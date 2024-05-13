https://ria.ru/20240513/volodin-1945551134.html

Госдума рассматривает Патрушева на пост вице-премьера

Госдума рассматривает Патрушева на пост вице-премьера - РИА Новости, 13.05.2024

Госдума рассматривает Патрушева на пост вице-премьера

Госдума рассматривает вопрос об утверждении Дмитрия Патрушева вице-премьером, сообщил спикер нижней палаты Вячеслав Володин. РИА Новости, 13.05.2024

2024-05-13T12:39

2024-05-13T12:39

2024-05-13T13:38

политика

госдума рф

вячеслав володин

россия

дмитрий патрушев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0d/1945574198_0:0:3102:1746_1920x0_80_0_0_b1dc11a0c16b4c0d257cb563f565a403.jpg

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Госдума рассматривает вопрос об утверждении Дмитрия Патрушева вице-премьером, сообщил спикер нижней палаты Вячеслав Володин."Переходим к рассмотрению седьмого вопроса - об утверждении Патрушева Дмитрия Николаевича заместителем председателя правительства Российской Федерации", - сказал он на пленарном заседании.Госдума на пленарном заседании рассматривает вопросы об утверждении предложенных премьер-министром Михаилом Мишустиным кандидатур на должности вице-премьеров. Накануне кандидатуры рассматривались профильными комитетами ГД, все они были поддержаны.

https://ria.ru/20240513/volodin-1945532562.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, госдума рф, вячеслав володин, россия, дмитрий патрушев