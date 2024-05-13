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Группировка "Восток" заняла более выгодные рубежи - РИА Новости, 13.05.2024
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13:11 13.05.2024 (обновлено: 13:23 13.05.2024)
https://ria.ru/20240513/spetsoperatsiya-1945565588.html
Группировка "Восток" заняла более выгодные рубежи
Группировка "Восток" заняла более выгодные рубежи - РИА Новости, 13.05.2024
Группировка "Восток" заняла более выгодные рубежи
Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи, ВСУ потеряли за сутки до 135 военнослужащих, один танк, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T13:11
2024-05-13T13:23
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
украина
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи, ВСУ потеряли за сутки до 135 военнослужащих, один танк, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике 21-й бригады нацгвардии Украины в районе населенного пункта Великая Новоселка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, потери ВСУ составили: до 135 военнослужащих, танк, пять автомобилей, 155-мм гаубица М777 производства США, 155-мм самоходная артиллерийская установка AS-90 Braveheart производства Великобритании, 122-мм самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" и 100-мм противотанковая пушка "Рапира".
https://ria.ru/20240513/ukraina-1945435534.html
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безопасность, россия, вооруженные силы украины, украина, сша
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Украина, США
Группировка "Восток" заняла более выгодные рубежи

Минобороны: группировка "Восток" уничтожила до 135 военных и танк

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа в зоне СВО
Боевая работа в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи, ВСУ потеряли за сутки до 135 военнослужащих, один танк, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике 21-й бригады нацгвардии Украины в районе населенного пункта Великая Новоселка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.
По данным ведомства, потери ВСУ составили: до 135 военнослужащих, танк, пять автомобилей, 155-мм гаубица М777 производства США, 155-мм самоходная артиллерийская установка AS-90 Braveheart производства Великобритании, 122-мм самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" и 100-мм противотанковая пушка "Рапира".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
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