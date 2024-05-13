https://ria.ru/20240513/yug-1945563308.html

"Южная" группировка за сутки уничтожила до 540 украинских военных

"Южная" группировка за сутки уничтожила до 540 украинских военных - РИА Новости, 13.05.2024

"Южная" группировка за сутки уничтожила до 540 украинских военных

Российские военнослужащие группировки "Юг" нанесли поражение украинским войскам и отразили три контратаки, потери противника составили до 540 солдат, также... РИА Новости, 13.05.2024

2024-05-13T13:06

2024-05-13T13:06

2024-05-13T13:12

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/09/1938891661_0:323:2950:1982_1920x0_80_0_0_a7ffc911d50f0bec0c9903b05a3d477b.jpg

МОСКВА, 13 мая – РИА Новости. Российские военнослужащие группировки "Юг" нанесли поражение украинским войскам и отразили три контратаки, потери противника составили до 540 солдат, также уничтожены два танка, в том числе один Leopard, сообщило в понедельник Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 79-й десантно-штурмовой, 81-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Клещеевка, Антоновка и Григоровка Донецкой народной республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что группировка "Юг" за сутки отразила три контратаки штурмовых групп 10-й горно-штурмовой, 41-й механизированной бригад ВСУ в районах Спорного и Раздоловки в ДНР."Потери противника составили до 540 военнослужащих, два танка, в том числе Leopard-2А1 производства ФРГ, две боевые бронированные машины, 11 автомобилей, 155 мм гаубица М777 производства США, 152 мм гаубица Д-20, 122 мм самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", 105 мм орудие М119 производства США и 105 мм гаубица Melara Мod 56 итальянского производства", – добавили в Минобороны РФ.

https://ria.ru/20240513/smi-1945549449.html

https://ria.ru/20240513/ukraina-1945563765.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, вооруженные силы украины, безопасность