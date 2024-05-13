https://ria.ru/20240513/samolet-1945477320.html

Росавиация проведет расследование инцидента с самолетом в Подмосковье

Росавиация проведет расследование инцидента с самолетом в Подмосковье - РИА Новости, 13.05.2024

Росавиация проведет расследование инцидента с самолетом в Подмосковье

Росавиация проведет расследование инцидента с пролетом самолета на предельно малой высоте над трассой на севере Подмосковья, сообщил представитель ведомства. РИА Новости, 13.05.2024

2024-05-13T00:49

2024-05-13T00:49

2024-05-13T01:05

происшествия

московская область (подмосковье)

россия

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Росавиация проведет расследование инцидента с пролетом самолета на предельно малой высоте над трассой на севере Подмосковья, сообщил представитель ведомства.По предварительным данным, инцидент произошел в субботу. Одномоторный двухместный самолет Zlin Z 142 пролетел на предельно низкой высоте на федеральной трассой М8 "Холмогоры".В Росавиации отметили, что такие действия пилота могли обернуться печальными последствиями, что неприемлемо. Представитель ведомства напомнил, что безопасность полетов является приоритетом для всей авиационной отрасли страны.

https://ria.ru/20231012/samolet-1902241271.html

московская область (подмосковье)

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происшествия, московская область (подмосковье), россия, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)