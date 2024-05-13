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Госдума рассматривает Патрушева на пост вице-премьера
Госдума рассматривает Патрушева на пост вице-премьера - РИА Новости, 13.05.2024
Госдума рассматривает Патрушева на пост вице-премьера
Госдума рассматривает вопрос об утверждении Дмитрия Патрушева вице-премьером, сообщил спикер нижней палаты Вячеслав Володин. РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T12:39
2024-05-13T12:39
2024-05-13T13:38
политика
госдума рф
вячеслав володин
россия
дмитрий патрушев
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Госдума рассматривает вопрос об утверждении Дмитрия Патрушева вице-премьером, сообщил спикер нижней палаты Вячеслав Володин."Переходим к рассмотрению седьмого вопроса - об утверждении Патрушева Дмитрия Николаевича заместителем председателя правительства Российской Федерации", - сказал он на пленарном заседании.Госдума на пленарном заседании рассматривает вопросы об утверждении предложенных премьер-министром Михаилом Мишустиным кандидатур на должности вице-премьеров. Накануне кандидатуры рассматривались профильными комитетами ГД, все они были поддержаны.
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политика, госдума рф, вячеслав володин, россия, дмитрий патрушев
Политика, Госдума РФ, Вячеслав Володин, Россия, Дмитрий Патрушев
Госдума рассматривает Патрушева на пост вице-премьера
Госдума рассматривает вопрос об утверждении Патрушева вице-премьером