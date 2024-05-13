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Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове - РИА Новости, 13.05.2024
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Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове - РИА Новости, 13.05.2024
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове
Взрыв прогремел в понедельник в Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Страна" в Telegram-канале. РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T18:46
2024-05-13T18:46
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вооруженные силы рф
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Взрыв прогремел в понедельник в Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Страна" в Telegram-канале. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, тревога в Харьковской области звучит более трех часов. &quot;Сообщают о взрыве в Харькове&quot;, - говорится в сообщении издания.Ранее в понедельник на Украине трижды объявляли масштабную тревогу, затем сигнал тревоги отменили практически на всей территории страны за исключением Харьковской области. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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в мире, харьковская область, харьков, украина, вооруженные силы рф
В мире, Харьковская область, Харьков, Украина, Вооруженные силы РФ, Специальная военная операция на Украине
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове

"Страна": взрыв прогремел в Харькове на фоне воздушной тревоги

© iStock.com / Kathrine AndiХарьков
Харьков - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
© iStock.com / Kathrine Andi
Харьков. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Взрыв прогремел в понедельник в Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Страна" в Telegram-канале.
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, тревога в Харьковской области звучит более трех часов.
«

"Сообщают о взрыве в Харькове", - говорится в сообщении издания.

Ранее в понедельник на Украине трижды объявляли масштабную тревогу, затем сигнал тревоги отменили практически на всей территории страны за исключением Харьковской области.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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