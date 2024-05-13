https://ria.ru/20240513/stroymaterialy-1944803880.html
Москва увеличила выпуск стройматериалов из металла более чем в 1,7 раза
Москва увеличила выпуск стройматериалов из металла более чем в 1,7 раза - РИА Новости, 13.05.2024
Москва увеличила выпуск стройматериалов из металла более чем в 1,7 раза
Московские промпредприятия, выпускающие металлические конструкции, за первый квартал 2024 года увеличили объемы производства на 71,9% по сравнению с аналогичным РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T11:12
2024-05-13T11:12
2024-05-13T11:12
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
владислав овчинский
москва
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Московские промпредприятия, выпускающие металлические конструкции, за первый квартал 2024 года увеличили объемы производства на 71,9% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский."Свыше 340 столичных предприятий выпускают различные строительные материалы: двери, окна, арматуру, бетонные изделия и многое другое. В первом квартале только производство строительных металлических конструкций, которые используются для создания каркасов зданий, сооружений, оборудования и машин, а также в дорожно-строительной отрасли, выросло более чем в 1,7 раза", - приводит слова Овчинского пресс-служба ДИПП.Например, столичный завод "Армикон" изготавливает арматурные каркасы, сварную сетку, закладные детали, используемые в инфраструктурном и гражданском строительстве, водоснабжении, нефтегазовой отрасли и машиностроении. Здесь производят арматуру класса В500С – для усиления бетонных конструкций, таких как колонны, плиты и фундаменты. Арматура может выдержать большие нагрузки и защищает здания от разрушения.Также арматуру делают в одном из трех цехов московского Ростокинского завода железобетонных изделий. Летом 2023 года там запустили 4-ю линию производства, тогда объем отгрузки арматуры для производства ЖБИ-панелей Первого ДСК увеличился примерно на 30%. Здесь все процессы автоматизированы, производство безотходное, нет необходимости вырезать проемы и тем самым совершать перерасход арматуры. На готовую продукцию наносят QR-код, содержащий всю необходимую информацию об изделиях.По поручению столичного градоначальника Сергея Собянина в Москве реализуется комплекс мер, направленных на улучшение инвестклимата для московских промышленников. Например, среди них – предоставление инвесторам земельного участка без торгов по льготной ставке один рубль в год в рамках масштабного инвестиционного проекта (МаИП).Ранее в рамках МаИП столица предоставила завод группы компаний "МонАрх" земельный участок под строительство второй очереди роботизированного завода по выпуску жилых домов. Инвестор получил землю без торгов в рамках соглашения. Эта мера поддержки реализуется с 2016 года. Предприятие сможет выпускать 500 тысяч квадратных метров модулей после ввода в эксплуатацию. Также начнется повышение количества рабочих мест на площадке до более двух тысяч.В рамках масштабных инвестиционных проектов в ТиНАО также будут построены предприятия по выпуску стройматериалов. В том числе тех, которые применяются при строительстве лестничных площадок и проемов, балконов, фасадов и несущих стен зданий.Столица является городом с развивающимся производством. Здесь работает более 4,2 тысячи промышленных компаний, на которых трудятся 725 тысяч человек. Каждый год открывается 40-50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. Все они изготавливают товары и активно внедряют инновации.
https://ria.ru/20240506/kompyutery-1944020289.html
https://ria.ru/20240426/stanki-1942380960.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владислав овчинский, москва
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Владислав Овчинский, Москва
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Московские промпредприятия, выпускающие металлические конструкции, за первый квартал 2024 года увеличили объемы производства на 71,9% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский.
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"Свыше 340 столичных предприятий выпускают различные строительные материалы: двери, окна, арматуру, бетонные изделия и многое другое. В первом квартале только производство строительных металлических конструкций, которые используются для создания каркасов зданий, сооружений, оборудования и машин, а также в дорожно-строительной отрасли, выросло более чем в 1,7 раза", - приводит слова Овчинского пресс-служба ДИПП.
Например, столичный завод "Армикон" изготавливает арматурные каркасы, сварную сетку, закладные детали, используемые в инфраструктурном и гражданском строительстве, водоснабжении, нефтегазовой отрасли и машиностроении. Здесь производят арматуру класса В500С – для усиления бетонных конструкций, таких как колонны, плиты и фундаменты. Арматура может выдержать большие нагрузки и защищает здания от разрушения.
Также арматуру делают в одном из трех цехов московского Ростокинского завода железобетонных изделий. Летом 2023 года там запустили 4-ю линию производства, тогда объем отгрузки арматуры для производства ЖБИ-панелей Первого ДСК увеличился примерно на 30%. Здесь все процессы автоматизированы, производство безотходное, нет необходимости вырезать проемы и тем самым совершать перерасход арматуры. На готовую продукцию наносят QR-код, содержащий всю необходимую информацию об изделиях.
По поручению столичного градоначальника Сергея Собянина
в Москве реализуется комплекс мер, направленных на улучшение инвестклимата для московских промышленников. Например, среди них – предоставление инвесторам земельного участка без торгов по льготной ставке один рубль в год в рамках масштабного инвестиционного проекта (МаИП).
Ранее в рамках МаИП столица предоставила завод группы компаний "МонАрх" земельный участок под строительство второй очереди роботизированного завода по выпуску жилых домов. Инвестор получил землю без торгов в рамках соглашения. Эта мера поддержки реализуется с 2016 года. Предприятие сможет выпускать 500 тысяч квадратных метров модулей после ввода в эксплуатацию. Также начнется повышение количества рабочих мест на площадке до более двух тысяч.
В рамках масштабных инвестиционных проектов в ТиНАО
также будут построены предприятия по выпуску стройматериалов. В том числе тех, которые применяются при строительстве лестничных площадок и проемов, балконов, фасадов и несущих стен зданий.
Столица является городом с развивающимся производством. Здесь работает более 4,2 тысячи промышленных компаний, на которых трудятся 725 тысяч человек. Каждый год открывается 40-50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. Все они изготавливают товары и активно внедряют инновации.