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Росавиация проведет расследование инцидента с самолетом в Подмосковье - РИА Новости, 13.05.2024
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00:49 13.05.2024 (обновлено: 01:05 13.05.2024)
https://ria.ru/20240513/samolet-1945477320.html
Росавиация проведет расследование инцидента с самолетом в Подмосковье
Росавиация проведет расследование инцидента с самолетом в Подмосковье - РИА Новости, 13.05.2024
Росавиация проведет расследование инцидента с самолетом в Подмосковье
Росавиация проведет расследование инцидента с пролетом самолета на предельно малой высоте над трассой на севере Подмосковья, сообщил представитель ведомства. РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T00:49
2024-05-13T01:05
происшествия
московская область (подмосковье)
россия
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Росавиация проведет расследование инцидента с пролетом самолета на предельно малой высоте над трассой на севере Подмосковья, сообщил представитель ведомства.По предварительным данным, инцидент произошел в субботу. Одномоторный двухместный самолет Zlin Z 142 пролетел на предельно низкой высоте на федеральной трассой М8 "Холмогоры".В Росавиации отметили, что такие действия пилота могли обернуться печальными последствиями, что неприемлемо. Представитель ведомства напомнил, что безопасность полетов является приоритетом для всей авиационной отрасли страны.
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происшествия, московская область (подмосковье), россия, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Россия, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
Росавиация проведет расследование инцидента с самолетом в Подмосковье

Росавиация проведет расследование инцидента в Подмосковье с самолетом Zlin Z 142

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкАвтотрасса
Автотрасса - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Автотрасса. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Росавиация проведет расследование инцидента с пролетом самолета на предельно малой высоте над трассой на севере Подмосковья, сообщил представитель ведомства.
По предварительным данным, инцидент произошел в субботу. Одномоторный двухместный самолет Zlin Z 142 пролетел на предельно низкой высоте на федеральной трассой М8 "Холмогоры".
В Росавиации отметили, что такие действия пилота могли обернуться печальными последствиями, что неприемлемо. Представитель ведомства напомнил, что безопасность полетов является приоритетом для всей авиационной отрасли страны.
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ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)РоссияФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
 
 
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