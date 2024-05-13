https://ria.ru/20240513/spetsoperatsiya-1945479414.html
Генштаб ВСУ признал успехи российских сил на Харьковском направлении
Генштаб ВСУ признал успехи российских сил на Харьковском направлении - РИА Новости, 13.05.2024
Генштаб ВСУ признал успехи российских сил на Харьковском направлении
Генштаб ВСУ назвал сложной оперативную обстановку на Харьковском направлении, признав "тактический успех" российских войск. РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T01:32
2024-05-13T01:32
2024-05-13T04:21
специальная военная операция на украине
в мире
россия
харьковская область
волчанск
владимир зеленский
вооруженные силы украины
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1c/1936329683_0:178:3008:1870_1920x0_80_0_0_16c82630c048d1189b9c57776ed6005f.jpg
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Генштаб ВСУ назвал сложной оперативную обстановку на Харьковском направлении, признав "тактический успех" российских войск."На харьковском направлении оперативная обстановка остается сложной и динамично меняется... Ведутся бои за приграничный город Волчанск", — говорится в сообщении в Telegram-канале украинского генштаба.Отмечается, что у России "есть тактический успех".Ранее Владимир Зеленский назвал чрезвычайно сложным положение ВСУ в Харьковской области, особенно в Волчанске, не менее тяжелая ситуация для украинских военных, как утверждается, сложилась еще на пяти направлениях.Минобороны России в воскресенье сообщило, что силы группировки "Север" за сутки продвинулись в глубину обороны противника и освободили Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково в Харьковской области. Днем ранее там же освободили населенные пункты Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья.
https://ria.ru/20240512/ganchev-1945436779.html
https://ria.ru/20240402/kharkov-1937239841.html
россия
харьковская область
волчанск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1c/1936329683_139:0:2870:2048_1920x0_80_0_0_5ef9c5318d1de7e0524446bc62965156.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, харьковская область, волчанск, владимир зеленский, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Харьковская область, Волчанск, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, В мире
Генштаб ВСУ признал успехи российских сил на Харьковском направлении
Генштаб ВСУ: у российских сил есть тактический успех на Харьковском направлении