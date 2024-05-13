https://ria.ru/20240513/volodin-1945630350.html
Володин назвал новый состав вице-премьеров профессиональным
Володин назвал новый состав вице-премьеров профессиональным - РИА Новости, 13.05.2024
Володин назвал новый состав вице-премьеров профессиональным
Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что сомнений в профессионализме нового состава вице-премьеров нет ни у кого. РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T15:53
2024-05-13T15:53
2024-05-13T16:11
политика
россия
вячеслав володин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0d/1945547359_0:0:3090:1739_1920x0_80_0_0_e3064c2271be76a37c382a838056f3d3.jpg
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что сомнений в профессионализме нового состава вице-премьеров нет ни у кого.Ранее глава правительства РФ Михаил Мишустин внес на рассмотрение Государственной Думы предложения по новому составу кабинета министров. Госдума на пленарном заседании в понедельник рассматривала вопросы об утверждении кандидатур на должности вице-премьеров."В том, что состав предложенный профессиональный, ни у кого сомнения нет. И не надо здесь считать, кто больше голосов получил, кто меньше. Просто есть ноша - у кого-то она на сегодняшний день сложнее, мы об этом говорили", - сказал Володин на заседании.
https://ria.ru/20240513/volodin-1945544830.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0d/1945547359_232:0:2963:2048_1920x0_80_0_0_2f6685869ca0f5578236af5d95501d2f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, вячеслав володин
Политика, Россия, Вячеслав Володин
Володин назвал новый состав вице-премьеров профессиональным
Володин: ни у кого нет сомнений, что состав вице-премьеров профессионален
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что сомнений в профессионализме нового состава вице-премьеров нет ни у кого.
Ранее глава правительства РФ Михаил Мишустин
внес на рассмотрение Государственной Думы предложения по новому составу кабинета министров. Госдума на пленарном заседании в понедельник рассматривала вопросы об утверждении кандидатур на должности вице-премьеров.
"В том, что состав предложенный профессиональный, ни у кого сомнения нет. И не надо здесь считать, кто больше голосов получил, кто меньше. Просто есть ноша - у кого-то она на сегодняшний день сложнее, мы об этом говорили", - сказал Володин на заседании.