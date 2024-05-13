https://ria.ru/20240513/su-27-1945564463.html
Средства ПВО сбили украинский Су-27
Средства ПВО сбили украинский Су-27 - РИА Новости, 13.05.2024
Средства ПВО сбили украинский Су-27
Российская ПВО за сутки сбила самолет Су-27 воздушных сил Украины, сообщило в понедельник министерство обороны РФ. РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T13:09
2024-05-13T13:09
2024-05-13T13:16
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Российская ПВО за сутки сбила самолет Су-27 воздушных сил Украины, сообщило в понедельник министерство обороны РФ."Средствами противовоздушной обороны сбит самолет Су-27 воздушных сил Украины", - говорится в сводке военного ведомства.Кроме того, ПВО за сутки сбила 39 украинских реактивных снарядов систем залпового огня "Ольха", Vampire и HIMARS, пять управляемых авиабомб Hammer и четыре крылатые ракеты Storm Shadow.
https://ria.ru/20240429/ukraina-1943030599.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, су-27, украина, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Су-27, Украина, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Средства ПВО сбили украинский Су-27
Минобороны: средства ПВО сбили украинский Су-27
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Российская ПВО за сутки сбила самолет Су-27 воздушных сил Украины, сообщило в понедельник министерство обороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны сбит самолет Су-27 воздушных сил Украины", - говорится в сводке военного ведомства.
Кроме того, ПВО за сутки сбила 39 украинских реактивных снарядов систем залпового огня "Ольха", Vampire и HIMARS, пять управляемых авиабомб Hammer и четыре крылатые ракеты Storm Shadow.