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Госдума рассматривает вопрос об утверждении Новака вице-премьером - РИА Новости, 13.05.2024
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11:43 13.05.2024 (обновлено: 12:09 13.05.2024)
https://ria.ru/20240513/volodin-1945532021.html
Госдума рассматривает вопрос об утверждении Новака вице-премьером
Госдума рассматривает вопрос об утверждении Новака вице-премьером - РИА Новости, 13.05.2024
Госдума рассматривает вопрос об утверждении Новака вице-премьером
Государственная дума рассматривает вопрос об утверждении кандидатуры исполняющего обязанности вице-премьера РФ Александра Новака в качестве зампредседателя... РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T11:43
2024-05-13T12:09
госдума рф
политика
александр новак
вячеслав володин
россия
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Государственная дума рассматривает вопрос об утверждении кандидатуры исполняющего обязанности вице-премьера РФ Александра Новака в качестве зампредседателя правительства РФ, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин."Переходим к рассмотрению следующего вопроса. Вопрос под номером пять - об утверждении Новака Александра Валентиновича заместителем председателя правительства Российской Федерации", - сказал Володин в ходе пленарного заседания Госдумы в понедельник.
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госдума рф, политика, александр новак, вячеслав володин, россия
Госдума РФ, Политика, Александр Новак, Вячеслав Володин, Россия
Госдума рассматривает вопрос об утверждении Новака вице-премьером

Володин: Госдума рассматривает вопрос об утверждении Новака вице-премьером

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкКандидат на должность заместителя председателя правительства РФ Александр Новак на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 13 мая 2024
Кандидат на должность заместителя председателя правительства РФ Александр Новак на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 13 мая 2024 - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Кандидат на должность заместителя председателя правительства РФ Александр Новак на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 13 мая 2024
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Государственная дума рассматривает вопрос об утверждении кандидатуры исполняющего обязанности вице-премьера РФ Александра Новака в качестве зампредседателя правительства РФ, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
"Переходим к рассмотрению следующего вопроса. Вопрос под номером пять - об утверждении Новака Александра Валентиновича заместителем председателя правительства Российской Федерации", - сказал Володин в ходе пленарного заседания Госдумы в понедельник.
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12 мая, 12:26
 
Госдума РФПолитикаАлександр НовакВячеслав ВолодинРоссия
 
 
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