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Зеленский провел кадровые изменения в службе внешней разведки Украины
Зеленский провел кадровые изменения в службе внешней разведки Украины - РИА Новости, 13.05.2024
Зеленский провел кадровые изменения в службе внешней разведки Украины
Владимир Зеленский провел кадровые изменения в службе внешней разведки Украины, согласно его указам, уволен первый заместитель главы ведомства Андрей... РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T19:11
2024-05-13T19:11
2024-05-13T19:11
украина
владимир зеленский
андрей алексеенко
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский провел кадровые изменения в службе внешней разведки Украины, согласно его указам, уволен первый заместитель главы ведомства Андрей Алексеенко. "Уволить Алексеенко Андрея Викторовича с должности первого заместителя председателя службы внешней разведки Украины", - говорится в тексте указа Зеленского, опубликованного в понедельник на сайте его офиса. На сайте также опубликован указ о назначении Олега Луговского заместителем председателя службы внешней разведки. По данным из открытых источников, Алексеенко занимал должность первого заместителя службы внешней разведки Украины с осени 2017 года.
https://ria.ru/20240326/danilov-1935959524.html
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украина, владимир зеленский, андрей алексеенко
Украина, Владимир Зеленский, Андрей Алексеенко, В мире
Зеленский провел кадровые изменения в службе внешней разведки Украины
Зеленский уволил первого замглавы службы внешней разведки Украины Алексеенко