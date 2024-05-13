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В Курской области после атаки дронов ВСУ погиб человек, еще трое ранены - РИА Новости, 13.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:20 13.05.2024 (обновлено: 15:04 13.05.2024)
https://ria.ru/20240513/vsu-1945583924.html
В Курской области после атаки дронов ВСУ погиб человек, еще трое ранены
В Курской области после атаки дронов ВСУ погиб человек, еще трое ранены - РИА Новости, 13.05.2024
В Курской области после атаки дронов ВСУ погиб человек, еще трое ранены
Один человек погиб, еще трое ранены после того, как ВСУ атаковали дронами машины в Курской области, сообщается в Telegram-канале регионального правительства. РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T14:20
2024-05-13T15:04
специальная военная операция на украине
курская область
вооруженные силы украины
украина
россия
безопасность
происшествия
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Один человек погиб, еще трое ранены после того, как ВСУ атаковали дронами машины в Курской области, сообщается в Telegram-канале регионального правительства."Сегодня украинские террористы целенаправленно атаковали дронами транспортные средства в Глушковском районе. Они сбросили взрывные устройства на личные автомобили жителей села Попово-Лежачи. Одна женщина погибла на месте, ещё три человека получили ранения", - говорится в сообщении.Отмечается, что пострадавших госпитализируют в районную больницу. Добавляется, что силами пожарных расчётов горящие автомобили были потушены.
https://ria.ru/20240513/bespilotniki-1945487629.html
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курская область, вооруженные силы украины, украина, россия, безопасность, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Вооруженные силы Украины, Украина, Россия, Безопасность, Происшествия
В Курской области после атаки дронов ВСУ погиб человек, еще трое ранены

В Курской области погиб человек, еще трое ранены после атаки транспорта ВСУ

© Фото : Курская область/TelegramПоследствия атаки ВСУ в Глушковском районе. 13 мая 2024
Последствия атаки ВСУ в Глушковском районе. 13 мая 2024 - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
© Фото : Курская область/Telegram
Последствия атаки ВСУ в Глушковском районе. 13 мая 2024
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Один человек погиб, еще трое ранены после того, как ВСУ атаковали дронами машины в Курской области, сообщается в Telegram-канале регионального правительства.
"Сегодня украинские террористы целенаправленно атаковали дронами транспортные средства в Глушковском районе. Они сбросили взрывные устройства на личные автомобили жителей села Попово-Лежачи. Одна женщина погибла на месте, ещё три человека получили ранения", - говорится в сообщении.
Отмечается, что пострадавших госпитализируют в районную больницу. Добавляется, что силами пожарных расчётов горящие автомобили были потушены.
Командный пункт в составе зенитно-ракетной системы - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
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Вчера, 04:39
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьВооруженные силы УкраиныУкраинаРоссияБезопасностьПроисшествия
 
 
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