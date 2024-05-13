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На Украине выросло потребление электроэнергии - РИА Новости, 13.05.2024
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12:06 13.05.2024 (обновлено: 12:07 13.05.2024)
https://ria.ru/20240513/ukrenergo-1945530440.html
На Украине выросло потребление электроэнергии
На Украине выросло потребление электроэнергии - РИА Новости, 13.05.2024
На Украине выросло потребление электроэнергии
Потребление электроэнергии в понедельник выросло на 6,7%, в энергосистеме страны большую часть дня сохранятся дефицит, сообщили в национальной энергетической... РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T12:06
2024-05-13T12:07
специальная военная операция на украине
украина
укрэнерго
дмитрий песков
жкх
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Потребление электроэнергии в понедельник выросло на 6,7%, в энергосистеме страны большую часть дня сохранятся дефицит, сообщили в национальной энергетической компании "Укрэнерго". "По состоянию на 9.10 (совпадает с мск) потребление выросло на 6,7% по сравнению с тем же временем в предыдущий рабочий день – пятницу 10 мая. В энергосистеме большую часть суток сохраняется существенный дефицит электроэнергии. Причина - масштабные повреждения украинских электростанций", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Укрэнерго". В компании прогнозируют применение графиков ограничения мощности для промышленных потребителей с 17.00 до 24.00. "Импорт в течение суток из Румынии, Словакии, Польши, Венгрии, Молдавии общим объемом 19 484 МВт в час", - добавили в "Укрэнерго". Ранее "Укрэнерго" сообщила о возможных отключениях света на всей территории Украины в вечерние часы из-за массовых повреждений и дефицита в энергосистеме. По словам министра энергетики Украины Германа Галущенко, в пяти областях страны повреждены объекты генерации и передачи электроэнергии на фоне взрывов. "Укрэнерго" сообщало о повреждении оборудования на одном из своих объектов в центральной части Украины. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240513/podpole-1945493881.html
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украина, укрэнерго, дмитрий песков, жкх
Специальная военная операция на Украине, Украина, Укрэнерго, Дмитрий Песков, ЖКХ
На Украине выросло потребление электроэнергии

"Укрэнерго" : На Украине выросло потребление электроэнергии на 6,7%

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкМанометры на теплоэлектроцентрали в Киеве
Манометры на теплоэлектроцентрали в Киеве - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Манометры на теплоэлектроцентрали в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Потребление электроэнергии в понедельник выросло на 6,7%, в энергосистеме страны большую часть дня сохранятся дефицит, сообщили в национальной энергетической компании "Укрэнерго".
"По состоянию на 9.10 (совпадает с мск) потребление выросло на 6,7% по сравнению с тем же временем в предыдущий рабочий день – пятницу 10 мая. В энергосистеме большую часть суток сохраняется существенный дефицит электроэнергии. Причина - масштабные повреждения украинских электростанций", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Укрэнерго".
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В компании прогнозируют применение графиков ограничения мощности для промышленных потребителей с 17.00 до 24.00.
"Импорт в течение суток из Румынии, Словакии, Польши, Венгрии, Молдавии общим объемом 19 484 МВт в час", - добавили в "Укрэнерго".
Ранее "Укрэнерго" сообщила о возможных отключениях света на всей территории Украины в вечерние часы из-за массовых повреждений и дефицита в энергосистеме. По словам министра энергетики Украины Германа Галущенко, в пяти областях страны повреждены объекты генерации и передачи электроэнергии на фоне взрывов. "Укрэнерго" сообщало о повреждении оборудования на одном из своих объектов в центральной части Украины.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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