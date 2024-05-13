https://ria.ru/20240513/ukraina-1945570470.html
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 13.05.2024
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T13:29
2024-05-13T13:29
2024-05-13T13:29
специальная военная операция на украине
украина
дмитрий песков
харьковская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. С самого утра воздушная тревога звучит в Кировоградской и Харьковской областях. После 12.00 (совпадает с мск) ее объявили в Николаевской и Одесской. На данный момент сигнал тревоги звучит на всей территории Украины. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240513/ukraina-1945435534.html
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украина, дмитрий песков, харьковская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Дмитрий Песков, Харьковская область, Вооруженные силы Украины
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
Минцифры Украины: воздушная тревога объявлена на всей территории страны