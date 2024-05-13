https://ria.ru/20240513/trutnev-1945570193.html

Госдума обсуждает утверждение Трутнева вице-премьером

Госдума обсуждает утверждение Трутнева вице-премьером - РИА Новости, 13.05.2024

Госдума обсуждает утверждение Трутнева вице-премьером

Госдума рассматривает вопрос об утверждении Юрия Трутнева вице-премьером, полпредом в ДВФО, сообщил спикер нижней палаты Вячеслав Володин. РИА Новости, 13.05.2024

2024-05-13T13:25

2024-05-13T13:25

2024-05-13T15:10

политика

госдума рф

юрий трутнев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0d/1945609589_0:0:2953:1661_1920x0_80_0_0_dffdab0a2939705cf664f177e7419e1b.jpg

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Госдума рассматривает вопрос об утверждении Юрия Трутнева вице-премьером, полпредом в ДВФО, сообщил спикер нижней палаты Вячеслав Володин."Переходим к рассмотрению вопроса под номером девять - об утверждении Трутнева Юрия Петровича заместителем председателя правительства Российской Федерации, полномочным представителем президента Российской Федерации в Дальневосточном Федеральном округе", - сказал он на пленарном заседании.Госдума на пленарном заседании рассматривает вопросы об утверждении предложенных премьер-министром Михаилом Мишустиным кандидатур на должности вице-премьеров. Накануне кандидатуры рассматривались профильными комитетами ГД, все они были поддержаны.

https://ria.ru/20240511/vlast-1944749082.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

политика, госдума рф, юрий трутнев