Захарова высмеяла сомнения западников в политическом процессе в России
Захарова посоветовала обсуждающим политику в России посмотреть на себя
© Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
© Пресс-служба МИД России
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Представителям западного мира, обсуждающим легитимность инаугурации президента России и других конституционных процедур, стоит обратить внимание на плачевную ситуацию со схожими вопросами в Соединенных Штатах, где за столетия сложилась "традиция" покушений на президентов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.
Она отметила, что с "умилением, переходящим в недоумение", следит за "балаганной дискуссией на Западе о легитимности выборов, инаугурации, назначении правительства и других конституционных процедурах в России".
"Мне кажется, что всем этим "рассуждальщикам" из натоцентричных структур было бы неплохо разобраться со своими собственными "легитимностями" для начала", - написала Захарова.
Она подчеркнула, что защитники "демократии, законности и прав человека" среди "западников" по неясной причине не обращают внимания на заявления демократов в США о необходимости устранения экс-президента и кандидата в президенты Дональда Трампа. В дополнение к этому представитель МИД перечислила покушения на президентов и кандидатов в президенты США с 1835 года по 2011 год, отмечая, что "традиция ужасная, но она, что называется, устоялась".