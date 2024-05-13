https://ria.ru/20240513/situatsiya-1945746924.html

СМИ назвали ситуацию для Киева в украинском конфликте ночным кошмаром

СМИ назвали ситуацию для Киева в украинском конфликте ночным кошмаром - РИА Новости, 13.05.2024

СМИ назвали ситуацию для Киева в украинском конфликте ночным кошмаром

Ситуация для Киева в украинском конфликте не просто плохая, она продолжает становиться всё хуже день ото дня на фоне успешного продвижения российских сил сразу... РИА Новости, 13.05.2024

2024-05-13T23:13

2024-05-13T23:13

2024-05-13T23:13

специальная военная операция на украине

киев

россия

украина

владимир зеленский

александр сырский

рустем умеров

вооруженные силы украины

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ВАШИНГТОН, 13 мая - РИА Новости. Ситуация для Киева в украинском конфликте не просто плохая, она продолжает становиться всё хуже день ото дня на фоне успешного продвижения российских сил сразу на нескольких направлениях, сообщает американский телеканал CNN. "Новости не просто плохие, ежедневно становится всё хуже… У России есть импульс, не похожий ни на что, наблюдавшееся с марта 2022 года. Украина вынуждена признать, насколько плоха текущая ситуация", - говорится в публикации. Как подчеркивает телеканал, в ВСУ признают тактические успехи Москвы и "значительное ухудшение" положения Киева. Отмечается, что российские силы успешно продвигаются на харьковском направлении, занимая населенные пункты, "вероятно, наиболее быстрыми темпами с первых дней" спецоперации, что, по оценкам телеканала, должно стать поводом для "наибольшего беспокойства Украины". Добавляется, что РФ также добивается успехов и на других направлениях, вынуждая ВСУ отступать с позиций. "Для Киева наступил ночной кошмар", - резюмирует телеканал, признавая, что дальнейшее отступление приведет к потере всех еще подконтрольных ВСУ территорий ДНР, которые Киев и Запад считают входящими в Донецкую область Украины. При этом, по оценкам телеканала, еще большей проблемой для Киева становится меняющееся отношение его союзников к ходу конфликта. "Резкие заявления европейских министров и даже визиты высокопоставленных чиновников администрации (президента США Джо - ред.) Байдена не могут преодолеть усталость или осознание того, что помощь Украине... является стратегической необходимостью правительств, а не тем, чего активно требуют общества", - отмечает телеканал, указывая, что большая часть мира уже устала от украинского конфликта. Владимир Зеленский, заслушав в понедельник доклады главкома ВСУ Александра Сырского и министра обороны Рустема Умерова, назвал ситуацию в Харьковской области одной из "наиболее горячих" на фоне продвижения ВС РФ на этом направлении. Накануне Зеленский назвал чрезвычайно сложным положение ВСУ в Харьковской области, особенно в Волчанске. Генштаб ВСУ признал сложной оперативную обстановку на харьковском направлении и отметил "тактический успех" российских войск. Минобороны РФ ранее сообщало, что российские военнослужащие группировки войск "Север" за сутки продвинулись в глубину обороны противника и заняли Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково в Харьковской области. В субботу ведомство информировало, что в этой области ВС РФ заняли Борисовку, Огурцово, Плетеневку, Пыльную и Стрелечью.

https://ria.ru/20240513/stoltenberg-1945686360.html

https://ria.ru/20240513/konflikt-1945621781.html

https://ria.ru/20240226/voyna-1929414178.html

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киев, россия, украина, владимир зеленский, александр сырский, рустем умеров, вооруженные силы украины