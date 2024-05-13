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СМИ назвали ситуацию для Киева в украинском конфликте ночным кошмаром - РИА Новости, 13.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:13 13.05.2024
https://ria.ru/20240513/situatsiya-1945746924.html
СМИ назвали ситуацию для Киева в украинском конфликте ночным кошмаром
СМИ назвали ситуацию для Киева в украинском конфликте ночным кошмаром - РИА Новости, 13.05.2024
СМИ назвали ситуацию для Киева в украинском конфликте ночным кошмаром
Ситуация для Киева в украинском конфликте не просто плохая, она продолжает становиться всё хуже день ото дня на фоне успешного продвижения российских сил сразу... РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T23:13
2024-05-13T23:13
специальная военная операция на украине
киев
россия
украина
владимир зеленский
александр сырский
рустем умеров
вооруженные силы украины
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ВАШИНГТОН, 13 мая - РИА Новости. Ситуация для Киева в украинском конфликте не просто плохая, она продолжает становиться всё хуже день ото дня на фоне успешного продвижения российских сил сразу на нескольких направлениях, сообщает американский телеканал CNN. "Новости не просто плохие, ежедневно становится всё хуже… У России есть импульс, не похожий ни на что, наблюдавшееся с марта 2022 года. Украина вынуждена признать, насколько плоха текущая ситуация", - говорится в публикации. Как подчеркивает телеканал, в ВСУ признают тактические успехи Москвы и "значительное ухудшение" положения Киева. Отмечается, что российские силы успешно продвигаются на харьковском направлении, занимая населенные пункты, "вероятно, наиболее быстрыми темпами с первых дней" спецоперации, что, по оценкам телеканала, должно стать поводом для "наибольшего беспокойства Украины". Добавляется, что РФ также добивается успехов и на других направлениях, вынуждая ВСУ отступать с позиций. "Для Киева наступил ночной кошмар", - резюмирует телеканал, признавая, что дальнейшее отступление приведет к потере всех еще подконтрольных ВСУ территорий ДНР, которые Киев и Запад считают входящими в Донецкую область Украины. При этом, по оценкам телеканала, еще большей проблемой для Киева становится меняющееся отношение его союзников к ходу конфликта. "Резкие заявления европейских министров и даже визиты высокопоставленных чиновников администрации (президента США Джо - ред.) Байдена не могут преодолеть усталость или осознание того, что помощь Украине... является стратегической необходимостью правительств, а не тем, чего активно требуют общества", - отмечает телеканал, указывая, что большая часть мира уже устала от украинского конфликта. Владимир Зеленский, заслушав в понедельник доклады главкома ВСУ Александра Сырского и министра обороны Рустема Умерова, назвал ситуацию в Харьковской области одной из "наиболее горячих" на фоне продвижения ВС РФ на этом направлении. Накануне Зеленский назвал чрезвычайно сложным положение ВСУ в Харьковской области, особенно в Волчанске. Генштаб ВСУ признал сложной оперативную обстановку на харьковском направлении и отметил "тактический успех" российских войск. Минобороны РФ ранее сообщало, что российские военнослужащие группировки войск "Север" за сутки продвинулись в глубину обороны противника и заняли Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково в Харьковской области. В субботу ведомство информировало, что в этой области ВС РФ заняли Борисовку, Огурцово, Плетеневку, Пыльную и Стрелечью.
https://ria.ru/20240513/stoltenberg-1945686360.html
https://ria.ru/20240513/konflikt-1945621781.html
https://ria.ru/20240226/voyna-1929414178.html
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киев, россия, украина, владимир зеленский, александр сырский, рустем умеров, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Киев, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Александр Сырский, Рустем Умеров, Вооруженные силы Украины, В мире
СМИ назвали ситуацию для Киева в украинском конфликте ночным кошмаром

CNN: ситуация для Киева становится все хуже на фоне успехов России

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие . Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 13 мая - РИА Новости. Ситуация для Киева в украинском конфликте не просто плохая, она продолжает становиться всё хуже день ото дня на фоне успешного продвижения российских сил сразу на нескольких направлениях, сообщает американский телеканал CNN.
«
"Новости не просто плохие, ежедневно становится всё хуже… У России есть импульс, не похожий ни на что, наблюдавшееся с марта 2022 года. Украина вынуждена признать, насколько плоха текущая ситуация", - говорится в публикации.
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Вчера, 18:14
Как подчеркивает телеканал, в ВСУ признают тактические успехи Москвы и "значительное ухудшение" положения Киева.
Отмечается, что российские силы успешно продвигаются на харьковском направлении, занимая населенные пункты, "вероятно, наиболее быстрыми темпами с первых дней" спецоперации, что, по оценкам телеканала, должно стать поводом для "наибольшего беспокойства Украины". Добавляется, что РФ также добивается успехов и на других направлениях, вынуждая ВСУ отступать с позиций.
«
"Для Киева наступил ночной кошмар", - резюмирует телеканал, признавая, что дальнейшее отступление приведет к потере всех еще подконтрольных ВСУ территорий ДНР, которые Киев и Запад считают входящими в Донецкую область Украины.
При этом, по оценкам телеканала, еще большей проблемой для Киева становится меняющееся отношение его союзников к ходу конфликта.
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«
"Резкие заявления европейских министров и даже визиты высокопоставленных чиновников администрации (президента США Джо - ред.) Байдена не могут преодолеть усталость или осознание того, что помощь Украине... является стратегической необходимостью правительств, а не тем, чего активно требуют общества", - отмечает телеканал, указывая, что большая часть мира уже устала от украинского конфликта.
Владимир Зеленский, заслушав в понедельник доклады главкома ВСУ Александра Сырского и министра обороны Рустема Умерова, назвал ситуацию в Харьковской области одной из "наиболее горячих" на фоне продвижения ВС РФ на этом направлении. Накануне Зеленский назвал чрезвычайно сложным положение ВСУ в Харьковской области, особенно в Волчанске. Генштаб ВСУ признал сложной оперативную обстановку на харьковском направлении и отметил "тактический успех" российских войск.
Минобороны РФ ранее сообщало, что российские военнослужащие группировки войск "Север" за сутки продвинулись в глубину обороны противника и заняли Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково в Харьковской области. В субботу ведомство информировало, что в этой области ВС РФ заняли Борисовку, Огурцово, Плетеневку, Пыльную и Стрелечью.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевРоссияУкраинаВладимир ЗеленскийАлександр СырскийРустем УмеровВооруженные силы Украины
 
 
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