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МВД повторно объявило в розыск двух украинских генералов - РИА Новости, 13.05.2024
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20:12 13.05.2024 (обновлено: 20:23 13.05.2024)
https://ria.ru/20240513/rozysk-1945724772.html
МВД повторно объявило в розыск двух украинских генералов
МВД повторно объявило в розыск двух украинских генералов - РИА Новости, 13.05.2024
МВД повторно объявило в розыск двух украинских генералов
МВД РФ повторно объявило в розыск командующего оперативно-тактической группировкой ВСУ "Харьков" генерала Михаила Драпатого и экс-командующего группировкой ВСУ... РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T20:12
2024-05-13T20:23
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. МВД РФ повторно объявило в розыск командующего оперативно-тактической группировкой ВСУ "Харьков" генерала Михаила Драпатого и экс-командующего группировкой ВСУ "Север" генерал-майора Виктора Николюка, следует из базы ведомства. "Михаил Васильевич Драпатый. 21.11.1982. Разыскивается по статье УК", - следует из базы розыска МВД РФ. Также в базе ведомства переобъявленным в розыск значится бывший командующий группировкой ВСУ "Север" Виктор Николюк. Статьи, по которым они разыскиваются, не разглашается.
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россия, вооруженные силы украины
Россия, Вооруженные силы Украины
МВД повторно объявило в розыск двух украинских генералов

МВД повторно объявило в розыск украинских генералов Драпатого и Николюка

© Фото : Минобороны УкраиныГенералы ВСУ Михаил Драпатый и Виктор Николюк
Генералы ВСУ Михаил Драпатый и Виктор Николюк - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
© Фото : Минобороны Украины
Генералы ВСУ Михаил Драпатый и Виктор Николюк. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. МВД РФ повторно объявило в розыск командующего оперативно-тактической группировкой ВСУ "Харьков" генерала Михаила Драпатого и экс-командующего группировкой ВСУ "Север" генерал-майора Виктора Николюка, следует из базы ведомства.
«
"Михаил Васильевич Драпатый. 21.11.1982. Разыскивается по статье УК", - следует из базы розыска МВД РФ.
Также в базе ведомства переобъявленным в розыск значится бывший командующий группировкой ВСУ "Север" Виктор Николюк.
Статьи, по которым они разыскиваются, не разглашается.
Дарья Богданова
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