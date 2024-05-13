https://ria.ru/20240513/svr-1945484993.html

В СССР заранее знали о ядерных испытаниях США, следует из документа СВР

В СССР заранее знали о ядерных испытаниях США, следует из документа СВР - РИА Новости, 13.05.2024

В СССР заранее знали о ядерных испытаниях США, следует из документа СВР

Советская разведка к июлю 1945 года получила сведения о предстоящем первом испытании атомной бомбы США и подробном её устройстве, а также о производстве... РИА Новости, 13.05.2024

2024-05-13T03:28

2024-05-13T03:28

2024-05-13T03:49

безопасность

справки

сша

ссср

россия

павел фитин

игорь курчатов

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150930/86/1509308663_0:164:1141:805_1920x0_80_0_0_2c1fdb93fe91182106f1629bdfdcc88e.jpg

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Советская разведка к июлю 1945 года получила сведения о предстоящем первом испытании атомной бомбы США и подробном её устройстве, а также о производстве американцами ядерной "взрывчатки" – они приводятся в справке, рассекреченной и опубликованной Службой внешней разведки (СВР) России. Эти, а также многие другие сведения по американской атомной программе были получены советской внешней разведкой под руководством её выдающегося начальника Павла Фитина. В понедельник исполняется 85 лет со дня назначения Фитина начальником советской внешней разведки. Генерал-лейтенант Павел Михайлович Фитин (1907-1971) возглавлял разведку органов госбезопасности СССР до 1946 года. Как считают специалисты, именно при нём были заложены основы современной российской внешней разведки. Самой великой из известных операцией разведки в советской, а может, и мировой истории специалисты считают добычу сведений, которые помогли создать отечественное ядерное оружие. От резидентур в США, Англии и других странах внешняя и военная разведка получили необходимую информацию, позволившую Советскому Союзу в кратчайший срок создать свою атомную бомбу и тем самым положить конец монополии США в этой области. "Курчатов ознакомлен" СВР на своем сайте опубликовала фотокопию справки, составленной не позднее 2 июля 1945 года. "В июле месяце сего года ожидается производство первого взрыва атомной бомбы" - так начинается этот документ. Далее следует описание конструкции американского ядерного заряда. "Активным веществом этой бомбы является элемент 94 (плутоний – ред.) без применения урана-235... Ориентировочно взрыв ожидается 10 июля с/г", - говорится в справке. Ожидалось, что сила взрыва бомбы будет равна пяти килотоннам в тротиловом эквиваленте, а её коэффициент полезного действия - 5-6%. Кроме того, в справке приводились сведения, характеризующие состояние атомной промышленности США на тот момент. "Уран-235. На апрель с/г было добыто 25 килограммов уран-235. Его добыча в настоящее время составляет 7,5 кг в месяц. Плутоний (элемент 94). В лагере-2 имеется 6,5 кг плутония. Получение его налажено, план добычи перевыполняется", - отмечалось в документе. "Лагерь-2" - условное наименование Лос-Аламосской национальной лаборатории США, занимающейся разработкой ядерного оружия. Согласно примечанию, справка была составлена "для устной ориентировки" научного руководителя советского атомного проекта академика Игоря Курчатова. На документе есть пометка от руки: "Т. Курчатов ознакомлен. 2.VII.45", сделанная прославленным советским разведчиком, на тот момент руководителем подразделения научно-технической разведки органов госбезопасности СССР полковником Львом Василевским. Первое в мире испытание атомного заряда состоялось 16 июля 1945 года в США на полигоне Аламогордо в штате Нью-Мексико. Разведка, добыв информацию о начале работ по атомной бомбе на Западе, дала тот первый импульс, который "запустил" советский атомный проект. Впоследствии данные разведки помогали отечественным атомщикам сверяться с зарубежным опытом в отношении тех оригинальных идей и разработок, которые вели сами, и достигать наилучших результатов. При этом сокращались сроки освоения новых идей и технологий, уходили от ненужной траты средств в условиях жесткого цейтнота на фоне наращивания США своего ядерного арсенала. По мнению специалистов, успешное испытание первого советского атомного заряда РДС-1 29 августа 1949 года стало одним из главных событий в истории России, обеспечившим её существование в качестве сильной и независимой державы. Сами же разведчики никогда не приписывали себе главенствующей роли в создании отечественного ядерного оружия. Мнение специалистов однозначно: нет смысла противопоставлять вклад разведки и науки в создание советского ядерного щита, ибо они, работая совместно, составляли части единого государственного механизма, сработавшего очень эффективно в условиях тяжелейших первых послевоенных лет. Командир внешней разведкиПавел Фитин родился 28 декабря 1907 года в селе Ожогино Шатровского района Курганской области. В 1920 году после окончания начальной школы работал в сельхозкоммуне в родном селе, здесь же вступил в комсомол. В марте 1938 года дипломированный инженер Фитин был зачислен на службу в органы государственной безопасности и направлен на учебу в Центральную школу НКВД СССР. А 13 мая 1939-го Политбюро ЦК ВКП(б) назначило 31-летнего Фитина начальником отечественной внешней разведки. Прежде всего, под его руководством в конце 1930-х годов удалось восстановить работоспособный аппарат разведки, сильно пострадавший во время репрессий. Советское руководство не питало иллюзий относительно намерений Берлина — было понятно, что дело идёт к войне, но требовалось выяснить, когда, где и какими силами Германия нанесёт удар. Несмотря на все сложности, внешняя разведка смогла добыть объективные сведения о планах Третьего рейха выступить с войной против Советского Союза. Она вскрыла, хотя и в разной степени, основные этапы подготовки Берлином нападения на СССР, политические и военно-стратегические цели Гитлера. В острых и противоречивых условиях кануна войны разведка обеспечила руководство СССР информацией, достаточной для принятия военно-политических решений, и тем самым выполнила свой профессиональный и патриотический долг. Руководство внешней разведки в начале 1941 года вносило предложение о создании в своей структуре самостоятельного информационно-аналитического подразделения, но оно тогда не нашло поддержки наверху. Тогда Фитин санкционировал создание в "немецком" отделе внештатной группы для анализа и обобщения всех сведений о военных приготовлениях Германии. Обобщающая докладная записка, законченная этой группой 17 июня 1941 года, однозначно говорила о том, что война неизбежна и вот-вот начнется. Полноценное же информационно-аналитическое подразделение в советской внешней разведке появилось только в 1943 году. Нападение гитлеровской Германии на Советский Союз поставило перед разведкой органов госбезопасности необходимость коренной реорганизации её работы. Помимо выявления военно-политических планов Германии и её союзников во время войны и создания специальных отрядов для ведения разведывательно-диверсионных операций в отношении фашистов, требовалось осуществлять разведку в нейтральных странах для того, чтобы не допустить их перехода на сторону стран "оси" Берлин-Рим-Токио, добывать научно-техническую информацию в целях укрепления военной и экономической мощи СССР. В неимоверно сложных условиях оперативные сотрудники зачастую рисковали своей жизнью для того, чтобы добыть важнейшие данные. Внешняя разведка под руководством Фитина информировала Кремль о планах германского командования под Сталинградом, на Курской дуге, о других замыслах вермахта. Тем самым она внесла колоссальный вклад в Победу. За годы войны в Центр регулярно поступала политическая информация об отношении США и Великобритании к СССР, по перспективам открытия "второго фронта" в Европе и послевоенного мироустройства, о сепаратных переговорах гитлеровцев с американцами во главе с Алленом Даллесом, другие ценные сведения. Тот же Даллес, став позже шефом ЦРУ США, писал, что успехи советской разведки ярче всего иллюстрируют её операции в период Второй мировой войны, а о полученной ею информации разведка любой другой страны могла бы только мечтать. За последние годы в России благодаря Службе внешней разведки РФ выполнен ряд проектов по увековечению памяти Фитина. В частности, вышла посвященная ему и ставшая бестселлером книга писателя Александра Бондаренко. Был снят и несколько раз показан по телевидению сериал "Начальник разведки". Памятник Фитину установлен возле здания пресс-бюро СВР в центре Москвы. В честь Фитина названа школа в столичном районе Ясенево. Имя Фитина носит улица, ведущая от Москвы к штаб-квартире Службы внешней разведки в Ясенево (разведчики зачастую называют ее "Лесом"). А бронзовый барельеф Фитина размещён на монументе сотрудникам отечественной внешней разведки всех времен, расположенном непосредственно в "Лесу". К этому монументу "Отечество. Доблесть. Честь", открытому в 2020 году к 100-летию Службы внешней разведки, возлагал цветы президент России Владимир Путин, когда посещал штаб-квартиру СВР.

https://ria.ru/20240506/plen-1944179940.html

https://ria.ru/20240411/klaus_fuks-1939241898.html

https://ria.ru/20231220/dokumenty_svr-1916846020.html

https://ria.ru/20240309/feklisov-1931964971.html

https://ria.ru/20230928/prazdnik-1898659008.html

https://ria.ru/20240428/frantsiya-1942867449.html

https://ria.ru/20240507/proverka-1944475725.html

сша

ссср

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, справки, сша, ссср, россия, павел фитин, игорь курчатов, владимир путин, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), центральное разведывательное управление (цру)