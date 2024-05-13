https://ria.ru/20240513/serbiya-1945640377.html

Сербия поддерживает территориальную целостность стран ООН, заявил премьер

Сербия поддерживает территориальную целостность стран ООН, заявил премьер - РИА Новости, 13.05.2024

Сербия поддерживает территориальную целостность стран ООН, заявил премьер

Премьер Сербии Милош Вучевич заявил главе МИД Украины Дмитрию Кулебе, что официальный Белград поддерживает территориальную целостность всех стран-членов ООН, в... РИА Новости, 13.05.2024

2024-05-13T16:24

2024-05-13T16:24

2024-05-13T16:24

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в мире

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дмитрий кулеба

мид украины

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БЕЛГРАД, 13 мая – РИА Новости. Премьер Сербии Милош Вучевич заявил главе МИД Украины Дмитрию Кулебе, что официальный Белград поддерживает территориальную целостность всех стран-членов ООН, в том числе Украины, сообщила пресс-служба правительства Сербии. Вучевич, избранный на пост главы правительства 2 мая заявлял, что российский и украинский народы являются братскими для Сербии, и напомнил, что официальный Белград решением совета национальной безопасности официально осудил СВО, но не поддержал и не поддержит антироссийские санкции Запада. "Глава правительства Милош Вучевич разговаривал сегодня с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой об актуальной ситуации в сфере безопасности и политической ситуации в мире и о возможностях экономического сотрудничества двух стран в этих обстоятельствах. Вучевич отметил, что Сербия привержена соблюдению международного права и территориальной целостности каждой страны-члена ООН, включая Украину", - говорится в сообщении. Глава сербского кабмина также выступил за дружеское обсуждение всех вопросов на разных уровнях и отметил, что его собеседник упоминал гуманитарную помощь, которую Сербия отправляла украинскому народу.

https://ria.ru/20240513/zelenskaya-1945514391.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, сербия, украина, милош вучевич, дмитрий кулеба, мид украины