https://ria.ru/20240513/slutskiy-1945612866.html

Слуцкий призвал фракции поддержать весь предложенный состав правительства

Слуцкий призвал фракции поддержать весь предложенный состав правительства - РИА Новости, 13.05.2024

Слуцкий призвал фракции поддержать весь предложенный состав правительства

Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий призвал все политические фракции поддержать весь предложенный состав правительства. РИА Новости, 13.05.2024

2024-05-13T15:17

2024-05-13T15:17

2024-05-13T15:25

россия

госдума рф

лдпр

леонид слуцкий (политик)

политика

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий призвал все политические фракции поддержать весь предложенный состав правительства.Госдума на пленарных заседаниях 13 и 14 мая рассматривает предложенные премьер-министром Михаилом Мишустиным кандидатуры в новый состав правительства."Фракция ЛДПР призывает всех поддержать каждого члена правительства", - сказал Слуцкий, выступая на пленарном заседании.Он отметил, что сегодня нет ни одной задачи, "которую ставят люди, и правительство как-то отходит в сторону" от ее решения."Есть задачи, которые, с нашей точки зрения, может быть, решаются не в полном объеме, не столь быстро, не столь точно, как хотелось бы... Для этого существует возможность взаимодействия, к которому правительство готово", - добавил он.

https://ria.ru/20240513/ldpr-1945610374.html

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россия, госдума рф, лдпр, леонид слуцкий (политик), политика