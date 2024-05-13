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Захарова высмеяла сомнения западников в политическом процессе в России - РИА Новости, 13.05.2024
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15:40 13.05.2024
https://ria.ru/20240513/zakharova-1945624812.html
Захарова высмеяла сомнения западников в политическом процессе в России
Захарова высмеяла сомнения западников в политическом процессе в России - РИА Новости, 13.05.2024
Захарова высмеяла сомнения западников в политическом процессе в России
Представителям западного мира, обсуждающим легитимность инаугурации президента России и других конституционных процедур, стоит обратить внимание на плачевную... РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T15:40
2024-05-13T15:40
в мире
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мария захарова
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Представителям западного мира, обсуждающим легитимность инаугурации президента России и других конституционных процедур, стоит обратить внимание на плачевную ситуацию со схожими вопросами в Соединенных Штатах, где за столетия сложилась "традиция" покушений на президентов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале. Она отметила, что с "умилением, переходящим в недоумение", следит за "балаганной дискуссией на Западе о легитимности выборов, инаугурации, назначении правительства и других конституционных процедурах в России". "Мне кажется, что всем этим "рассуждальщикам" из натоцентричных структур было бы неплохо разобраться со своими собственными "легитимностями" для начала", - написала Захарова. Она подчеркнула, что защитники "демократии, законности и прав человека" среди "западников" по неясной причине не обращают внимания на заявления демократов в США о необходимости устранения экс-президента и кандидата в президенты Дональда Трампа. В дополнение к этому представитель МИД перечислила покушения на президентов и кандидатов в президенты США с 1835 года по 2011 год, отмечая, что "традиция ужасная, но она, что называется, устоялась".
https://ria.ru/20240513/rossiya-1945524695.html
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в мире, россия, сша, мария захарова, дональд трамп
В мире, Россия, США, Мария Захарова, Дональд Трамп
Захарова высмеяла сомнения западников в политическом процессе в России

Захарова посоветовала обсуждающим политику в России посмотреть на себя

© Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
© Пресс-служба МИД России
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Представителям западного мира, обсуждающим легитимность инаугурации президента России и других конституционных процедур, стоит обратить внимание на плачевную ситуацию со схожими вопросами в Соединенных Штатах, где за столетия сложилась "традиция" покушений на президентов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.
Она отметила, что с "умилением, переходящим в недоумение", следит за "балаганной дискуссией на Западе о легитимности выборов, инаугурации, назначении правительства и других конституционных процедурах в России".
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"Мне кажется, что всем этим "рассуждальщикам" из натоцентричных структур было бы неплохо разобраться со своими собственными "легитимностями" для начала", - написала Захарова.
Она подчеркнула, что защитники "демократии, законности и прав человека" среди "западников" по неясной причине не обращают внимания на заявления демократов в США о необходимости устранения экс-президента и кандидата в президенты Дональда Трампа. В дополнение к этому представитель МИД перечислила покушения на президентов и кандидатов в президенты США с 1835 года по 2011 год, отмечая, что "традиция ужасная, но она, что называется, устоялась".
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