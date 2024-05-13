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"Единая Россия" поддерживает предложенный состав вице-премьеров
"Единая Россия" поддерживает предложенный состав вице-премьеров - РИА Новости, 13.05.2024
"Единая Россия" поддерживает предложенный состав вице-премьеров
Фракция "Единая Россия" поддерживает предложенный состав вице-премьеров, сообщил ее руководитель Владимир Васильев. РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T15:37
2024-05-13T15:37
2024-05-13T17:15
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Фракция "Единая Россия" поддерживает предложенный состав вице-премьеров, сообщил ее руководитель Владимир Васильев.Ранее глава правительства РФ Михаил Мишустин внес на рассмотрение Государственной Думы предложения по новому составу кабинета министров. Госдума на пленарном заседании в понедельник рассматривала вопросы об утверждении кандидатур на должности вице-премьеров."Наша фракция, президиум во всяком случае как положено, проголосовала за этот состав заместителей. Мы поддерживаем и будем работать вместе, и будем вместе отвечать и за хорошее, и за то, что не сделаем тоже. Поэтому спрос с нас больше", - сказал Васильев. -0-
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"Единая Россия" поддерживает предложенный состав вице-премьеров
Васильев: "Единая Россия" поддерживает предложенный состав вице-премьеров