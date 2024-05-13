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Генштаб ВСУ признал успехи российских сил на Харьковском направлении - РИА Новости, 13.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
01:32 13.05.2024 (обновлено: 04:21 13.05.2024)
https://ria.ru/20240513/spetsoperatsiya-1945479414.html
Генштаб ВСУ признал успехи российских сил на Харьковском направлении
Генштаб ВСУ признал успехи российских сил на Харьковском направлении - РИА Новости, 13.05.2024
Генштаб ВСУ признал успехи российских сил на Харьковском направлении
Генштаб ВСУ назвал сложной оперативную обстановку на Харьковском направлении, признав "тактический успех" российских войск. РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T01:32
2024-05-13T04:21
специальная военная операция на украине
в мире
россия
харьковская область
волчанск
владимир зеленский
вооруженные силы украины
в мире
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Генштаб ВСУ назвал сложной оперативную обстановку на Харьковском направлении, признав "тактический успех" российских войск.&quot;На харьковском направлении оперативная обстановка остается сложной и динамично меняется... Ведутся бои за приграничный город Волчанск&quot;, — говорится в сообщении в Telegram-канале украинского генштаба.Отмечается, что у России "есть тактический успех".Ранее Владимир Зеленский назвал чрезвычайно сложным положение ВСУ в Харьковской области, особенно в Волчанске, не менее тяжелая ситуация для украинских военных, как утверждается, сложилась еще на пяти направлениях.Минобороны России в воскресенье сообщило, что силы группировки "Север" за сутки продвинулись в глубину обороны противника и освободили Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково в Харьковской области. Днем ранее там же освободили населенные пункты Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья.
https://ria.ru/20240512/ganchev-1945436779.html
https://ria.ru/20240402/kharkov-1937239841.html
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в мире, россия, харьковская область, волчанск, владимир зеленский, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Харьковская область, Волчанск, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, В мире
Генштаб ВСУ признал успехи российских сил на Харьковском направлении

Генштаб ВСУ: у российских сил есть тактический успех на Харьковском направлении

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне спецоперации
Российские военные в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военные в зоне спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Генштаб ВСУ назвал сложной оперативную обстановку на Харьковском направлении, признав "тактический успех" российских войск.
«

"На харьковском направлении оперативная обстановка остается сложной и динамично меняется... Ведутся бои за приграничный город Волчанск", — говорится в сообщении в Telegram-канале украинского генштаба.

Отмечается, что у России "есть тактический успех".
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Минобороны России в воскресенье сообщило, что силы группировки "Север" за сутки продвинулись в глубину обороны противника и освободили Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково в Харьковской области. Днем ранее там же освободили населенные пункты Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья.
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