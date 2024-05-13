https://ria.ru/20240513/rozysk-1945724772.html

МВД повторно объявило в розыск двух украинских генералов

МВД повторно объявило в розыск двух украинских генералов - РИА Новости, 13.05.2024

МВД повторно объявило в розыск двух украинских генералов

МВД РФ повторно объявило в розыск командующего оперативно-тактической группировкой ВСУ "Харьков" генерала Михаила Драпатого и экс-командующего группировкой ВСУ... РИА Новости, 13.05.2024

2024-05-13T20:12

2024-05-13T20:12

2024-05-13T20:23

россия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. МВД РФ повторно объявило в розыск командующего оперативно-тактической группировкой ВСУ "Харьков" генерала Михаила Драпатого и экс-командующего группировкой ВСУ "Север" генерал-майора Виктора Николюка, следует из базы ведомства. "Михаил Васильевич Драпатый. 21.11.1982. Разыскивается по статье УК", - следует из базы розыска МВД РФ. Также в базе ведомства переобъявленным в розыск значится бывший командующий группировкой ВСУ "Север" Виктор Николюк. Статьи, по которым они разыскиваются, не разглашается.

https://ria.ru/20240513/rozysk-1945525305.html

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россия, вооруженные силы украины