учредителями или участниками которых являются государственные органы иностранного государства, копия проекта отзыва правительства имеется в распоряжении РИА Новости.
"Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом указанных замечаний", - сказано в документе.
Ранее законопроект о признании нежелательными организаций, учредителями которых являются иностранные госорганы, был внесен в Госдуму
.
Поправки вносятся в федеральные законы "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации", "О некоммерческих организациях", а также федеральные законы "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию", "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" и "О российском движении детей и молодежи".