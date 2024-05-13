https://ria.ru/20240513/toplivo-1945535817.html

Новак оценил ситуации с топливом в России

Новак оценил ситуации с топливом в России - РИА Новости, 13.05.2024

Новак оценил ситуации с топливом в России

Топливный рынок РФ стабилен, и даже стоит задача не допустить затоваривания на нефтеперерабатывающих заводах, за этим власти будут внимательно следить, также не РИА Новости, 13.05.2024

2024-05-13T12:03

2024-05-13T12:03

2024-05-13T12:52

экономика

россия

александр новак

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Топливный рынок РФ стабилен, и даже стоит задача не допустить затоваривания на нефтеперерабатывающих заводах, за этим власти будут внимательно следить, также не требуется никаких мер по снижению требований к качеству бензина, заявил кандидат на должность вице-премьера, исполняющий обязанности зампредседателя правительства Александр Новак.Отвечая на вопрос депутата о том, действительно ли планируется принять меры для временного снижения требований к качеству бензина на внутреннем рынке в условиях возможной нехватки топлива, Новак сказал: "Таких мер не требуется на сегодняшний день: благодаря превентивным мерам, которые приняты правительством Российской Федерации, о временном запрете экспорта автомобильных бензинов, приоритетных перевозках российскими железными дорогами нефтепродуктов с нефтеперерабатывающих заводов, ситуация у нас стабильная"."Наша экономика, предприятия, население обеспечены в полном объеме нефтепродуктами. Об этом говорит и стабильная ситуация на оптовом рынке. Более того, на сегодняшний день нам важно не допустить затоваривания нефтеперерабатывающих заводов, и мы будем внимательно следить… Это действительно важная работа", - добавил он.

https://ria.ru/20240422/sholts-1941407875.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, александр новак