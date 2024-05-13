МИД Швейцарии: на конференции по Украине обсудят не только "формулу мира"
МИД Швейцарии: на конференции по Украине обсудят не только формулу Зеленского
© iStock.com / Lucia GajdosikovaШвейцарский парламент в городе Берн
© iStock.com / Lucia Gajdosikova
Швейцарский парламент в городе Берн. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 13 мая – РИА Новости. Украинская "формула мира", которую в РФ не раз называли пустой и ультимативной, не будет единственным планом, обсуждаемым на конференции по урегулированию на Украине в июне возле швейцарского города Люцерн, заявил РИА Новости пресс-секретарь МИД Швейцарии Пьер-Ален Эльчингер.
Ранее в понедельник и.о. министра иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Швейцария уже не годится для проведения переговоров, в том числе по Украине. По его словам, конференция по Украине, которая пройдет в Женеве в середине июня, сводится к тому, чтобы сформулировать ультиматум России.
"Конференция, которую Швейцария организует, будет основываться на дискуссиях, состоявшихся в последние месяцы, в частности, на украинской "формуле мира" и других мирных предложениях, основанных на Уставе ООН и ключевых принципах международного права. Основная цель саммита - вдохновить будущий мирный процесс", - сказал он.
Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. Россия на ней присутствовать не будет. На встречу приглашены порядка 160 государств. Посол РФ в Берне Сергей Гармонин ранее сообщил РИА Новости, что Россия ни в каком формате не будет участвовать в конференции по Украине в Швейцарии, цель которой - предъявить Москве ультиматум. Он добавил, что эта конференция превратится в шумную, но пустую пиар-акцию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что переговорный процесс по Украине без участия России не имеет смысла.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.