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Глава Воронежской области сообщил об опасности атаки БПЛА в регионе
Глава Воронежской области сообщил об опасности атаки БПЛА в регионе - РИА Новости, 13.05.2024
Глава Воронежской области сообщил об опасности атаки БПЛА в регионе
Опасность атаки беспилотников объявлена в Воронежской области, сообщил губернатор региона Александр Гусев. РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T00:27
2024-05-13T00:27
2024-05-13T00:27
специальная военная операция на украине
воронежская область
александр гусев (губернатор)
происшествия
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Опасность атаки беспилотников объявлена в Воронежской области, сообщил губернатор региона Александр Гусев. "Внимание! Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона объявлена опасность атаки БПЛА. Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове", - написал Гусев в своем Telegram-канале.
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воронежская область, александр гусев (губернатор), происшествия
Специальная военная операция на Украине, Воронежская область, Александр Гусев (губернатор), Происшествия
Глава Воронежской области сообщил об опасности атаки БПЛА в регионе
Губернатор Гусев: в Воронежской области объявлена опасность атаки БПЛА