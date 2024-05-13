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Новак оценил ситуации с топливом в России
Новак оценил ситуации с топливом в России - РИА Новости, 13.05.2024
Новак оценил ситуации с топливом в России
Топливный рынок РФ стабилен, и даже стоит задача не допустить затоваривания на нефтеперерабатывающих заводах, за этим власти будут внимательно следить, также не РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T12:03
2024-05-13T12:03
2024-05-13T12:52
экономика
россия
александр новак
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Топливный рынок РФ стабилен, и даже стоит задача не допустить затоваривания на нефтеперерабатывающих заводах, за этим власти будут внимательно следить, также не требуется никаких мер по снижению требований к качеству бензина, заявил кандидат на должность вице-премьера, исполняющий обязанности зампредседателя правительства Александр Новак.Отвечая на вопрос депутата о том, действительно ли планируется принять меры для временного снижения требований к качеству бензина на внутреннем рынке в условиях возможной нехватки топлива, Новак сказал: "Таких мер не требуется на сегодняшний день: благодаря превентивным мерам, которые приняты правительством Российской Федерации, о временном запрете экспорта автомобильных бензинов, приоритетных перевозках российскими железными дорогами нефтепродуктов с нефтеперерабатывающих заводов, ситуация у нас стабильная"."Наша экономика, предприятия, население обеспечены в полном объеме нефтепродуктами. Об этом говорит и стабильная ситуация на оптовом рынке. Более того, на сегодняшний день нам важно не допустить затоваривания нефтеперерабатывающих заводов, и мы будем внимательно следить… Это действительно важная работа", - добавил он.
https://ria.ru/20240422/sholts-1941407875.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, александр новак
Экономика, Россия, Александр Новак
Новак оценил ситуации с топливом в России
Новак: мер по снижению требований к качеству топлива не требуется
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Топливный рынок РФ стабилен, и даже стоит задача не допустить затоваривания на нефтеперерабатывающих заводах, за этим власти будут внимательно следить, также не требуется никаких мер по снижению требований к качеству бензина, заявил кандидат на должность вице-премьера, исполняющий обязанности зампредседателя правительства Александр Новак.
Отвечая на вопрос депутата о том, действительно ли планируется принять меры для временного снижения требований к качеству бензина на внутреннем рынке в условиях возможной нехватки топлива, Новак
сказал: "Таких мер не требуется на сегодняшний день: благодаря превентивным мерам, которые приняты правительством Российской Федерации, о временном запрете экспорта автомобильных бензинов, приоритетных перевозках российскими железными дорогами нефтепродуктов с нефтеперерабатывающих заводов, ситуация у нас стабильная".
"Наша экономика, предприятия, население обеспечены в полном объеме нефтепродуктами. Об этом говорит и стабильная ситуация на оптовом рынке. Более того, на сегодняшний день нам важно не допустить затоваривания нефтеперерабатывающих заводов, и мы будем внимательно следить… Это действительно важная работа", - добавил он.