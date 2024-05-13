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Слуцкий призвал фракции поддержать весь предложенный состав правительства - РИА Новости, 13.05.2024
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15:17 13.05.2024 (обновлено: 15:25 13.05.2024)
https://ria.ru/20240513/slutskiy-1945612866.html
Слуцкий призвал фракции поддержать весь предложенный состав правительства
Слуцкий призвал фракции поддержать весь предложенный состав правительства - РИА Новости, 13.05.2024
Слуцкий призвал фракции поддержать весь предложенный состав правительства
Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий призвал все политические фракции поддержать весь предложенный состав правительства. РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T15:17
2024-05-13T15:25
россия
госдума рф
лдпр
леонид слуцкий (политик)
политика
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий призвал все политические фракции поддержать весь предложенный состав правительства.Госдума на пленарных заседаниях 13 и 14 мая рассматривает предложенные премьер-министром Михаилом Мишустиным кандидатуры в новый состав правительства."Фракция ЛДПР призывает всех поддержать каждого члена правительства", - сказал Слуцкий, выступая на пленарном заседании.Он отметил, что сегодня нет ни одной задачи, "которую ставят люди, и правительство как-то отходит в сторону" от ее решения."Есть задачи, которые, с нашей точки зрения, может быть, решаются не в полном объеме, не столь быстро, не столь точно, как хотелось бы... Для этого существует возможность взаимодействия, к которому правительство готово", - добавил он.
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россия, госдума рф, лдпр, леонид слуцкий (политик), политика
Россия, Госдума РФ, ЛДПР, Леонид Слуцкий (политик), Политика
Слуцкий призвал фракции поддержать весь предложенный состав правительства

Слуцкий призвал все фракции поддержать весь предложенный состав правительства

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЛеонид Слуцкий
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Леонид Слуцкий. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий призвал все политические фракции поддержать весь предложенный состав правительства.
Госдума на пленарных заседаниях 13 и 14 мая рассматривает предложенные премьер-министром Михаилом Мишустиным кандидатуры в новый состав правительства.
"Фракция ЛДПР призывает всех поддержать каждого члена правительства", - сказал Слуцкий, выступая на пленарном заседании.
Он отметил, что сегодня нет ни одной задачи, "которую ставят люди, и правительство как-то отходит в сторону" от ее решения.
"Есть задачи, которые, с нашей точки зрения, может быть, решаются не в полном объеме, не столь быстро, не столь точно, как хотелось бы... Для этого существует возможность взаимодействия, к которому правительство готово", - добавил он.
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Леонид Слуцкий
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РоссияГосдума РФЛДПРЛеонид Слуцкий (политик)Политика
 
 
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