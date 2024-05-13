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Госдума рассматривает Патрушева на пост вице-премьера - РИА Новости, 13.05.2024
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12:39 13.05.2024 (обновлено: 13:38 13.05.2024)
https://ria.ru/20240513/volodin-1945551134.html
Госдума рассматривает Патрушева на пост вице-премьера
Госдума рассматривает Патрушева на пост вице-премьера - РИА Новости, 13.05.2024
Госдума рассматривает Патрушева на пост вице-премьера
Госдума рассматривает вопрос об утверждении Дмитрия Патрушева вице-премьером, сообщил спикер нижней палаты Вячеслав Володин. РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T12:39
2024-05-13T13:38
политика
госдума рф
вячеслав володин
россия
дмитрий патрушев
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Госдума рассматривает вопрос об утверждении Дмитрия Патрушева вице-премьером, сообщил спикер нижней палаты Вячеслав Володин."Переходим к рассмотрению седьмого вопроса - об утверждении Патрушева Дмитрия Николаевича заместителем председателя правительства Российской Федерации", - сказал он на пленарном заседании.Госдума на пленарном заседании рассматривает вопросы об утверждении предложенных премьер-министром Михаилом Мишустиным кандидатур на должности вице-премьеров. Накануне кандидатуры рассматривались профильными комитетами ГД, все они были поддержаны.
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политика, госдума рф, вячеслав володин, россия, дмитрий патрушев
Политика, Госдума РФ, Вячеслав Володин, Россия, Дмитрий Патрушев
Госдума рассматривает Патрушева на пост вице-премьера

Госдума рассматривает вопрос об утверждении Патрушева вице-премьером

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкКандидат на должность заместителя председателя правительства РФ Дмитрий Патрушев выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 13 мая 2024
Кандидат на должность заместителя председателя правительства РФ Дмитрий Патрушев выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 13 мая 2024 - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Кандидат на должность заместителя председателя правительства РФ Дмитрий Патрушев выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 13 мая 2024
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Госдума рассматривает вопрос об утверждении Дмитрия Патрушева вице-премьером, сообщил спикер нижней палаты Вячеслав Володин.
"Переходим к рассмотрению седьмого вопроса - об утверждении Патрушева Дмитрия Николаевича заместителем председателя правительства Российской Федерации", - сказал он на пленарном заседании.
Госдума на пленарном заседании рассматривает вопросы об утверждении предложенных премьер-министром Михаилом Мишустиным кандидатур на должности вице-премьеров. Накануне кандидатуры рассматривались профильными комитетами ГД, все они были поддержаны.
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
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