Рейтинг@Mail.ru
В Уфе женщина подралась со строителями, прокладывавшими газовые трубы - РИА Новости, 13.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:08 13.05.2024 (обновлено: 16:01 13.05.2024)
https://ria.ru/20240513/ufa-1945581044.html
В Уфе женщина подралась со строителями, прокладывавшими газовые трубы
В Уфе женщина подралась со строителями, прокладывавшими газовые трубы - РИА Новости, 13.05.2024
В Уфе женщина подралась со строителями, прокладывавшими газовые трубы
В Уфе произошла драка между рабочими и женщиной, недовольной прокладкой газового оборудования вблизи жилого сектора, сообщила пресс-служба МВД по Башкирии. РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T14:08
2024-05-13T16:01
происшествия
уфа
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/02/1757366945_0:354:3012:2048_1920x0_80_0_0_cbccaa348ba292703e2b7c40081f4033.jpg
УФА, 13 мая — РИА Новости. В Уфе произошла драка между рабочими и женщиной, недовольной прокладкой газового оборудования вблизи жилого сектора, сообщила пресс-служба МВД по Башкирии. &quot;В отдел полиции № 3 управления МВД России по городу Уфе поступили сообщения о конфликте, произошедшем по улице Испытателей, между сотрудниками строительной компании и жительницей близлежащего частного дома&quot;, — рассказали в ведомстве.В пресс-службе добавили, что, по предварительным данным, женщина не одобряет прокладку газового оборудования, так как, по ее мнению, работы ведутся около жилых домов.Полиция организовала проверку по факту нанесения телесных повреждений.Женщине выдали направление на прохождение судебно-медицинской экспертизы.
https://ria.ru/20231219/transheya-1916682963.html
уфа
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/02/1757366945_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_05accb95a2c38929d65dd60432825f44.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, уфа, россия
Происшествия, Уфа, Россия
В Уфе женщина подралась со строителями, прокладывавшими газовые трубы

Полиция разбирается в обстоятельствах конфликта в Уфе между рабочими и женщиной

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкФорма сотрудника полиции
Форма сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Форма сотрудника полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
УФА, 13 мая — РИА Новости. В Уфе произошла драка между рабочими и женщиной, недовольной прокладкой газового оборудования вблизи жилого сектора, сообщила пресс-служба МВД по Башкирии.
«

"В отдел полиции № 3 управления МВД России по городу Уфе поступили сообщения о конфликте, произошедшем по улице Испытателей, между сотрудниками строительной компании и жительницей близлежащего частного дома", — рассказали в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что, по предварительным данным, женщина не одобряет прокладку газового оборудования, так как, по ее мнению, работы ведутся около жилых домов.
Полиция организовала проверку по факту нанесения телесных повреждений.
Женщине выдали направление на прохождение судебно-медицинской экспертизы.
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
В Краснодаре задержали подозреваемого по делу о расстреле строителей
19 декабря 2023, 12:44
 
ПроисшествияУфаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала