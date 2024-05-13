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Володин рассказал об опыте работы с Чернышенко - РИА Новости, 13.05.2024
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15:18 13.05.2024
https://ria.ru/20240513/volodin-1945613693.html
Володин рассказал об опыте работы с Чернышенко
Володин рассказал об опыте работы с Чернышенко - РИА Новости, 13.05.2024
Володин рассказал об опыте работы с Чернышенко
Спикер ГД Вячеслав Володин заявил, что исполняющий обязанности вице-премьера России Дмитрий Чернышенко, чью кандидатуру Госдума сегодня рассматривала на пост... РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T15:18
2024-05-13T15:18
политика
россия
вячеслав володин
дмитрий чернышенко
михаил мишустин
госдума рф
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Спикер ГД Вячеслав Володин заявил, что исполняющий обязанности вице-премьера России Дмитрий Чернышенко, чью кандидатуру Госдума сегодня рассматривала на пост заместителя председателя правительства РФ, не обижается на критику, с ним проще работать. "Есть то, что уже достигнуто, но нам надо говорить о проблемах. А они у нас есть... У вас стратегическое направление - наука, высшая школа, просвещение. Это основа основ. Поэтому мы, понимая это, должны вам помогать, чувствовать ответственность совместную. Но при этом объективно называть вещи своими именами. С вами проще, вы на это не обидитесь, и будете вместе решать задачи. Потому что некоторые такие ранимые, прямо и не знаешь. Скажешь правду - потеряешь дружбу", - сказал Володин в ходе пленарного заседания нижней палаты парламента. Ранее глава правительства РФ Михаил Мишустин внёс на рассмотрение Государственной Думы предложения по новому составу кабинета министров.
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политика, россия, вячеслав володин, дмитрий чернышенко, михаил мишустин, госдума рф
Политика, Россия, Вячеслав Володин, Дмитрий Чернышенко, Михаил Мишустин, Госдума РФ
Володин рассказал об опыте работы с Чернышенко

Володин: Чернышенко не обижается на критику, с ним проще работать

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Спикер ГД Вячеслав Володин заявил, что исполняющий обязанности вице-премьера России Дмитрий Чернышенко, чью кандидатуру Госдума сегодня рассматривала на пост заместителя председателя правительства РФ, не обижается на критику, с ним проще работать.
"Есть то, что уже достигнуто, но нам надо говорить о проблемах. А они у нас есть... У вас стратегическое направление - наука, высшая школа, просвещение. Это основа основ. Поэтому мы, понимая это, должны вам помогать, чувствовать ответственность совместную. Но при этом объективно называть вещи своими именами. С вами проще, вы на это не обидитесь, и будете вместе решать задачи. Потому что некоторые такие ранимые, прямо и не знаешь. Скажешь правду - потеряешь дружбу", - сказал Володин в ходе пленарного заседания нижней палаты парламента.
Ранее глава правительства РФ Михаил Мишустин внёс на рассмотрение Государственной Думы предложения по новому составу кабинета министров.
Дмитрий Чернышенко - РИА Новости, 1920, 11.05.2024
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ПолитикаРоссияВячеслав ВолодинДмитрий ЧернышенкоМихаил МишустинГосдума РФ
 
 
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