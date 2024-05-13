https://ria.ru/20240513/serbiya-1945640377.html
Сербия поддерживает территориальную целостность стран ООН, заявил премьер
Сербия поддерживает территориальную целостность стран ООН, заявил премьер - РИА Новости, 13.05.2024
Сербия поддерживает территориальную целостность стран ООН, заявил премьер
Премьер Сербии Милош Вучевич заявил главе МИД Украины Дмитрию Кулебе, что официальный Белград поддерживает территориальную целостность всех стран-членов ООН, в... РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T16:24
2024-05-13T16:24
2024-05-13T16:24
специальная военная операция на украине
в мире
сербия
украина
милош вучевич
дмитрий кулеба
мид украины
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БЕЛГРАД, 13 мая – РИА Новости. Премьер Сербии Милош Вучевич заявил главе МИД Украины Дмитрию Кулебе, что официальный Белград поддерживает территориальную целостность всех стран-членов ООН, в том числе Украины, сообщила пресс-служба правительства Сербии. Вучевич, избранный на пост главы правительства 2 мая заявлял, что российский и украинский народы являются братскими для Сербии, и напомнил, что официальный Белград решением совета национальной безопасности официально осудил СВО, но не поддержал и не поддержит антироссийские санкции Запада. "Глава правительства Милош Вучевич разговаривал сегодня с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой об актуальной ситуации в сфере безопасности и политической ситуации в мире и о возможностях экономического сотрудничества двух стран в этих обстоятельствах. Вучевич отметил, что Сербия привержена соблюдению международного права и территориальной целостности каждой страны-члена ООН, включая Украину", - говорится в сообщении. Глава сербского кабмина также выступил за дружеское обсуждение всех вопросов на разных уровнях и отметил, что его собеседник упоминал гуманитарную помощь, которую Сербия отправляла украинскому народу.
https://ria.ru/20240513/zelenskaya-1945514391.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сербия, украина, милош вучевич, дмитрий кулеба, мид украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Сербия, Украина, Милош Вучевич, Дмитрий Кулеба, МИД Украины
Сербия поддерживает территориальную целостность стран ООН, заявил премьер
Вучевич: Сербия поддерживает территориальную целостность стран, включая Украину
БЕЛГРАД, 13 мая – РИА Новости. Премьер Сербии Милош Вучевич заявил главе МИД Украины Дмитрию Кулебе, что официальный Белград поддерживает территориальную целостность всех стран-членов ООН, в том числе Украины, сообщила пресс-служба правительства Сербии.
Вучевич, избранный на пост главы правительства 2 мая заявлял, что российский и украинский народы являются братскими для Сербии, и напомнил, что официальный Белград решением совета национальной безопасности официально осудил СВО, но не поддержал и не поддержит антироссийские санкции Запада.
"Глава правительства Милош Вучевич разговаривал сегодня с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой об актуальной ситуации в сфере безопасности и политической ситуации в мире и о возможностях экономического сотрудничества двух стран в этих обстоятельствах. Вучевич отметил, что Сербия привержена соблюдению международного права и территориальной целостности каждой страны-члена ООН, включая Украину", - говорится в сообщении. Глава сербского кабмина также выступил за дружеское обсуждение всех вопросов на разных уровнях и отметил, что его собеседник упоминал гуманитарную помощь, которую Сербия отправляла украинскому народу.