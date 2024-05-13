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В Херсонской области объявили авиационную опасность
В Херсонской области объявили авиационную опасность - РИА Новости, 13.05.2024
В Херсонской области объявили авиационную опасность
Авиационная опасность объявлена в Херсонской области, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram–канале. РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T16:43
2024-05-13T16:43
2024-05-13T16:52
херсонская область
владимир сальдо
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая - РИА Новости. Авиационная опасность объявлена в Херсонской области, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram–канале."В Херсонской области объявлена авиационная опасность!" – написал Сальдо.Он попросил жителей соблюдать спокойствие и быть внимательными.
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херсонская область , владимир сальдо, происшествия
Херсонская область , Владимир Сальдо, Происшествия
В Херсонской области объявили авиационную опасность
Сальдо: в Херсонской области объявили авиационную опасность