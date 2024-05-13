На Украине выросло потребление электроэнергии
"Укрэнерго" : На Украине выросло потребление электроэнергии на 6,7%
Манометры на теплоэлектроцентрали в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Потребление электроэнергии в понедельник выросло на 6,7%, в энергосистеме страны большую часть дня сохранятся дефицит, сообщили в национальной энергетической компании "Укрэнерго".
"По состоянию на 9.10 (совпадает с мск) потребление выросло на 6,7% по сравнению с тем же временем в предыдущий рабочий день – пятницу 10 мая. В энергосистеме большую часть суток сохраняется существенный дефицит электроэнергии. Причина - масштабные повреждения украинских электростанций", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Укрэнерго".
В компании прогнозируют применение графиков ограничения мощности для промышленных потребителей с 17.00 до 24.00.
Ранее "Укрэнерго" сообщила о возможных отключениях света на всей территории Украины в вечерние часы из-за массовых повреждений и дефицита в энергосистеме. По словам министра энергетики Украины Германа Галущенко, в пяти областях страны повреждены объекты генерации и передачи электроэнергии на фоне взрывов. "Укрэнерго" сообщало о повреждении оборудования на одном из своих объектов в центральной части Украины.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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