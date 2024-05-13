https://ria.ru/20240513/svr-1945484993.html
В СССР заранее знали о ядерных испытаниях США, следует из документа СВР
В СССР заранее знали о ядерных испытаниях США, следует из документа СВР - РИА Новости, 13.05.2024
В СССР заранее знали о ядерных испытаниях США, следует из документа СВР
Советская разведка к июлю 1945 года получила сведения о предстоящем первом испытании атомной бомбы США и подробном её устройстве, а также о производстве... РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T03:28
2024-05-13T03:28
2024-05-13T03:49
безопасность
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павел фитин
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Советская разведка к июлю 1945 года получила сведения о предстоящем первом испытании атомной бомбы США и подробном её устройстве, а также о производстве американцами ядерной "взрывчатки" – они приводятся в справке, рассекреченной и опубликованной Службой внешней разведки (СВР) России. Эти, а также многие другие сведения по американской атомной программе были получены советской внешней разведкой под руководством её выдающегося начальника Павла Фитина. В понедельник исполняется 85 лет со дня назначения Фитина начальником советской внешней разведки. Генерал-лейтенант Павел Михайлович Фитин (1907-1971) возглавлял разведку органов госбезопасности СССР до 1946 года. Как считают специалисты, именно при нём были заложены основы современной российской внешней разведки. Самой великой из известных операцией разведки в советской, а может, и мировой истории специалисты считают добычу сведений, которые помогли создать отечественное ядерное оружие. От резидентур в США, Англии и других странах внешняя и военная разведка получили необходимую информацию, позволившую Советскому Союзу в кратчайший срок создать свою атомную бомбу и тем самым положить конец монополии США в этой области. "Курчатов ознакомлен" СВР на своем сайте опубликовала фотокопию справки, составленной не позднее 2 июля 1945 года. "В июле месяце сего года ожидается производство первого взрыва атомной бомбы" - так начинается этот документ. Далее следует описание конструкции американского ядерного заряда. "Активным веществом этой бомбы является элемент 94 (плутоний – ред.) без применения урана-235... Ориентировочно взрыв ожидается 10 июля с/г", - говорится в справке. Ожидалось, что сила взрыва бомбы будет равна пяти килотоннам в тротиловом эквиваленте, а её коэффициент полезного действия - 5-6%. Кроме того, в справке приводились сведения, характеризующие состояние атомной промышленности США на тот момент. "Уран-235. На апрель с/г было добыто 25 килограммов уран-235. Его добыча в настоящее время составляет 7,5 кг в месяц. Плутоний (элемент 94). В лагере-2 имеется 6,5 кг плутония. Получение его налажено, план добычи перевыполняется", - отмечалось в документе. "Лагерь-2" - условное наименование Лос-Аламосской национальной лаборатории США, занимающейся разработкой ядерного оружия. Согласно примечанию, справка была составлена "для устной ориентировки" научного руководителя советского атомного проекта академика Игоря Курчатова. На документе есть пометка от руки: "Т. Курчатов ознакомлен. 2.VII.45", сделанная прославленным советским разведчиком, на тот момент руководителем подразделения научно-технической разведки органов госбезопасности СССР полковником Львом Василевским. Первое в мире испытание атомного заряда состоялось 16 июля 1945 года в США на полигоне Аламогордо в штате Нью-Мексико. Разведка, добыв информацию о начале работ по атомной бомбе на Западе, дала тот первый импульс, который "запустил" советский атомный проект. Впоследствии данные разведки помогали отечественным атомщикам сверяться с зарубежным опытом в отношении тех оригинальных идей и разработок, которые вели сами, и достигать наилучших результатов. При этом сокращались сроки освоения новых идей и технологий, уходили от ненужной траты средств в условиях жесткого цейтнота на фоне наращивания США своего ядерного арсенала. По мнению специалистов, успешное испытание первого советского атомного заряда РДС-1 29 августа 1949 года стало одним из главных событий в истории России, обеспечившим её существование в качестве сильной и независимой державы. Сами же разведчики никогда не приписывали себе главенствующей роли в создании отечественного ядерного оружия. Мнение специалистов однозначно: нет смысла противопоставлять вклад разведки и науки в создание советского ядерного щита, ибо они, работая совместно, составляли части единого государственного механизма, сработавшего очень эффективно в условиях тяжелейших первых послевоенных лет. Командир внешней разведкиПавел Фитин родился 28 декабря 1907 года в селе Ожогино Шатровского района Курганской области. В 1920 году после окончания начальной школы работал в сельхозкоммуне в родном селе, здесь же вступил в комсомол. В марте 1938 года дипломированный инженер Фитин был зачислен на службу в органы государственной безопасности и направлен на учебу в Центральную школу НКВД СССР. А 13 мая 1939-го Политбюро ЦК ВКП(б) назначило 31-летнего Фитина начальником отечественной внешней разведки. Прежде всего, под его руководством в конце 1930-х годов удалось восстановить работоспособный аппарат разведки, сильно пострадавший во время репрессий. Советское руководство не питало иллюзий относительно намерений Берлина — было понятно, что дело идёт к войне, но требовалось выяснить, когда, где и какими силами Германия нанесёт удар. Несмотря на все сложности, внешняя разведка смогла добыть объективные сведения о планах Третьего рейха выступить с войной против Советского Союза. Она вскрыла, хотя и в разной степени, основные этапы подготовки Берлином нападения на СССР, политические и военно-стратегические цели Гитлера. В острых и противоречивых условиях кануна войны разведка обеспечила руководство СССР информацией, достаточной для принятия военно-политических решений, и тем самым выполнила свой профессиональный и патриотический долг. Руководство внешней разведки в начале 1941 года вносило предложение о создании в своей структуре самостоятельного информационно-аналитического подразделения, но оно тогда не нашло поддержки наверху. Тогда Фитин санкционировал создание в "немецком" отделе внештатной группы для анализа и обобщения всех сведений о военных приготовлениях Германии. Обобщающая докладная записка, законченная этой группой 17 июня 1941 года, однозначно говорила о том, что война неизбежна и вот-вот начнется. Полноценное же информационно-аналитическое подразделение в советской внешней разведке появилось только в 1943 году. Нападение гитлеровской Германии на Советский Союз поставило перед разведкой органов госбезопасности необходимость коренной реорганизации её работы. Помимо выявления военно-политических планов Германии и её союзников во время войны и создания специальных отрядов для ведения разведывательно-диверсионных операций в отношении фашистов, требовалось осуществлять разведку в нейтральных странах для того, чтобы не допустить их перехода на сторону стран "оси" Берлин-Рим-Токио, добывать научно-техническую информацию в целях укрепления военной и экономической мощи СССР. В неимоверно сложных условиях оперативные сотрудники зачастую рисковали своей жизнью для того, чтобы добыть важнейшие данные. Внешняя разведка под руководством Фитина информировала Кремль о планах германского командования под Сталинградом, на Курской дуге, о других замыслах вермахта. Тем самым она внесла колоссальный вклад в Победу. За годы войны в Центр регулярно поступала политическая информация об отношении США и Великобритании к СССР, по перспективам открытия "второго фронта" в Европе и послевоенного мироустройства, о сепаратных переговорах гитлеровцев с американцами во главе с Алленом Даллесом, другие ценные сведения. Тот же Даллес, став позже шефом ЦРУ США, писал, что успехи советской разведки ярче всего иллюстрируют её операции в период Второй мировой войны, а о полученной ею информации разведка любой другой страны могла бы только мечтать. За последние годы в России благодаря Службе внешней разведки РФ выполнен ряд проектов по увековечению памяти Фитина. В частности, вышла посвященная ему и ставшая бестселлером книга писателя Александра Бондаренко. Был снят и несколько раз показан по телевидению сериал "Начальник разведки". Памятник Фитину установлен возле здания пресс-бюро СВР в центре Москвы. В честь Фитина названа школа в столичном районе Ясенево. Имя Фитина носит улица, ведущая от Москвы к штаб-квартире Службы внешней разведки в Ясенево (разведчики зачастую называют ее "Лесом"). А бронзовый барельеф Фитина размещён на монументе сотрудникам отечественной внешней разведки всех времен, расположенном непосредственно в "Лесу". К этому монументу "Отечество. Доблесть. Честь", открытому в 2020 году к 100-летию Службы внешней разведки, возлагал цветы президент России Владимир Путин, когда посещал штаб-квартиру СВР.
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безопасность, справки, сша, ссср, россия, павел фитин, игорь курчатов, владимир путин, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), центральное разведывательное управление (цру)
Безопасность, Справки, США, СССР, Россия, Павел Фитин, Игорь Курчатов, Владимир Путин, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Советская разведка к июлю 1945 года получила сведения о предстоящем первом испытании атомной бомбы США и подробном её устройстве, а также о производстве американцами ядерной "взрывчатки" – они приводятся в справке, рассекреченной и опубликованной Службой внешней разведки (СВР) России.
Эти, а также многие другие сведения по американской атомной программе были получены советской внешней разведкой под руководством её выдающегося начальника Павла Фитина. В понедельник исполняется 85 лет со дня назначения Фитина начальником советской внешней разведки.
Генерал-лейтенант Павел Михайлович Фитин (1907-1971) возглавлял разведку органов госбезопасности СССР до 1946 года. Как считают специалисты, именно при нём были заложены основы современной российской внешней разведки.
Самой великой из известных операцией разведки в советской, а может, и мировой истории специалисты считают добычу сведений, которые помогли создать отечественное ядерное оружие. От резидентур в США, Англии и других странах внешняя и военная разведка получили необходимую информацию, позволившую Советскому Союзу в кратчайший срок создать свою атомную бомбу и тем самым положить конец монополии США в этой области.
СВР на своем сайте опубликовала фотокопию справки, составленной не позднее 2 июля 1945 года.
"В июле месяце сего года ожидается производство первого взрыва атомной бомбы" - так начинается этот документ.
Далее следует описание конструкции американского ядерного заряда.
"Активным веществом этой бомбы является элемент 94 (плутоний – ред.) без применения урана-235... Ориентировочно взрыв ожидается 10 июля с/г", - говорится в справке. Ожидалось, что сила взрыва бомбы будет равна пяти килотоннам в тротиловом эквиваленте, а её коэффициент полезного действия - 5-6%.
Кроме того, в справке приводились сведения, характеризующие состояние атомной промышленности США на тот момент.
"Уран-235. На апрель с/г было добыто 25 килограммов уран-235. Его добыча в настоящее время составляет 7,5 кг в месяц. Плутоний (элемент 94). В лагере-2 имеется 6,5 кг плутония. Получение его налажено, план добычи перевыполняется", - отмечалось в документе. "Лагерь-2" - условное наименование Лос-Аламосской национальной лаборатории США, занимающейся разработкой ядерного оружия.
Согласно примечанию, справка была составлена "для устной ориентировки" научного руководителя советского атомного проекта академика Игоря Курчатова.
На документе есть пометка от руки: "Т. Курчатов ознакомлен. 2.VII.45", сделанная прославленным советским разведчиком, на тот момент руководителем подразделения научно-технической разведки органов госбезопасности СССР полковником Львом Василевским.
Первое в мире испытание атомного заряда состоялось 16 июля 1945 года в США на полигоне Аламогордо в штате Нью-Мексико.
Разведка, добыв информацию о начале работ по атомной бомбе на Западе, дала тот первый импульс, который "запустил" советский атомный проект. Впоследствии данные разведки помогали отечественным атомщикам сверяться с зарубежным опытом в отношении тех оригинальных идей и разработок, которые вели сами, и достигать наилучших результатов. При этом сокращались сроки освоения новых идей и технологий, уходили от ненужной траты средств в условиях жесткого цейтнота на фоне наращивания США своего ядерного арсенала.
По мнению специалистов, успешное испытание первого советского атомного заряда РДС-1 29 августа 1949 года стало одним из главных событий в истории России, обеспечившим её существование в качестве сильной и независимой державы.
Сами же разведчики никогда не приписывали себе главенствующей роли в создании отечественного ядерного оружия. Мнение специалистов однозначно: нет смысла противопоставлять вклад разведки и науки в создание советского ядерного щита, ибо они, работая совместно, составляли части единого государственного механизма, сработавшего очень эффективно в условиях тяжелейших первых послевоенных лет.
Командир внешней разведки
Павел Фитин родился 28 декабря 1907 года в селе Ожогино Шатровского района Курганской области. В 1920 году после окончания начальной школы работал в сельхозкоммуне в родном селе, здесь же вступил в комсомол. В марте 1938 года дипломированный инженер Фитин был зачислен на службу в органы государственной безопасности и направлен на учебу в Центральную школу НКВД СССР. А 13 мая 1939-го Политбюро ЦК ВКП(б) назначило 31-летнего Фитина начальником отечественной внешней разведки.
Прежде всего, под его руководством в конце 1930-х годов удалось восстановить работоспособный аппарат разведки, сильно пострадавший во время репрессий. Советское руководство не питало иллюзий относительно намерений Берлина — было понятно, что дело идёт к войне, но требовалось выяснить, когда, где и какими силами Германия нанесёт удар.
Несмотря на все сложности, внешняя разведка смогла добыть объективные сведения о планах Третьего рейха выступить с войной против Советского Союза. Она вскрыла, хотя и в разной степени, основные этапы подготовки Берлином нападения на СССР, политические и военно-стратегические цели Гитлера. В острых и противоречивых условиях кануна войны разведка обеспечила руководство СССР информацией, достаточной для принятия военно-политических решений, и тем самым выполнила свой профессиональный и патриотический долг.
Руководство внешней разведки в начале 1941 года вносило предложение о создании в своей структуре самостоятельного информационно-аналитического подразделения, но оно тогда не нашло поддержки наверху. Тогда Фитин санкционировал создание в "немецком" отделе внештатной группы для анализа и обобщения всех сведений о военных приготовлениях Германии. Обобщающая докладная записка, законченная этой группой 17 июня 1941 года, однозначно говорила о том, что война неизбежна и вот-вот начнется. Полноценное же информационно-аналитическое подразделение в советской внешней разведке появилось только в 1943 году.
Нападение гитлеровской Германии на Советский Союз поставило перед разведкой органов госбезопасности необходимость коренной реорганизации её работы. Помимо выявления военно-политических планов Германии и её союзников во время войны и создания специальных отрядов для ведения разведывательно-диверсионных операций в отношении фашистов, требовалось осуществлять разведку в нейтральных странах для того, чтобы не допустить их перехода на сторону стран "оси" Берлин-Рим-Токио, добывать научно-техническую информацию в целях укрепления военной и экономической мощи СССР.
В неимоверно сложных условиях оперативные сотрудники зачастую рисковали своей жизнью для того, чтобы добыть важнейшие данные. Внешняя разведка под руководством Фитина информировала Кремль о планах германского командования под Сталинградом, на Курской дуге, о других замыслах вермахта. Тем самым она внесла колоссальный вклад в Победу.
За годы войны в Центр регулярно поступала политическая информация об отношении США и Великобритании к СССР, по перспективам открытия "второго фронта" в Европе и послевоенного мироустройства, о сепаратных переговорах гитлеровцев с американцами во главе с Алленом Даллесом, другие ценные сведения. Тот же Даллес, став позже шефом ЦРУ США, писал, что успехи советской разведки ярче всего иллюстрируют её операции в период Второй мировой войны, а о полученной ею информации разведка любой другой страны могла бы только мечтать.
За последние годы в России благодаря Службе внешней разведки РФ выполнен ряд проектов по увековечению памяти Фитина. В частности, вышла посвященная ему и ставшая бестселлером книга писателя Александра Бондаренко. Был снят и несколько раз показан по телевидению сериал "Начальник разведки". Памятник Фитину установлен возле здания пресс-бюро СВР в центре Москвы. В честь Фитина названа школа в столичном районе Ясенево.
Имя Фитина носит улица, ведущая от Москвы к штаб-квартире Службы внешней разведки в Ясенево (разведчики зачастую называют ее "Лесом"). А бронзовый барельеф Фитина размещён на монументе сотрудникам отечественной внешней разведки всех времен, расположенном непосредственно в "Лесу". К этому монументу "Отечество. Доблесть. Честь", открытому в 2020 году к 100-летию Службы внешней разведки, возлагал цветы президент России Владимир Путин, когда посещал штаб-квартиру СВР.