https://ria.ru/20240513/skadovsk-1945580729.html
В обстрелянном Скадовске возобновили подачу воды и электроэнергии
В обстрелянном Скадовске возобновили подачу воды и электроэнергии - РИА Новости, 13.05.2024
В обстрелянном Скадовске возобновили подачу воды и электроэнергии
Возобновлена подача воды и электроэнергии в Скадовске, который накануне был обстрелян ВСУ, сообщил РИА Новости глава Скадовского муниципального округа... РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T14:08
2024-05-13T14:08
2024-05-13T14:08
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СКАДОВСК (Херсонская обл.), 13 мая — РИА Новости. Возобновлена подача воды и электроэнергии в Скадовске, который накануне был обстрелян ВСУ, сообщил РИА Новости глава Скадовского муниципального округа Херсонской области Александр Дудка. Губернатор области Владимир Сальдо в воскресенье написал в своем Telegram-канале, что ВСУ обстреляли Скадовск ракетами HIMARS, две из них сбили, одна взорвалась рядом со станцией технического обслуживания автомобилей, есть пострадавшие, часть города осталась без света и воды. "Вчера на территории города Скадовска, мирного города, который находится вдалеке от боевых действий, от линии боевого соприкосновения, произошёл очередной прилёт. Слава богу, люди не погибли, но... часть города осталась без электро- и водоснабжения. Благодаря организованной работе администрации, а также коммунальных служб, всё это было восстановлено. Сейчас коммунальщики продолжают работу", - сказал Дудка. Глава округа отметил, что подобные обстрелы мирных жилых районов лишний раз доказывают, что украинским войскам "всё равно, кого бомбить".
https://ria.ru/20240513/krasnodon-1945576642.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, скадовск, херсонская область , владимир сальдо, вооруженные силы украины
В мире, Скадовск, Херсонская область , Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
В обстрелянном Скадовске возобновили подачу воды и электроэнергии
В Скадовске возобновили подачу воды и электроэнергии после обстрела ВСУ
СКАДОВСК (Херсонская обл.), 13 мая — РИА Новости. Возобновлена подача воды и электроэнергии в Скадовске, который накануне был обстрелян ВСУ, сообщил РИА Новости глава Скадовского муниципального округа Херсонской области Александр Дудка.
Губернатор области Владимир Сальдо
в воскресенье написал в своем Telegram-канале, что ВСУ обстреляли Скадовск ракетами HIMARS, две из них сбили, одна взорвалась рядом со станцией технического обслуживания автомобилей, есть пострадавшие, часть города осталась без света и воды.
"Вчера на территории города Скадовска, мирного города, который находится вдалеке от боевых действий, от линии боевого соприкосновения, произошёл очередной прилёт. Слава богу, люди не погибли, но... часть города осталась без электро- и водоснабжения. Благодаря организованной работе администрации, а также коммунальных служб, всё это было восстановлено. Сейчас коммунальщики продолжают работу", - сказал Дудка.
Глава округа отметил, что подобные обстрелы мирных жилых районов лишний раз доказывают, что украинским войскам "всё равно, кого бомбить".