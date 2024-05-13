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"Южная" группировка за сутки уничтожила до 540 украинских военных - РИА Новости, 13.05.2024
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13:06 13.05.2024 (обновлено: 13:12 13.05.2024)
https://ria.ru/20240513/yug-1945563308.html
"Южная" группировка за сутки уничтожила до 540 украинских военных
"Южная" группировка за сутки уничтожила до 540 украинских военных - РИА Новости, 13.05.2024
"Южная" группировка за сутки уничтожила до 540 украинских военных
Российские военнослужащие группировки "Юг" нанесли поражение украинским войскам и отразили три контратаки, потери противника составили до 540 солдат, также... РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T13:06
2024-05-13T13:12
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 13 мая – РИА Новости. Российские военнослужащие группировки "Юг" нанесли поражение украинским войскам и отразили три контратаки, потери противника составили до 540 солдат, также уничтожены два танка, в том числе один Leopard, сообщило в понедельник Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 79-й десантно-штурмовой, 81-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Клещеевка, Антоновка и Григоровка Донецкой народной республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что группировка "Юг" за сутки отразила три контратаки штурмовых групп 10-й горно-штурмовой, 41-й механизированной бригад ВСУ в районах Спорного и Раздоловки в ДНР."Потери противника составили до 540 военнослужащих, два танка, в том числе Leopard-2А1 производства ФРГ, две боевые бронированные машины, 11 автомобилей, 155 мм гаубица М777 производства США, 152 мм гаубица Д-20, 122 мм самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", 105 мм орудие М119 производства США и 105 мм гаубица Melara Мod 56 итальянского производства", – добавили в Минобороны РФ.
https://ria.ru/20240513/smi-1945549449.html
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россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
"Южная" группировка за сутки уничтожила до 540 украинских военных

"Южная" группировка за сутки уничтожила до 540 украинских военных и два танка

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне спецоперации
Российские военные в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Российские военные в зоне спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мая – РИА Новости. Российские военнослужащие группировки "Юг" нанесли поражение украинским войскам и отразили три контратаки, потери противника составили до 540 солдат, также уничтожены два танка, в том числе один Leopard, сообщило в понедельник Минобороны РФ.
"Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 79-й десантно-штурмовой, 81-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Клещеевка, Антоновка и Григоровка Донецкой народной республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.
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Отмечается, что группировка "Юг" за сутки отразила три контратаки штурмовых групп 10-й горно-штурмовой, 41-й механизированной бригад ВСУ в районах Спорного и Раздоловки в ДНР.
"Потери противника составили до 540 военнослужащих, два танка, в том числе Leopard-2А1 производства ФРГ, две боевые бронированные машины, 11 автомобилей, 155 мм гаубица М777 производства США, 152 мм гаубица Д-20, 122 мм самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", 105 мм орудие М119 производства США и 105 мм гаубица Melara Мod 56 итальянского производства", – добавили в Минобороны РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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