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Группировка "Восток" заняла более выгодные рубежи
Группировка "Восток" заняла более выгодные рубежи - РИА Новости, 13.05.2024
Группировка "Восток" заняла более выгодные рубежи
Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи, ВСУ потеряли за сутки до 135 военнослужащих, один танк, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T13:11
2024-05-13T13:11
2024-05-13T13:23
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи, ВСУ потеряли за сутки до 135 военнослужащих, один танк, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике 21-й бригады нацгвардии Украины в районе населенного пункта Великая Новоселка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, потери ВСУ составили: до 135 военнослужащих, танк, пять автомобилей, 155-мм гаубица М777 производства США, 155-мм самоходная артиллерийская установка AS-90 Braveheart производства Великобритании, 122-мм самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" и 100-мм противотанковая пушка "Рапира".
https://ria.ru/20240513/ukraina-1945435534.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Украина, США
Группировка "Восток" заняла более выгодные рубежи
Минобороны: группировка "Восток" уничтожила до 135 военных и танк