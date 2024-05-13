https://ria.ru/20240513/zakonoproekt-1945532860.html

Правительство поддержит проект о нежелательных организациях с госучастием

Правительство поддержит проект о нежелательных организациях с госучастием - РИА Новости, 13.05.2024

Правительство поддержит проект о нежелательных организациях с госучастием

Кабмин поддерживает при условии доработки законопроект о признании нежелательными организаций, учредителями или участниками которых являются государственные... РИА Новости, 13.05.2024

2024-05-13T11:49

2024-05-13T11:49

2024-05-13T11:50

общество

госдума рф

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Кабмин поддерживает при условии доработки законопроект о признании нежелательными организаций, учредителями или участниками которых являются государственные органы иностранного государства, копия проекта отзыва правительства имеется в распоряжении РИА Новости. "Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом указанных замечаний", - сказано в документе. Ранее законопроект о признании нежелательными организаций, учредителями которых являются иностранные госорганы, был внесен в Госдуму. Поправки вносятся в федеральные законы "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации", "О некоммерческих организациях", а также федеральные законы "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию", "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" и "О российском движении детей и молодежи".

https://ria.ru/20240402/otvetstvennost-1937319968.html

https://ria.ru/20240212/vezd-1926902520.html

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2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, госдума рф