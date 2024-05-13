https://ria.ru/20240513/trevoga-1945604414.html

По всей территории Украины снова объявили воздушную тревогу

По всей территории Украины снова объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 13.05.2024

По всей территории Украины снова объявили воздушную тревогу

Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины второй раз за день, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 13.05.2024

2024-05-13T15:03

2024-05-13T15:03

2024-05-13T15:03

специальная военная операция на украине

в мире

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украина

николаевская область

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины второй раз за день, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Ранее в понедельник на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Позже ее отменили.В 14.28 (совпадает с мск) сигнал тревоги прозвучал в Николаевской области. Через некоторое время ее объявили в Одесской, Кировоградской, Винницкой и Харьковской областях. В 14.52 сигнал тревоги звучал на всей территории Украины.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, киев, украина, николаевская область, вооруженные силы украины