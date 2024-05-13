https://ria.ru/20240513/rubl-1945681330.html

Рубль после завершения майских каникул растет к основным валютам

Рубль после завершения майских каникул растет к основным валютам - РИА Новости, 13.05.2024

Рубль после завершения майских каникул растет к основным валютам

Курс рубля в понедельник растет против доллара, юаня и евро, за окончанием майских "каникул", в течение которых возрастала курсовая волатильность, последовало... РИА Новости, 13.05.2024

2024-05-13T17:52

2024-05-13T17:52

2024-05-13T17:52

экономика

цены на нефть

россия

дмитрий бабин

министерство финансов рф (минфин россии)

бкс мир инвестиций

московская биржа

brent

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152588/67/1525886730_0:91:6000:3466_1920x0_80_0_0_4464e1fea9a5a1e461576c68284dc0fe.jpg

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости, Дмитрий Майоров. Курс рубля в понедельник растет против доллара, юаня и евро, за окончанием майских "каникул", в течение которых возрастала курсовая волатильность, последовало укрепление рубля, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 17.36 мск падает на 91 копейку, до 91,35 рубля, юаня – на 11 копеек, до 12,58 рубля, евро – на 76 копеек, до 98,74 рубля. Объем торгов юанями составляет 110,4 миллиарда рублей против 20,6 миллиарда по евро и 89,3 миллиарда по доллару. Доллар при этом падает к рублю на 1%, юань – на 0,9%, евро – на 0,8%. Рубль возвращает потери "каникул" Курс рубля в начале недели растет к доллару, юаню и евро. Окончание майских "каникул", в течение которых возрастала курсовая волатильность на российском валютном рынке с уклоном в строну роста курсов инвалют, сменилось укреплением валюты РФ в условиях увеличения предложения валюты. "Поддержку рублю может оказывать достаточно высокий объем иностранной валюты, поступающей в страну от экспорта ключевых сырьевых товаров. Минфин сообщил, что за первые четыре месяца 2024 года нефтегазовые доходы бюджета увеличились более чем на 80% в годовом выражении", - комментирует Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". Ведомство сообщило, что нефтегазовые доходы бюджета выросли на 82,2% - до 4,157 триллиона рублей, ненефтегазовые - на 36,8%, до 7,526 триллиона рублей. Таким образом, суммарный объем доходов федерального бюджета за период составил 11,684 триллиона рублей, что на 50,1% выше объема поступления доходов в соответствующем периоде 2023 года, оценили в Минфине. Стоимость нефти к 17.36 мск росла на 1,1%, до 83,7 доллара за баррель сорта Brent, корректируя падение мая с уровней 87,9 доллара. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,2%, до 105,1 пункта. Прогнозы На текущей неделе курс может колебаться ниже 92 рублей за доллар, но в дальнейшем у него остается потенциал к росту в район 93 рублей, считает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". Ощутимое снижение нефтяных цен, начавшееся во второй половине апреля, пока вряд ли может отразиться на валютной выручке из-за лага во времени, с которым этот фактор влияет на объем экспорта в денежном выражении, рассуждает Бабин из "БКС Мир инвестиций". "Если геополитическая обстановка или санкционный режим существенно не изменятся, на этой неделе доллар будет колебаться в диапазоне 90,8–91,8 рубля", - прогнозирует он.

https://ria.ru/20240510/vklady-1944118266.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, цены на нефть, россия, дмитрий бабин, министерство финансов рф (минфин россии), бкс мир инвестиций, московская биржа, brent