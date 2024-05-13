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Госдума обсуждает утверждение Трутнева вице-премьером - РИА Новости, 13.05.2024
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13:25 13.05.2024 (обновлено: 15:10 13.05.2024)
https://ria.ru/20240513/trutnev-1945570193.html
Госдума обсуждает утверждение Трутнева вице-премьером
Госдума обсуждает утверждение Трутнева вице-премьером - РИА Новости, 13.05.2024
Госдума обсуждает утверждение Трутнева вице-премьером
Госдума рассматривает вопрос об утверждении Юрия Трутнева вице-премьером, полпредом в ДВФО, сообщил спикер нижней палаты Вячеслав Володин. РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T13:25
2024-05-13T15:10
политика
госдума рф
юрий трутнев
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Госдума рассматривает вопрос об утверждении Юрия Трутнева вице-премьером, полпредом в ДВФО, сообщил спикер нижней палаты Вячеслав Володин."Переходим к рассмотрению вопроса под номером девять - об утверждении Трутнева Юрия Петровича заместителем председателя правительства Российской Федерации, полномочным представителем президента Российской Федерации в Дальневосточном Федеральном округе", - сказал он на пленарном заседании.Госдума на пленарном заседании рассматривает вопросы об утверждении предложенных премьер-министром Михаилом Мишустиным кандидатур на должности вице-премьеров. Накануне кандидатуры рассматривались профильными комитетами ГД, все они были поддержаны.
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политика, госдума рф, юрий трутнев
Политика, Госдума РФ, Юрий Трутнев
Госдума обсуждает утверждение Трутнева вице-премьером

Володин: ГД рассматривает вопрос об утверждении Трутнева вице-премьером

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкКандидат на должность заместителя председателя правительства РФ Юрий Трутнев выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 13 мая 2024
Кандидат на должность заместителя председателя правительства РФ Юрий Трутнев выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 13 мая 2024 - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Кандидат на должность заместителя председателя правительства РФ Юрий Трутнев выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 13 мая 2024
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Госдума рассматривает вопрос об утверждении Юрия Трутнева вице-премьером, полпредом в ДВФО, сообщил спикер нижней палаты Вячеслав Володин.
"Переходим к рассмотрению вопроса под номером девять - об утверждении Трутнева Юрия Петровича заместителем председателя правительства Российской Федерации, полномочным представителем президента Российской Федерации в Дальневосточном Федеральном округе", - сказал он на пленарном заседании.
Госдума на пленарном заседании рассматривает вопросы об утверждении предложенных премьер-министром Михаилом Мишустиным кандидатур на должности вице-премьеров. Накануне кандидатуры рассматривались профильными комитетами ГД, все они были поддержаны.
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