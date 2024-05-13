https://ria.ru/20240513/sportshkola-1945652558.html

Футбольную школу ЦСКА откроют в Вологодской области

Футбольную школу ЦСКА откроют в Вологодской области - РИА Новости, 13.05.2024

Футбольную школу ЦСКА откроют в Вологодской области

На территории Вологодской области намерены открыть футбольную школу ЦСКА, также в регионе отремонтируют спортивные объекты, сообщил врио губернатора региона... РИА Новости, 13.05.2024

2024-05-13T16:52

2024-05-13T16:52

2024-05-13T16:52

вологодская область

вологодская область

череповец

георгий филимонов

евгений гинер

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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. На территории Вологодской области намерены открыть футбольную школу ЦСКА, также в регионе отремонтируют спортивные объекты, сообщил врио губернатора региона Георгий Филимонов. Заявление главы региона прозвучало во время открытия новой футбольной школы в Череповце, на котором он присутствовал. "С нашим давним добрым другом президентом футбольного (московского – ред.) клуба ЦСКА Евгением Гинером договорились об открытии новой спортшколы ЦСКА – у нас, в Вологодской области. Это очень знаковое событие", - сообщил Филимонов на своей странице "ВКонтакте". Он отметил, что в Череповце будут вести ремонт спортсооружений, в том числе стадионов. "Нужно создавать новые площади для того, чтобы эти новые спортшколы размещались, и чтобы туда приходили люди и был интерес и энтузиазм к тому, чтобы добиваться новых результатов", - отметил Филимонов. Он добавил, что открытие спортивных школ по футболу крайне важно, поскольку в Вологодской области этим видом спорта занимаются более 16 тысяч детей. В пресс-службе правительства региона отметили, что развитие спорта – одно из основных направлений губернаторской программы "Стратегия 2.0". На Вологодчине реализуется ряд проектов, направленных на строительство новых спортивных объектов, привлечение кадров в спортивные организации на селе и улучшение условий для занятий физкультурой в муниципалитетах региона. История футбольной школы ЦСКА берет начало в 1954 году. Тогда при команде мастеров Центрального спортивного клуба Армии была создана группа подготовки молодых футболистов.

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https://ria.ru/20231211/blagoustroystvo-1915142982.html

https://ria.ru/20240322/sportsreda-1934987503.html

вологодская область

череповец

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

вологодская область, череповец, георгий филимонов, евгений гинер