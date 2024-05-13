https://ria.ru/20240513/voronezhskaya_oblast-1945493190.html

В Воронежской области объявили отбой опасности атаки беспилотников

В Воронежской области объявили отбой опасности атаки беспилотников - РИА Новости, 13.05.2024

В Воронежской области объявили отбой опасности атаки беспилотников

Отбой опасности атаки беспилотников объявлен в Воронежской области, сообщает ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 13.05.2024

2024-05-13T07:00

2024-05-13T07:00

2024-05-13T07:00

происшествия

воронежская область

александр гусев (губернатор)

специальная военная операция на украине

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Отбой опасности атаки беспилотников объявлен в Воронежской области, сообщает ГУ МЧС по региону. Губернатор региона Александр Гусев сообщил об опасность атаки БПЛА в 0.19 мск. "РСЧС (Воронежская область): Внимание! Отбой опасности атаки беспилотных воздушных судов", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

https://ria.ru/20240513/belgorod-1945484547.html

воронежская область

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2024

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происшествия, воронежская область, александр гусев (губернатор), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)