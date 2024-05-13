https://ria.ru/20240513/vsu-1945594360.html

ВСУ не хватает техники для строительства укреплений, заявили в Раде

ВСУ не хватает техники для строительства укреплений, заявили в Раде - РИА Новости, 13.05.2024

ВСУ не хватает техники для строительства укреплений, заявили в Раде

Украинским военным не хватает техники для строительства фортификационных сооружений, очередь на экскаваторы не меньше, чем на оружие, заявила в понедельник... РИА Новости, 13.05.2024

2024-05-13T14:35

2024-05-13T14:35

2024-05-13T14:35

специальная военная операция на украине

в мире

ирина геращенко

харьковская область

вооруженные силы украины

верховная рада украины

украина

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Украинским военным не хватает техники для строительства фортификационных сооружений, очередь на экскаваторы не меньше, чем на оружие, заявила в понедельник депутат Верховной рады Ирина Геращенко в своем Telegram-канале. Ранее Владимир Зеленский назвал чрезвычайно сложным положение ВСУ в Харьковской области, особенно в Волчанске. Генштаб ВСУ признал сложной оперативную обстановку на харьковском направлении и отметил "тактический успех" российских войск. "Несколько месяцев назад мы с коллегами совершили инспекционную поездку на украинско-российскую границу. И увидели правду, что в километре от врага у нас окопы по колено… Полное отсутствие современной линии обороны и минных полей", - написала Геращенко. По ее словам, на дороги возле Волчанска в 2023 году денег было выделено больше, чем на окопы на этом же направлении. "И сейчас очередь на экскаваторы и просьбы от бригад на землеройную технику не меньше, чем на оружие", - отметила она. Накануне газета Monde со ссылкой на неназванного военного с украинской стороны сообщила, что оборона Волчанска, приграничного с РФ города в Харьковской области, не подготовлена к действиям российских сил, в районе населенного пункта нет средств, необходимых для "блокировки (российского) наступления". Минобороны РФ ранее сообщало, что российские военнослужащие группировки войск "Север" за сутки продвинулись в глубину обороны противника и заняли Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково в Харьковской области. Ранее в этой же области были заняты Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья.

https://ria.ru/20240513/zelenskiy-1945509348.html

https://ria.ru/20240513/kharkov-1945485775.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, ирина геращенко, харьковская область, вооруженные силы украины, верховная рада украины, украина