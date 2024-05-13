https://ria.ru/20240513/subsidii-1945568584.html

В Мурманской области стартовал прием заявок на получение турсубсидии

В Мурманской области стартовал прием заявок на получение турсубсидии - РИА Новости, 13.05.2024

В Мурманской области стартовал прием заявок на получение турсубсидии

На территории Мурманской области в понедельник начался прием документов от предпринимателей на получение туристической субсидии, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 13.05.2024

2024-05-13T13:16

2024-05-13T13:16

2024-05-13T13:16

твой бизнес

твой бизнес – новости

поддержка бизнеса

мурманская область

андрей чибис

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0d/1945567666_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_39aef2bc4cdf72ae6fa80f468afa542f.jpg

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. На территории Мурманской области в понедельник начался прием документов от предпринимателей на получение туристической субсидии, сообщает пресс-служба регионального правительства. "Сегодня 13, мая, стартует прием документов для участия в конкурсном отборе. Предприниматели могут получить субсидию до 7 миллионов рублей на развитие инфраструктуры националистических маршрутов – некапитальное строительство", - сказал губернатор Мурманской области Андрей Чибис, его слова приводит пресс-служба. Он также подчеркнул, что можно получить субсидию до 5 миллионов рублей на создание кемпингов и до 3 миллионов рублей на приобретение туристского оборудования. В Мурманской области созданы два национальных туристических маршрута: "Заполярный калейдоскоп" и "От Баренцева до Белого". Также до 15 мая продолжается прием заявок на региональную субсидию субъектам туриндустрии – до 1 миллиона рублей на реализацию проектов, связанных с приобретением оборудования для культурно-познавательного туризма.

https://ria.ru/20240513/predprinimateli-1945559145.html

мурманская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , мурманская область, андрей чибис