https://ria.ru/20240513/samolet-1945655591.html

Прокуратура начала проверку инцидента с самолетом в Подмосковье

Прокуратура начала проверку инцидента с самолетом в Подмосковье - РИА Новости, 13.05.2024

Прокуратура начала проверку инцидента с самолетом в Подмосковье

Прокуратура организовала проверку из-за пролета учебно-тренировочного самолета Zlin Z 142 на предельно малой высоте на севере Подмосковья, сообщается в... РИА Новости, 13.05.2024

2024-05-13T17:02

2024-05-13T17:02

2024-05-13T17:02

происшествия

московская область (подмосковье)

московская межрегиональная транспортная прокуратура

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Прокуратура организовала проверку из-за пролета учебно-тренировочного самолета Zlin Z 142 на предельно малой высоте на севере Подмосковья, сообщается в Telegram-канале Московской межрегиональной транспортной прокуратуры. Накануне Росавиация сообщила о расследовании авиаинцидента, который, по предварительным данным, связан с пролетом 11 мая самолета Zlin Z 142 на предельно малой высоте над трассой М8 "Холмогоры". "По предварительным данным, 11 мая 2024 года однодвигательный двухместный учебно-тренировочный самолет чехословацкого производства Zlin Z 142 совершил пролет на предельно малой высоте над федеральной трассой М8 "Холмогоры". По данному факту прокуратурой организована выездная проверка", - говорится в сообщении. Подчеркивается, что при выявлении нарушений законодательства будет принят исчерпывающий комплекс мер прокурорского реагирования.

https://ria.ru/20240411/an-24-1939276364.html

московская область (подмосковье)

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, московская область (подмосковье), московская межрегиональная транспортная прокуратура, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)