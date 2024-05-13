Рейтинг@Mail.ru
Володин прокомментировал итоги голосования по кандидатурам в правительство - РИА Новости, 13.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:52 13.05.2024 (обновлено: 16:20 13.05.2024)
https://ria.ru/20240513/volodin-1945629575.html
Володин прокомментировал итоги голосования по кандидатурам в правительство
Володин прокомментировал итоги голосования по кандидатурам в правительство - РИА Новости, 13.05.2024
Володин прокомментировал итоги голосования по кандидатурам в правительство
Председатель Госдумы Вячеслав Володин, говоря об итогах голосования по кандидатурам в кабинет министров, заявил, что парламентарии сейчас реализуют волю народа. РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T15:52
2024-05-13T16:20
политика
вячеслав володин
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/13/1593665650_82:0:2424:1318_1920x0_80_0_0_777abef128bbf70677bf8a30ec5b87aa.jpg
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин, говоря об итогах голосования по кандидатурам в кабинет министров, заявил, что парламентарии сейчас реализуют волю народа."Мы вместе должны прорабатывать решения, мы вместе должны реализовывать эти решения, и от этого многое будет зависеть. Самое главное, будет зависеть жизнь людей, повышение благосостояния. От нас люди ждут именно такой работы", - сказал Володин.Председатель Госдумы добавил, что парламентарии также будут ответственны за работу коллег из правительства."Это значит, что взаимодействие должно идти на другом уровне... Мы теперь отвечаем за наших коллег, а наши коллеги понимают, что от их работы будет зависеть и судьба будущих выборов депутатов, которые поддержали своих коллег из правительства", - добавил Володин.
https://ria.ru/20240513/volodin-1945630350.html
https://ria.ru/20240511/vlast-1944749082.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/13/1593665650_357:0:2151:1345_1920x0_80_0_0_7894735b16889a98ef414dc74405ab6f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, вячеслав володин, госдума рф
Политика, Вячеслав Володин, Госдума РФ
Володин прокомментировал итоги голосования по кандидатурам в правительство

Володин о голосовании по кандидатам в правительство: реализуем волю народа

© Фото : сайт Государственной Думы ФС РФ Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
© Фото : сайт Государственной Думы ФС РФ
Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин, говоря об итогах голосования по кандидатурам в кабинет министров, заявил, что парламентарии сейчас реализуют волю народа.
"Мы вместе должны прорабатывать решения, мы вместе должны реализовывать эти решения, и от этого многое будет зависеть. Самое главное, будет зависеть жизнь людей, повышение благосостояния. От нас люди ждут именно такой работы", - сказал Володин.
Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
Володин назвал новый состав вице-премьеров профессиональным
Вчера, 15:53
Председатель Госдумы добавил, что парламентарии также будут ответственны за работу коллег из правительства.
"Это значит, что взаимодействие должно идти на другом уровне... Мы теперь отвечаем за наших коллег, а наши коллеги понимают, что от их работы будет зависеть и судьба будущих выборов депутатов, которые поддержали своих коллег из правительства", - добавил Володин.
Дом правительства РФ - РИА Новости, 1920, 11.05.2024
Как изменится российская власть в ближайшие дни
11 мая, 21:41
 
ПолитикаВячеслав ВолодинГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала