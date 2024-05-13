https://ria.ru/20240513/volodin-1945630350.html

Володин назвал новый состав вице-премьеров профессиональным

Володин назвал новый состав вице-премьеров профессиональным - РИА Новости, 13.05.2024

Володин назвал новый состав вице-премьеров профессиональным

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что сомнений в профессионализме нового состава вице-премьеров нет ни у кого. РИА Новости, 13.05.2024

2024-05-13T15:53

2024-05-13T15:53

2024-05-13T16:11

политика

россия

вячеслав володин

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что сомнений в профессионализме нового состава вице-премьеров нет ни у кого.Ранее глава правительства РФ Михаил Мишустин внес на рассмотрение Государственной Думы предложения по новому составу кабинета министров. Госдума на пленарном заседании в понедельник рассматривала вопросы об утверждении кандидатур на должности вице-премьеров."В том, что состав предложенный профессиональный, ни у кого сомнения нет. И не надо здесь считать, кто больше голосов получил, кто меньше. Просто есть ноша - у кого-то она на сегодняшний день сложнее, мы об этом говорили", - сказал Володин на заседании.

https://ria.ru/20240513/volodin-1945544830.html

россия

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Варвара Скокшина

политика, россия, вячеслав володин