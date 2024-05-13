https://ria.ru/20240513/yakutiya-1945502306.html

Два села в Якутии, где ввели режим ЧС, освободились от воды

Два села в Якутии, где ввели режим ЧС, освободились от воды - РИА Новости, 13.05.2024

Два села в Якутии, где ввели режим ЧС, освободились от воды

Два села в Олекминском районе Якутии, где введен режим ЧС из-за паводка, освободились от воды, глава республики Айсен Николаев провел заседание КЧС, сообщает... РИА Новости, 13.05.2024

2024-05-13T09:05

2024-05-13T09:05

2024-05-13T09:05

происшествия

олекминский район

россия

айсен николаев

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

наводнения в россии — 2024

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ЯКУТСК, 13 мая - РИА Новости. Два села в Олекминском районе Якутии, где введен режим ЧС из-за паводка, освободились от воды, глава республики Айсен Николаев провел заседание КЧС, сообщает пресс-служба главы и правительства республики. Ситуацию с паводком в Олекминском районе глава республики обсудил в понедельник с членами комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. "В настоящее время два населенных пункта – села Дельгей и Иннях – освободились от воды. В четырех населенных пунктах – селах Кыллах, Нерюктяйинск 1-й, Хоринцы, Нерюктяйинск 2-й – ситуация остается сложной", - информирует пресс-служба. По оперативным данным, уровень воды у села Кыллах, откуда ранее эвакуировали жителей, начал медленно начал спадать, но подтопленными все еще остаются 63 жилых дома, в которых проживают 134 человека, включая 5 детей. В пункте временного размещения в селе Даппарай из Кыллаха находятся 27 человек. В Нерюктяйинске 1-м подтоплено 27 домов, где проживают 66 человек, в том числе 3 детей. Здесь, в отличие от Хоринцев, люди были заблаговременно отселены, а скот отогнан. В ПВР находятся 24 человека, включая 3 детей. Вода также идет на спад. В Хоринцах подтоплено 38 дворов. Эвакуировано 1100 человек, из них 22 – в ПВР. В Нерюктяйинске 2-м подтоплено 20 домов, где проживают 100 человек. В ПВР – 6 человек, включая 4 детей. Николаев отметил несвоевременную работу по отселению граждан из подверженных подтоплению населенных пунктов, в частности, в селе Кыллах, где сложилась наиболее сложная обстановка. "Говорить о том, что люди сами отказывались от эвакуации - это не повод для успокоения. Поручил принять все меры, чтобы снять угрозу для жизни и здоровья людей. Обеспечить безопасность людей - это первоочередная задача при паводке, которая должна быть соблюдена без всяких промедлений", - сказал он. Также глава республики поручил провести превентивные мероприятия в Хангаласском районе, куда прибудет ледоход после Олекминского. В понедельник жителей села Кыллах в Олекминском районе Якутии из-за паводка на реке Лена эвакуируют в соседнее село Даппарай. В селах Кыллах, Нерюктяйинск 1-й, Хоринцы затоплено 80 дворов, где проживают 193 человека. В район вылетает вертолет МЧС России с двумя тоннами взрывчатки для устранения затора на реке.

https://ria.ru/20240409/pavodok-1938854588.html

https://ria.ru/20240408/spasateli-1938670562.html

олекминский район

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, олекминский район, россия, айсен николаев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наводнения в россии — 2024