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Средства ПВО сбили украинский Су-27 - РИА Новости, 13.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:09 13.05.2024 (обновлено: 13:16 13.05.2024)
https://ria.ru/20240513/su-27-1945564463.html
Средства ПВО сбили украинский Су-27
Средства ПВО сбили украинский Су-27 - РИА Новости, 13.05.2024
Средства ПВО сбили украинский Су-27
Российская ПВО за сутки сбила самолет Су-27 воздушных сил Украины, сообщило в понедельник министерство обороны РФ. РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T13:09
2024-05-13T13:16
специальная военная операция на украине
россия
су-27
украина
безопасность
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Российская ПВО за сутки сбила самолет Су-27 воздушных сил Украины, сообщило в понедельник министерство обороны РФ."Средствами противовоздушной обороны сбит самолет Су-27 воздушных сил Украины", - говорится в сводке военного ведомства.Кроме того, ПВО за сутки сбила 39 украинских реактивных снарядов систем залпового огня "Ольха", Vampire и HIMARS, пять управляемых авиабомб Hammer и четыре крылатые ракеты Storm Shadow.
https://ria.ru/20240429/ukraina-1943030599.html
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россия, су-27, украина, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Су-27, Украина, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Средства ПВО сбили украинский Су-27

Минобороны: средства ПВО сбили украинский Су-27

© U.S. Air Force / Christopher SparksИстребитель Су-27 ВВС Украины
Истребитель Су-27 ВВС Украины
© U.S. Air Force / Christopher Sparks
Истребитель Су-27 ВВС Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Российская ПВО за сутки сбила самолет Су-27 воздушных сил Украины, сообщило в понедельник министерство обороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны сбит самолет Су-27 воздушных сил Украины", - говорится в сводке военного ведомства.
Кроме того, ПВО за сутки сбила 39 украинских реактивных снарядов систем залпового огня "Ольха", Vampire и HIMARS, пять управляемых авиабомб Hammer и четыре крылатые ракеты Storm Shadow.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияСу-27УкраинаБезопасностьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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