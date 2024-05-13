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Глава Воронежской области сообщил об опасности атаки БПЛА в регионе - РИА Новости, 13.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:27 13.05.2024
https://ria.ru/20240513/voronezhskaya_oblast-1945475848.html
Глава Воронежской области сообщил об опасности атаки БПЛА в регионе
Глава Воронежской области сообщил об опасности атаки БПЛА в регионе - РИА Новости, 13.05.2024
Глава Воронежской области сообщил об опасности атаки БПЛА в регионе
Опасность атаки беспилотников объявлена в Воронежской области, сообщил губернатор региона Александр Гусев. РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T00:27
2024-05-13T00:27
специальная военная операция на украине
воронежская область
александр гусев (губернатор)
происшествия
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Опасность атаки беспилотников объявлена в Воронежской области, сообщил губернатор региона Александр Гусев. "Внимание! Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона объявлена опасность атаки БПЛА. Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове", - написал Гусев в своем Telegram-канале.
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воронежская область, александр гусев (губернатор), происшествия
Специальная военная операция на Украине, Воронежская область, Александр Гусев (губернатор), Происшествия
Глава Воронежской области сообщил об опасности атаки БПЛА в регионе

Губернатор Гусев: в Воронежской области объявлена опасность атаки БПЛА

© iStock.com / Vladimir ZapletinВид на Воронеж
Вид на Воронеж - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
© iStock.com / Vladimir Zapletin
Вид на Воронеж. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Опасность атаки беспилотников объявлена в Воронежской области, сообщил губернатор региона Александр Гусев.
"Внимание! Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона объявлена опасность атаки БПЛА. Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове", - написал Гусев в своем Telegram-канале.
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Специальная военная операция на УкраинеВоронежская областьАлександр Гусев (губернатор)Происшествия
 
 
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