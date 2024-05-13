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Футбольную школу ЦСКА откроют в Вологодской области - РИА Новости, 13.05.2024
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Вологодская область
 
16:52 13.05.2024
https://ria.ru/20240513/sportshkola-1945652558.html
Футбольную школу ЦСКА откроют в Вологодской области
Футбольную школу ЦСКА откроют в Вологодской области - РИА Новости, 13.05.2024
Футбольную школу ЦСКА откроют в Вологодской области
На территории Вологодской области намерены открыть футбольную школу ЦСКА, также в регионе отремонтируют спортивные объекты, сообщил врио губернатора региона... РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T16:52
2024-05-13T16:52
вологодская область
вологодская область
череповец
георгий филимонов
евгений гинер
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. На территории Вологодской области намерены открыть футбольную школу ЦСКА, также в регионе отремонтируют спортивные объекты, сообщил врио губернатора региона Георгий Филимонов. Заявление главы региона прозвучало во время открытия новой футбольной школы в Череповце, на котором он присутствовал. "С нашим давним добрым другом президентом футбольного (московского – ред.) клуба ЦСКА Евгением Гинером договорились об открытии новой спортшколы ЦСКА – у нас, в Вологодской области. Это очень знаковое событие", - сообщил Филимонов на своей странице "ВКонтакте". Он отметил, что в Череповце будут вести ремонт спортсооружений, в том числе стадионов. "Нужно создавать новые площади для того, чтобы эти новые спортшколы размещались, и чтобы туда приходили люди и был интерес и энтузиазм к тому, чтобы добиваться новых результатов", - отметил Филимонов. Он добавил, что открытие спортивных школ по футболу крайне важно, поскольку в Вологодской области этим видом спорта занимаются более 16 тысяч детей. В пресс-службе правительства региона отметили, что развитие спорта – одно из основных направлений губернаторской программы "Стратегия 2.0". На Вологодчине реализуется ряд проектов, направленных на строительство новых спортивных объектов, привлечение кадров в спортивные организации на селе и улучшение условий для занятий физкультурой в муниципалитетах региона. История футбольной школы ЦСКА берет начало в 1954 году. Тогда при команде мастеров Центрального спортивного клуба Армии была создана группа подготовки молодых футболистов.
https://ria.ru/20231024/trassa-1904981103.html
https://ria.ru/20231211/blagoustroystvo-1915142982.html
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вологодская область, череповец, георгий филимонов, евгений гинер
Вологодская область, Вологодская область, Череповец, Георгий Филимонов, Евгений Гинер

Футбольную школу ЦСКА откроют в Вологодской области

© POOL | Перейти в медиабанкВременно исполняющий обязанности губернатора Вологодской области Георгий Филимонов
Временно исполняющий обязанности губернатора Вологодской области Георгий Филимонов
© POOL
Перейти в медиабанк
Временно исполняющий обязанности губернатора Вологодской области Георгий Филимонов
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. На территории Вологодской области намерены открыть футбольную школу ЦСКА, также в регионе отремонтируют спортивные объекты, сообщил врио губернатора региона Георгий Филимонов.
Заявление главы региона прозвучало во время открытия новой футбольной школы в Череповце, на котором он присутствовал.
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"С нашим давним добрым другом президентом футбольного (московского – ред.) клуба ЦСКА Евгением Гинером договорились об открытии новой спортшколы ЦСКА – у нас, в Вологодской области. Это очень знаковое событие", - сообщил Филимонов на своей странице "ВКонтакте".
Он отметил, что в Череповце будут вести ремонт спортсооружений, в том числе стадионов.
«
"Нужно создавать новые площади для того, чтобы эти новые спортшколы размещались, и чтобы туда приходили люди и был интерес и энтузиазм к тому, чтобы добиваться новых результатов", - отметил Филимонов.
Он добавил, что открытие спортивных школ по футболу крайне важно, поскольку в Вологодской области этим видом спорта занимаются более 16 тысяч детей.
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В пресс-службе правительства региона отметили, что развитие спорта – одно из основных направлений губернаторской программы "Стратегия 2.0". На Вологодчине реализуется ряд проектов, направленных на строительство новых спортивных объектов, привлечение кадров в спортивные организации на селе и улучшение условий для занятий физкультурой в муниципалитетах региона.
История футбольной школы ЦСКА берет начало в 1954 году. Тогда при команде мастеров Центрального спортивного клуба Армии была создана группа подготовки молодых футболистов.
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Вологодская областьВологодская областьЧереповецГеоргий ФилимоновЕвгений Гинер
 
 
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