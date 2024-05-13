https://ria.ru/20240513/volodin-1945532021.html
Госдума рассматривает вопрос об утверждении Новака вице-премьером
Госдума рассматривает вопрос об утверждении Новака вице-премьером - РИА Новости, 13.05.2024
Госдума рассматривает вопрос об утверждении Новака вице-премьером
Государственная дума рассматривает вопрос об утверждении кандидатуры исполняющего обязанности вице-премьера РФ Александра Новака в качестве зампредседателя... РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T11:43
2024-05-13T11:43
2024-05-13T12:09
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политика
александр новак
вячеслав володин
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Государственная дума рассматривает вопрос об утверждении кандидатуры исполняющего обязанности вице-премьера РФ Александра Новака в качестве зампредседателя правительства РФ, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин."Переходим к рассмотрению следующего вопроса. Вопрос под номером пять - об утверждении Новака Александра Валентиновича заместителем председателя правительства Российской Федерации", - сказал Володин в ходе пленарного заседания Госдумы в понедельник.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
госдума рф, политика, александр новак, вячеслав володин, россия
Госдума РФ, Политика, Александр Новак, Вячеслав Володин, Россия
Госдума рассматривает вопрос об утверждении Новака вице-премьером
Володин: Госдума рассматривает вопрос об утверждении Новака вице-премьером