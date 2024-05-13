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Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове - РИА Новости, 13.05.2024

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове

Взрыв прогремел в понедельник в Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Страна" в Telegram-канале. РИА Новости, 13.05.2024

2024-05-13T18:46

2024-05-13T18:46

2024-05-13T18:46

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Взрыв прогремел в понедельник в Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Страна" в Telegram-канале. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, тревога в Харьковской области звучит более трех часов. "Сообщают о взрыве в Харькове", - говорится в сообщении издания.Ранее в понедельник на Украине трижды объявляли масштабную тревогу, затем сигнал тревоги отменили практически на всей территории страны за исключением Харьковской области. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, харьковская область, харьков, украина, вооруженные силы рф