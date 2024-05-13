СМИ назвали ситуацию для Киева в украинском конфликте ночным кошмаром
CNN: ситуация для Киева становится все хуже на фоне успехов России
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие . Архивное фото
ВАШИНГТОН, 13 мая - РИА Новости. Ситуация для Киева в украинском конфликте не просто плохая, она продолжает становиться всё хуже день ото дня на фоне успешного продвижения российских сил сразу на нескольких направлениях, сообщает американский телеканал CNN.
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"Новости не просто плохие, ежедневно становится всё хуже… У России есть импульс, не похожий ни на что, наблюдавшееся с марта 2022 года. Украина вынуждена признать, насколько плоха текущая ситуация", - говорится в публикации.
Отмечается, что российские силы успешно продвигаются на харьковском направлении, занимая населенные пункты, "вероятно, наиболее быстрыми темпами с первых дней" спецоперации, что, по оценкам телеканала, должно стать поводом для "наибольшего беспокойства Украины". Добавляется, что РФ также добивается успехов и на других направлениях, вынуждая ВСУ отступать с позиций.
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"Для Киева наступил ночной кошмар", - резюмирует телеканал, признавая, что дальнейшее отступление приведет к потере всех еще подконтрольных ВСУ территорий ДНР, которые Киев и Запад считают входящими в Донецкую область Украины.
При этом, по оценкам телеканала, еще большей проблемой для Киева становится меняющееся отношение его союзников к ходу конфликта.
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"Резкие заявления европейских министров и даже визиты высокопоставленных чиновников администрации (президента США Джо - ред.) Байдена не могут преодолеть усталость или осознание того, что помощь Украине... является стратегической необходимостью правительств, а не тем, чего активно требуют общества", - отмечает телеканал, указывая, что большая часть мира уже устала от украинского конфликта.
Владимир Зеленский, заслушав в понедельник доклады главкома ВСУ Александра Сырского и министра обороны Рустема Умерова, назвал ситуацию в Харьковской области одной из "наиболее горячих" на фоне продвижения ВС РФ на этом направлении. Накануне Зеленский назвал чрезвычайно сложным положение ВСУ в Харьковской области, особенно в Волчанске. Генштаб ВСУ признал сложной оперативную обстановку на харьковском направлении и отметил "тактический успех" российских войск.
Минобороны РФ ранее сообщало, что российские военнослужащие группировки войск "Север" за сутки продвинулись в глубину обороны противника и заняли Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково в Харьковской области. В субботу ведомство информировало, что в этой области ВС РФ заняли Борисовку, Огурцово, Плетеневку, Пыльную и Стрелечью.
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