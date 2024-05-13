Рейтинг@Mail.ru
ВСУ не хватает техники для строительства укреплений, заявили в Раде - РИА Новости, 13.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:35 13.05.2024
https://ria.ru/20240513/vsu-1945594360.html
ВСУ не хватает техники для строительства укреплений, заявили в Раде
ВСУ не хватает техники для строительства укреплений, заявили в Раде - РИА Новости, 13.05.2024
ВСУ не хватает техники для строительства укреплений, заявили в Раде
Украинским военным не хватает техники для строительства фортификационных сооружений, очередь на экскаваторы не меньше, чем на оружие, заявила в понедельник... РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T14:35
2024-05-13T14:35
специальная военная операция на украине
в мире
ирина геращенко
харьковская область
вооруженные силы украины
верховная рада украины
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1c/1936435914_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_a32bab0d66bf3ba4ef6685981e0e0b76.jpg
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Украинским военным не хватает техники для строительства фортификационных сооружений, очередь на экскаваторы не меньше, чем на оружие, заявила в понедельник депутат Верховной рады Ирина Геращенко в своем Telegram-канале. Ранее Владимир Зеленский назвал чрезвычайно сложным положение ВСУ в Харьковской области, особенно в Волчанске. Генштаб ВСУ признал сложной оперативную обстановку на харьковском направлении и отметил "тактический успех" российских войск. "Несколько месяцев назад мы с коллегами совершили инспекционную поездку на украинско-российскую границу. И увидели правду, что в километре от врага у нас окопы по колено… Полное отсутствие современной линии обороны и минных полей", - написала Геращенко. По ее словам, на дороги возле Волчанска в 2023 году денег было выделено больше, чем на окопы на этом же направлении. "И сейчас очередь на экскаваторы и просьбы от бригад на землеройную технику не меньше, чем на оружие", - отметила она. Накануне газета Monde со ссылкой на неназванного военного с украинской стороны сообщила, что оборона Волчанска, приграничного с РФ города в Харьковской области, не подготовлена к действиям российских сил, в районе населенного пункта нет средств, необходимых для "блокировки (российского) наступления". Минобороны РФ ранее сообщало, что российские военнослужащие группировки войск "Север" за сутки продвинулись в глубину обороны противника и заняли Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково в Харьковской области. Ранее в этой же области были заняты Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья.
https://ria.ru/20240513/zelenskiy-1945509348.html
https://ria.ru/20240513/kharkov-1945485775.html
харьковская область
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1c/1936435914_194:0:2925:2048_1920x0_80_0_0_de6e388ec1b21325f8e5c3e4b246be4c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, ирина геращенко, харьковская область, вооруженные силы украины, верховная рада украины, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Ирина Геращенко, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины, Украина
ВСУ не хватает техники для строительства укреплений, заявили в Раде

Депутат Рады Геращенко: очередь на экскаваторы в ВСУ не меньше, чем на оружие

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Украинским военным не хватает техники для строительства фортификационных сооружений, очередь на экскаваторы не меньше, чем на оружие, заявила в понедельник депутат Верховной рады Ирина Геращенко в своем Telegram-канале.
Ранее Владимир Зеленский назвал чрезвычайно сложным положение ВСУ в Харьковской области, особенно в Волчанске. Генштаб ВСУ признал сложной оперативную обстановку на харьковском направлении и отметил "тактический успех" российских войск.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
"Будет российским": Зеленскому ответили на жалобы на события под Харьковом
Вчера, 09:59
"Несколько месяцев назад мы с коллегами совершили инспекционную поездку на украинско-российскую границу. И увидели правду, что в километре от врага у нас окопы по колено… Полное отсутствие современной линии обороны и минных полей", - написала Геращенко.
По ее словам, на дороги возле Волчанска в 2023 году денег было выделено больше, чем на окопы на этом же направлении. "И сейчас очередь на экскаваторы и просьбы от бригад на землеройную технику не меньше, чем на оружие", - отметила она.
Накануне газета Monde со ссылкой на неназванного военного с украинской стороны сообщила, что оборона Волчанска, приграничного с РФ города в Харьковской области, не подготовлена к действиям российских сил, в районе населенного пункта нет средств, необходимых для "блокировки (российского) наступления".
Минобороны РФ ранее сообщало, что российские военнослужащие группировки войск "Север" за сутки продвинулись в глубину обороны противника и заняли Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково в Харьковской области. Ранее в этой же области были заняты Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
На Украине разгорелся скандал из-за фиаско под Харьковом
Вчера, 03:40
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреИрина ГеращенкоХарьковская областьВооруженные силы УкраиныВерховная Рада УкраиныУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала