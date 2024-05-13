По всей территории Украины снова объявили воздушную тревогу
Воздушную тревогу 2-й раз за день объявили на всей территории Украины и в Киеве
© AP Photo / Andrew KravchenkoЛюди на станции метро в Киеве во время воздушной тревоги
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Люди на станции метро в Киеве во время воздушной тревоги. Архивное фото
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины второй раз за день, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Ранее в понедельник на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Позже ее отменили.
В 14.28 (совпадает с мск) сигнал тревоги прозвучал в Николаевской области. Через некоторое время ее объявили в Одесской, Кировоградской, Винницкой и Харьковской областях. В 14.52 сигнал тревоги звучал на всей территории Украины.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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