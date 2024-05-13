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В Мурманской области стартовал прием заявок на получение турсубсидии - РИА Новости, 13.05.2024
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13:16 13.05.2024
https://ria.ru/20240513/subsidii-1945568584.html
В Мурманской области стартовал прием заявок на получение турсубсидии
В Мурманской области стартовал прием заявок на получение турсубсидии - РИА Новости, 13.05.2024
В Мурманской области стартовал прием заявок на получение турсубсидии
На территории Мурманской области в понедельник начался прием документов от предпринимателей на получение туристической субсидии, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T13:16
2024-05-13T13:16
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. На территории Мурманской области в понедельник начался прием документов от предпринимателей на получение туристической субсидии, сообщает пресс-служба регионального правительства. "Сегодня 13, мая, стартует прием документов для участия в конкурсном отборе. Предприниматели могут получить субсидию до 7 миллионов рублей на развитие инфраструктуры националистических маршрутов – некапитальное строительство", - сказал губернатор Мурманской области Андрей Чибис, его слова приводит пресс-служба. Он также подчеркнул, что можно получить субсидию до 5 миллионов рублей на создание кемпингов и до 3 миллионов рублей на приобретение туристского оборудования. В Мурманской области созданы два национальных туристических маршрута: "Заполярный калейдоскоп" и "От Баренцева до Белого". Также до 15 мая продолжается прием заявок на региональную субсидию субъектам туриндустрии – до 1 миллиона рублей на реализацию проектов, связанных с приобретением оборудования для культурно-познавательного туризма.
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твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , мурманская область, андрей чибис
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Мурманская область, Андрей Чибис

В Мурманской области стартовал прием заявок на получение турсубсидии

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкМыс Кекурский на полуострове Рыбачий в Мурманской области
Мыс Кекурский на полуострове Рыбачий в Мурманской области - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
© РИА Новости / Павел Львов
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Мыс Кекурский на полуострове Рыбачий в Мурманской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. На территории Мурманской области в понедельник начался прием документов от предпринимателей на получение туристической субсидии, сообщает пресс-служба регионального правительства.
"Сегодня 13, мая, стартует прием документов для участия в конкурсном отборе. Предприниматели могут получить субсидию до 7 миллионов рублей на развитие инфраструктуры националистических маршрутов – некапитальное строительство", - сказал губернатор Мурманской области Андрей Чибис, его слова приводит пресс-служба.
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Он также подчеркнул, что можно получить субсидию до 5 миллионов рублей на создание кемпингов и до 3 миллионов рублей на приобретение туристского оборудования.
В Мурманской области созданы два национальных туристических маршрута: "Заполярный калейдоскоп" и "От Баренцева до Белого".
Также до 15 мая продолжается прием заявок на региональную субсидию субъектам туриндустрии – до 1 миллиона рублей на реализацию проектов, связанных с приобретением оборудования для культурно-познавательного туризма.
 
Твой бизнесТвой бизнес – новостиПоддержка бизнесаМурманская областьАндрей Чибис
 
 
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