https://ria.ru/20240513/spetsoperatsiya-1945565588.html

Группировка "Восток" заняла более выгодные рубежи

Группировка "Восток" заняла более выгодные рубежи - РИА Новости, 13.05.2024

Группировка "Восток" заняла более выгодные рубежи

Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи, ВСУ потеряли за сутки до 135 военнослужащих, один танк, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 13.05.2024

2024-05-13T13:11

2024-05-13T13:11

2024-05-13T13:23

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи, ВСУ потеряли за сутки до 135 военнослужащих, один танк, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике 21-й бригады нацгвардии Украины в районе населенного пункта Великая Новоселка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, потери ВСУ составили: до 135 военнослужащих, танк, пять автомобилей, 155-мм гаубица М777 производства США, 155-мм самоходная артиллерийская установка AS-90 Braveheart производства Великобритании, 122-мм самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" и 100-мм противотанковая пушка "Рапира".

https://ria.ru/20240513/ukraina-1945435534.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, россия, вооруженные силы украины, украина, сша