https://ria.ru/20240513/zakharova-1945624812.html

Захарова высмеяла сомнения западников в политическом процессе в России

Захарова высмеяла сомнения западников в политическом процессе в России - РИА Новости, 13.05.2024

Захарова высмеяла сомнения западников в политическом процессе в России

Представителям западного мира, обсуждающим легитимность инаугурации президента России и других конституционных процедур, стоит обратить внимание на плачевную... РИА Новости, 13.05.2024

2024-05-13T15:40

2024-05-13T15:40

2024-05-13T15:40

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Представителям западного мира, обсуждающим легитимность инаугурации президента России и других конституционных процедур, стоит обратить внимание на плачевную ситуацию со схожими вопросами в Соединенных Штатах, где за столетия сложилась "традиция" покушений на президентов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале. Она отметила, что с "умилением, переходящим в недоумение", следит за "балаганной дискуссией на Западе о легитимности выборов, инаугурации, назначении правительства и других конституционных процедурах в России". "Мне кажется, что всем этим "рассуждальщикам" из натоцентричных структур было бы неплохо разобраться со своими собственными "легитимностями" для начала", - написала Захарова. Она подчеркнула, что защитники "демократии, законности и прав человека" среди "западников" по неясной причине не обращают внимания на заявления демократов в США о необходимости устранения экс-президента и кандидата в президенты Дональда Трампа. В дополнение к этому представитель МИД перечислила покушения на президентов и кандидатов в президенты США с 1835 года по 2011 год, отмечая, что "традиция ужасная, но она, что называется, устоялась".

https://ria.ru/20240513/rossiya-1945524695.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, сша, мария захарова, дональд трамп