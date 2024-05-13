https://ria.ru/20240513/volodin-1945613693.html
Володин рассказал об опыте работы с Чернышенко
Володин рассказал об опыте работы с Чернышенко - РИА Новости, 13.05.2024
Володин рассказал об опыте работы с Чернышенко
Спикер ГД Вячеслав Володин заявил, что исполняющий обязанности вице-премьера России Дмитрий Чернышенко, чью кандидатуру Госдума сегодня рассматривала на пост... РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T15:18
2024-05-13T15:18
2024-05-13T15:18
политика
россия
вячеслав володин
дмитрий чернышенко
михаил мишустин
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/11/1845428076_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3b346c17b21aad694b0ce5df4d83a12a.jpg
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Спикер ГД Вячеслав Володин заявил, что исполняющий обязанности вице-премьера России Дмитрий Чернышенко, чью кандидатуру Госдума сегодня рассматривала на пост заместителя председателя правительства РФ, не обижается на критику, с ним проще работать. "Есть то, что уже достигнуто, но нам надо говорить о проблемах. А они у нас есть... У вас стратегическое направление - наука, высшая школа, просвещение. Это основа основ. Поэтому мы, понимая это, должны вам помогать, чувствовать ответственность совместную. Но при этом объективно называть вещи своими именами. С вами проще, вы на это не обидитесь, и будете вместе решать задачи. Потому что некоторые такие ранимые, прямо и не знаешь. Скажешь правду - потеряешь дружбу", - сказал Володин в ходе пленарного заседания нижней палаты парламента. Ранее глава правительства РФ Михаил Мишустин внёс на рассмотрение Государственной Думы предложения по новому составу кабинета министров.
https://ria.ru/20240511/chernyshenko-1945279281.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/11/1845428076_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_85ed1633f045091b5feb5ae9050d801f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, вячеслав володин, дмитрий чернышенко, михаил мишустин, госдума рф
Политика, Россия, Вячеслав Володин, Дмитрий Чернышенко, Михаил Мишустин, Госдума РФ
Володин рассказал об опыте работы с Чернышенко
Володин: Чернышенко не обижается на критику, с ним проще работать
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Спикер ГД Вячеслав Володин заявил, что исполняющий обязанности вице-премьера России Дмитрий Чернышенко, чью кандидатуру Госдума сегодня рассматривала на пост заместителя председателя правительства РФ, не обижается на критику, с ним проще работать.
"Есть то, что уже достигнуто, но нам надо говорить о проблемах. А они у нас есть... У вас стратегическое направление - наука, высшая школа, просвещение. Это основа основ. Поэтому мы, понимая это, должны вам помогать, чувствовать ответственность совместную. Но при этом объективно называть вещи своими именами. С вами проще, вы на это не обидитесь, и будете вместе решать задачи. Потому что некоторые такие ранимые, прямо и не знаешь. Скажешь правду - потеряешь дружбу", - сказал Володин в ходе пленарного заседания нижней палаты парламента.
Ранее глава правительства РФ Михаил Мишустин
внёс на рассмотрение Государственной Думы предложения по новому составу кабинета министров.