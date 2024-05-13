https://ria.ru/20240513/volodin-1945629575.html

Володин прокомментировал итоги голосования по кандидатурам в правительство

Володин прокомментировал итоги голосования по кандидатурам в правительство - РИА Новости, 13.05.2024

Володин прокомментировал итоги голосования по кандидатурам в правительство

Председатель Госдумы Вячеслав Володин, говоря об итогах голосования по кандидатурам в кабинет министров, заявил, что парламентарии сейчас реализуют волю народа. РИА Новости, 13.05.2024

2024-05-13T15:52

2024-05-13T15:52

2024-05-13T16:20

политика

вячеслав володин

госдума рф

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин, говоря об итогах голосования по кандидатурам в кабинет министров, заявил, что парламентарии сейчас реализуют волю народа."Мы вместе должны прорабатывать решения, мы вместе должны реализовывать эти решения, и от этого многое будет зависеть. Самое главное, будет зависеть жизнь людей, повышение благосостояния. От нас люди ждут именно такой работы", - сказал Володин.Председатель Госдумы добавил, что парламентарии также будут ответственны за работу коллег из правительства."Это значит, что взаимодействие должно идти на другом уровне... Мы теперь отвечаем за наших коллег, а наши коллеги понимают, что от их работы будет зависеть и судьба будущих выборов депутатов, которые поддержали своих коллег из правительства", - добавил Володин.

https://ria.ru/20240513/volodin-1945630350.html

https://ria.ru/20240511/vlast-1944749082.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, вячеслав володин, госдума рф