https://ria.ru/20240513/su-27-1945564463.html

Средства ПВО сбили украинский Су-27

Средства ПВО сбили украинский Су-27 - РИА Новости, 13.05.2024

Средства ПВО сбили украинский Су-27

Российская ПВО за сутки сбила самолет Су-27 воздушных сил Украины, сообщило в понедельник министерство обороны РФ. РИА Новости, 13.05.2024

2024-05-13T13:09

2024-05-13T13:09

2024-05-13T13:16

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Российская ПВО за сутки сбила самолет Су-27 воздушных сил Украины, сообщило в понедельник министерство обороны РФ."Средствами противовоздушной обороны сбит самолет Су-27 воздушных сил Украины", - говорится в сводке военного ведомства.Кроме того, ПВО за сутки сбила 39 украинских реактивных снарядов систем залпового огня "Ольха", Vampire и HIMARS, пять управляемых авиабомб Hammer и четыре крылатые ракеты Storm Shadow.

https://ria.ru/20240429/ukraina-1943030599.html

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Кирилл Волков

россия, су-27, украина, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф