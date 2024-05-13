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В Братиславе проверяют здание университета после сообщения о бомбе
В Братиславе проверяют здание университета после сообщения о бомбе - РИА Новости, 13.05.2024
В Братиславе проверяют здание университета после сообщения о бомбе
Полиция проверяет здание университета в Братиславе после сообщения о заложенной бомбе, сообщили в понедельник правоохранительные органы. РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T13:47
2024-05-13T13:47
2024-05-13T13:47
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БРАТИСЛАВА, 13 мая - РИА Новости. Полиция проверяет здание университета в Братиславе после сообщения о заложенной бомбе, сообщили в понедельник правоохранительные органы. "Сегодня утром мы получили сообщение об угрожающем электронном письме о том, что в одном из зданий Словацкого технического университета в Братиславе находится бомба. На место незамедлительно были отправлены силы полиции", - говорится в сообщении полиции в соцсети. По данным правоохранителей, здание было эвакуировано, представители полиции в настоящее время проводят его осмотр. На прошлой неделе более 1500 школ в Словакии получили электронные письма с угрозами о заложенных в зданиях учебных заведений взрывных устройствах, которые после проверки не подтвердились. Сообщения о заложенных бомбах получили не только школы по всей Словакии, но и 110 отделений банков и 40 магазинов электроники. Полиция назвала эти угрозы масштабной кибератакой.
https://ria.ru/20240223/ugrozy-1929140685.html
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в мире, братислава, словакия
В мире, Братислава, Словакия
В Братиславе проверяют здание университета после сообщения о бомбе
Полиция проверяет здание университета в Братиславе после сообщения о бомбе