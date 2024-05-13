https://ria.ru/20240513/voronezhskaya_oblast-1945493190.html
В Воронежской области объявили отбой опасности атаки беспилотников
В Воронежской области объявили отбой опасности атаки беспилотников - РИА Новости, 13.05.2024
В Воронежской области объявили отбой опасности атаки беспилотников
Отбой опасности атаки беспилотников объявлен в Воронежской области, сообщает ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T07:00
2024-05-13T07:00
2024-05-13T07:00
происшествия
воронежская область
александр гусев (губернатор)
специальная военная операция на украине
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Отбой опасности атаки беспилотников объявлен в Воронежской области, сообщает ГУ МЧС по региону. Губернатор региона Александр Гусев сообщил об опасность атаки БПЛА в 0.19 мск. "РСЧС (Воронежская область): Внимание! Отбой опасности атаки беспилотных воздушных судов", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
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происшествия, воронежская область, александр гусев (губернатор), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Воронежская область, Александр Гусев (губернатор), Специальная военная операция на Украине, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Воронежской области объявили отбой опасности атаки беспилотников
МЧС Воронежской области сообщило об отбое опасности атаки БПЛА