https://ria.ru/20240513/vsu-1945583924.html

В Курской области после атаки дронов ВСУ погиб человек, еще трое ранены

В Курской области после атаки дронов ВСУ погиб человек, еще трое ранены - РИА Новости, 13.05.2024

В Курской области после атаки дронов ВСУ погиб человек, еще трое ранены

Один человек погиб, еще трое ранены после того, как ВСУ атаковали дронами машины в Курской области, сообщается в Telegram-канале регионального правительства. РИА Новости, 13.05.2024

2024-05-13T14:20

2024-05-13T14:20

2024-05-13T15:04

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Один человек погиб, еще трое ранены после того, как ВСУ атаковали дронами машины в Курской области, сообщается в Telegram-канале регионального правительства."Сегодня украинские террористы целенаправленно атаковали дронами транспортные средства в Глушковском районе. Они сбросили взрывные устройства на личные автомобили жителей села Попово-Лежачи. Одна женщина погибла на месте, ещё три человека получили ранения", - говорится в сообщении.Отмечается, что пострадавших госпитализируют в районную больницу. Добавляется, что силами пожарных расчётов горящие автомобили были потушены.

https://ria.ru/20240513/bespilotniki-1945487629.html

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курская область, вооруженные силы украины, украина, россия, безопасность, происшествия