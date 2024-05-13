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В Уфе женщина подралась со строителями, прокладывавшими газовые трубы
В Уфе женщина подралась со строителями, прокладывавшими газовые трубы - РИА Новости, 13.05.2024
В Уфе женщина подралась со строителями, прокладывавшими газовые трубы
В Уфе произошла драка между рабочими и женщиной, недовольной прокладкой газового оборудования вблизи жилого сектора, сообщила пресс-служба МВД по Башкирии. РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T14:08
2024-05-13T14:08
2024-05-13T16:01
происшествия
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УФА, 13 мая — РИА Новости. В Уфе произошла драка между рабочими и женщиной, недовольной прокладкой газового оборудования вблизи жилого сектора, сообщила пресс-служба МВД по Башкирии. "В отдел полиции № 3 управления МВД России по городу Уфе поступили сообщения о конфликте, произошедшем по улице Испытателей, между сотрудниками строительной компании и жительницей близлежащего частного дома", — рассказали в ведомстве.В пресс-службе добавили, что, по предварительным данным, женщина не одобряет прокладку газового оборудования, так как, по ее мнению, работы ведутся около жилых домов.Полиция организовала проверку по факту нанесения телесных повреждений.Женщине выдали направление на прохождение судебно-медицинской экспертизы.
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происшествия, уфа, россия
Происшествия, Уфа, Россия
В Уфе женщина подралась со строителями, прокладывавшими газовые трубы
Полиция разбирается в обстоятельствах конфликта в Уфе между рабочими и женщиной
УФА, 13 мая — РИА Новости. В Уфе произошла драка между рабочими и женщиной, недовольной прокладкой газового оборудования вблизи жилого сектора, сообщила пресс-служба МВД по Башкирии.
«
"В отдел полиции № 3 управления МВД России по городу Уфе поступили сообщения о конфликте, произошедшем по улице Испытателей, между сотрудниками строительной компании и жительницей близлежащего частного дома", — рассказали в ведомстве.
В пресс-службе добавили, что, по предварительным данным, женщина не одобряет прокладку газового оборудования, так как, по ее мнению, работы ведутся около жилых домов.
Полиция организовала проверку по факту нанесения телесных повреждений.
Женщине выдали направление на прохождение судебно-медицинской экспертизы.