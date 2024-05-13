https://ria.ru/20240513/spetsoperatsiya-1945479414.html

Генштаб ВСУ признал успехи российских сил на Харьковском направлении

Генштаб ВСУ признал успехи российских сил на Харьковском направлении - РИА Новости, 13.05.2024

Генштаб ВСУ признал успехи российских сил на Харьковском направлении

Генштаб ВСУ назвал сложной оперативную обстановку на Харьковском направлении, признав "тактический успех" российских войск. РИА Новости, 13.05.2024

2024-05-13T01:32

2024-05-13T01:32

2024-05-13T04:21

специальная военная операция на украине

в мире

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харьковская область

волчанск

владимир зеленский

вооруженные силы украины

в мире

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Генштаб ВСУ назвал сложной оперативную обстановку на Харьковском направлении, признав "тактический успех" российских войск."На харьковском направлении оперативная обстановка остается сложной и динамично меняется... Ведутся бои за приграничный город Волчанск", — говорится в сообщении в Telegram-канале украинского генштаба.Отмечается, что у России "есть тактический успех".Ранее Владимир Зеленский назвал чрезвычайно сложным положение ВСУ в Харьковской области, особенно в Волчанске, не менее тяжелая ситуация для украинских военных, как утверждается, сложилась еще на пяти направлениях.Минобороны России в воскресенье сообщило, что силы группировки "Север" за сутки продвинулись в глубину обороны противника и освободили Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково в Харьковской области. Днем ранее там же освободили населенные пункты Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья.

https://ria.ru/20240512/ganchev-1945436779.html

https://ria.ru/20240402/kharkov-1937239841.html

россия

харьковская область

волчанск

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в мире, россия, харьковская область, волчанск, владимир зеленский, вооруженные силы украины