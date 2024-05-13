ВСУ не хватает техники для строительства укреплений, заявили в Раде
Депутат Рады Геращенко: очередь на экскаваторы в ВСУ не меньше, чем на оружие
© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные. Архивное фото
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Украинским военным не хватает техники для строительства фортификационных сооружений, очередь на экскаваторы не меньше, чем на оружие, заявила в понедельник депутат Верховной рады Ирина Геращенко в своем Telegram-канале.
Ранее Владимир Зеленский назвал чрезвычайно сложным положение ВСУ в Харьковской области, особенно в Волчанске. Генштаб ВСУ признал сложной оперативную обстановку на харьковском направлении и отметил "тактический успех" российских войск.
"Несколько месяцев назад мы с коллегами совершили инспекционную поездку на украинско-российскую границу. И увидели правду, что в километре от врага у нас окопы по колено… Полное отсутствие современной линии обороны и минных полей", - написала Геращенко.
По ее словам, на дороги возле Волчанска в 2023 году денег было выделено больше, чем на окопы на этом же направлении. "И сейчас очередь на экскаваторы и просьбы от бригад на землеройную технику не меньше, чем на оружие", - отметила она.
Накануне газета Monde со ссылкой на неназванного военного с украинской стороны сообщила, что оборона Волчанска, приграничного с РФ города в Харьковской области, не подготовлена к действиям российских сил, в районе населенного пункта нет средств, необходимых для "блокировки (российского) наступления".
Минобороны РФ ранее сообщало, что российские военнослужащие группировки войск "Север" за сутки продвинулись в глубину обороны противника и заняли Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково в Харьковской области. Ранее в этой же области были заняты Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья.