https://ria.ru/20240513/rubl-1945681330.html
Рубль после завершения майских каникул растет к основным валютам
Рубль после завершения майских каникул растет к основным валютам - РИА Новости, 13.05.2024
Рубль после завершения майских каникул растет к основным валютам
Курс рубля в понедельник растет против доллара, юаня и евро, за окончанием майских "каникул", в течение которых возрастала курсовая волатильность, последовало... РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T17:52
2024-05-13T17:52
2024-05-13T17:52
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости, Дмитрий Майоров. Курс рубля в понедельник растет против доллара, юаня и евро, за окончанием майских "каникул", в течение которых возрастала курсовая волатильность, последовало укрепление рубля, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 17.36 мск падает на 91 копейку, до 91,35 рубля, юаня – на 11 копеек, до 12,58 рубля, евро – на 76 копеек, до 98,74 рубля. Объем торгов юанями составляет 110,4 миллиарда рублей против 20,6 миллиарда по евро и 89,3 миллиарда по доллару. Доллар при этом падает к рублю на 1%, юань – на 0,9%, евро – на 0,8%. Рубль возвращает потери "каникул" Курс рубля в начале недели растет к доллару, юаню и евро. Окончание майских "каникул", в течение которых возрастала курсовая волатильность на российском валютном рынке с уклоном в строну роста курсов инвалют, сменилось укреплением валюты РФ в условиях увеличения предложения валюты. "Поддержку рублю может оказывать достаточно высокий объем иностранной валюты, поступающей в страну от экспорта ключевых сырьевых товаров. Минфин сообщил, что за первые четыре месяца 2024 года нефтегазовые доходы бюджета увеличились более чем на 80% в годовом выражении", - комментирует Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". Ведомство сообщило, что нефтегазовые доходы бюджета выросли на 82,2% - до 4,157 триллиона рублей, ненефтегазовые - на 36,8%, до 7,526 триллиона рублей. Таким образом, суммарный объем доходов федерального бюджета за период составил 11,684 триллиона рублей, что на 50,1% выше объема поступления доходов в соответствующем периоде 2023 года, оценили в Минфине. Стоимость нефти к 17.36 мск росла на 1,1%, до 83,7 доллара за баррель сорта Brent, корректируя падение мая с уровней 87,9 доллара. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,2%, до 105,1 пункта. Прогнозы На текущей неделе курс может колебаться ниже 92 рублей за доллар, но в дальнейшем у него остается потенциал к росту в район 93 рублей, считает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". Ощутимое снижение нефтяных цен, начавшееся во второй половине апреля, пока вряд ли может отразиться на валютной выручке из-за лага во времени, с которым этот фактор влияет на объем экспорта в денежном выражении, рассуждает Бабин из "БКС Мир инвестиций". "Если геополитическая обстановка или санкционный режим существенно не изменятся, на этой неделе доллар будет колебаться в диапазоне 90,8–91,8 рубля", - прогнозирует он.
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экономика, цены на нефть, россия, дмитрий бабин, министерство финансов рф (минфин россии), бкс мир инвестиций, московская биржа, brent
Экономика, Цены на нефть, Россия, Дмитрий Бабин, Министерство финансов РФ (Минфин России), БКС Мир инвестиций, Московская биржа, Brent, Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Рубль после завершения майских каникул растет к основным валютам
Курс рубля в понедельник вырос против доллара, юаня и евро
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости, Дмитрий Майоров. Курс рубля в понедельник растет против доллара, юаня и евро, за окончанием майских "каникул", в течение которых возрастала курсовая волатильность, последовало укрепление рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 17.36 мск падает на 91 копейку, до 91,35 рубля, юаня – на 11 копеек, до 12,58 рубля, евро – на 76 копеек, до 98,74 рубля.
Объем торгов юанями составляет 110,4 миллиарда рублей против 20,6 миллиарда по евро и 89,3 миллиарда по доллару.
Доллар при этом падает к рублю на 1%, юань – на 0,9%, евро – на 0,8%.
Рубль возвращает потери "каникул"
Курс рубля в начале недели растет к доллару, юаню и евро. Окончание майских "каникул", в течение которых возрастала курсовая волатильность на российском валютном рынке с уклоном в строну роста курсов инвалют, сменилось укреплением валюты РФ
в условиях увеличения предложения валюты.
"Поддержку рублю может оказывать достаточно высокий объем иностранной валюты, поступающей в страну от экспорта ключевых сырьевых товаров. Минфин с
ообщил, что за первые четыре месяца 2024 года нефтегазовые доходы бюджета увеличились более чем на 80% в годовом выражении", - комментирует Дмитрий Бабин
из "БКС Мир инвестиций
".
Ведомство сообщило, что нефтегазовые доходы бюджета выросли на 82,2% - до 4,157 триллиона рублей, ненефтегазовые - на 36,8%, до 7,526 триллиона рублей. Таким образом, суммарный объем доходов федерального бюджета за период составил 11,684 триллиона рублей, что на 50,1% выше объема поступления доходов в соответствующем периоде 2023 года, оценили в Минфине.
Стоимость нефти к 17.36 мск росла на 1,1%, до 83,7 доллара за баррель сор
та Brent, корректируя падение мая с уровней 87,9 доллара. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США
) снижался на 0,2%, до 105,1 пункта.
На текущей неделе курс может колебаться ниже 92 рублей за доллар, но в дальнейшем у него остается потенциал к росту в район 93 рублей, считает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".
Ощутимое снижение нефтяных цен, начавшееся во второй половине апреля, пока вряд ли может отразиться на валютной выручке из-за лага во времени, с которым этот фактор влияет на объем экспорта в денежном выражении, рассуждает Бабин из "БКС Мир инвестиций".
"Если геополитическая обстановка или санкционный режим существенно не изменятся, на этой неделе доллар будет колебаться в диапазоне 90,8–91,8 рубля", - прогнозирует он.