https://ria.ru/20240513/tiktok-1945723813.html
Роскомнадзор запросил у TikTok информацию о соблюдении законодательства
Роскомнадзор запросил у TikTok информацию о соблюдении законодательства - РИА Новости, 13.05.2024
Роскомнадзор запросил у TikTok информацию о соблюдении законодательства
Роскомнадзор направил TikTok требование предоставить информацию о соблюдении российского законодательства, ответа пока не получил, сообщили в понедельник в... РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T20:04
2024-05-13T20:04
2024-05-13T20:13
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федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Роскомнадзор направил TikTok требование предоставить информацию о соблюдении российского законодательства, ответа пока не получил, сообщили в понедельник в пресс-службе регулятора."Роскомнадзор рассмотрел обращение "Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров". По итогам рассмотрения ведомство направило в адрес TikTok запросы с требованием предоставить информацию о соблюдении российского законодательства. По состоянию на 19:00 13 мая, ведомство не получило ответ от компании", - сообщили в пресс-службе.В апреле Роскомнадзор сообщал РИА Новости, что рассматривает обращение АППСИМ о блокировке TikTok в России. Ассоциация обратилась в ведомство с просьбой обратить внимание на ситуацию, связанную с деятельностью социальной сети TikTok на территории России, и "рассмотреть возможность применить высшую меру наказания к сервису и заблокировать работу данной соцсети на территории РФ, так как компания ByteDance официально заявила, что больше не хочет работать в нашей стране".TikTok Pte. Ltd неоднократно привлекали к административной ответственности за неудаление противоправной информации. В 2023 году были приняты поправки в КоАП РФ, предусматривающие штрафы до 8 миллионов рублей для соцсетей за несоблюдение закона о самоконтроле.
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россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), tiktok, в мире
Россия, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), TikTok, В мире
Роскомнадзор запросил у TikTok информацию о соблюдении законодательства
РКН направил TikTok требование предоставить сведения о соблюдении закона России