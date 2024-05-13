https://ria.ru/20240513/samolet-1945655591.html
Прокуратура начала проверку инцидента с самолетом в Подмосковье
Прокуратура начала проверку инцидента с самолетом в Подмосковье - РИА Новости, 13.05.2024
Прокуратура начала проверку инцидента с самолетом в Подмосковье
Прокуратура организовала проверку из-за пролета учебно-тренировочного самолета Zlin Z 142 на предельно малой высоте на севере Подмосковья, сообщается в... РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T17:02
2024-05-13T17:02
2024-05-13T17:02
происшествия
московская область (подмосковье)
московская межрегиональная транспортная прокуратура
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Прокуратура организовала проверку из-за пролета учебно-тренировочного самолета Zlin Z 142 на предельно малой высоте на севере Подмосковья, сообщается в Telegram-канале Московской межрегиональной транспортной прокуратуры. Накануне Росавиация сообщила о расследовании авиаинцидента, который, по предварительным данным, связан с пролетом 11 мая самолета Zlin Z 142 на предельно малой высоте над трассой М8 "Холмогоры". "По предварительным данным, 11 мая 2024 года однодвигательный двухместный учебно-тренировочный самолет чехословацкого производства Zlin Z 142 совершил пролет на предельно малой высоте над федеральной трассой М8 "Холмогоры". По данному факту прокуратурой организована выездная проверка", - говорится в сообщении. Подчеркивается, что при выявлении нарушений законодательства будет принят исчерпывающий комплекс мер прокурорского реагирования.
https://ria.ru/20240411/an-24-1939276364.html
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, московская область (подмосковье), московская межрегиональная транспортная прокуратура, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Московская межрегиональная транспортная прокуратура, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
Прокуратура начала проверку инцидента с самолетом в Подмосковье
Прокуратура начала проверку после полета самолета Zlin над трассой в Подмосковье