Рейтинг@Mail.ru
Володин назвал новый состав вице-премьеров профессиональным - РИА Новости, 13.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:53 13.05.2024 (обновлено: 16:11 13.05.2024)
https://ria.ru/20240513/volodin-1945630350.html
Володин назвал новый состав вице-премьеров профессиональным
Володин назвал новый состав вице-премьеров профессиональным - РИА Новости, 13.05.2024
Володин назвал новый состав вице-премьеров профессиональным
Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что сомнений в профессионализме нового состава вице-премьеров нет ни у кого. РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T15:53
2024-05-13T16:11
политика
россия
вячеслав володин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0d/1945547359_0:0:3090:1739_1920x0_80_0_0_e3064c2271be76a37c382a838056f3d3.jpg
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что сомнений в профессионализме нового состава вице-премьеров нет ни у кого.Ранее глава правительства РФ Михаил Мишустин внес на рассмотрение Государственной Думы предложения по новому составу кабинета министров. Госдума на пленарном заседании в понедельник рассматривала вопросы об утверждении кандидатур на должности вице-премьеров."В том, что состав предложенный профессиональный, ни у кого сомнения нет. И не надо здесь считать, кто больше голосов получил, кто меньше. Просто есть ноша - у кого-то она на сегодняшний день сложнее, мы об этом говорили", - сказал Володин на заседании.
https://ria.ru/20240513/volodin-1945544830.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0d/1945547359_232:0:2963:2048_1920x0_80_0_0_2f6685869ca0f5578236af5d95501d2f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, вячеслав володин
Политика, Россия, Вячеслав Володин
Володин назвал новый состав вице-премьеров профессиональным

Володин: ни у кого нет сомнений, что состав вице-премьеров профессионален

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкВячеслав Володин
Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Вячеслав Володин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что сомнений в профессионализме нового состава вице-премьеров нет ни у кого.
Ранее глава правительства РФ Михаил Мишустин внес на рассмотрение Государственной Думы предложения по новому составу кабинета министров. Госдума на пленарном заседании в понедельник рассматривала вопросы об утверждении кандидатур на должности вице-премьеров.
"В том, что состав предложенный профессиональный, ни у кого сомнения нет. И не надо здесь считать, кто больше голосов получил, кто меньше. Просто есть ноша - у кого-то она на сегодняшний день сложнее, мы об этом говорили", - сказал Володин на заседании.
Кандидат на должность заместителя правительства РФ Дмитрий Григоренко выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
Володин рассказал о заслугах кандидата в вице-премьеры Григоренко
Вчера, 12:21
 
ПолитикаРоссияВячеслав Володин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала