https://ria.ru/20240513/rossiya-1945622819.html

"Единая Россия" поддерживает предложенный состав вице-премьеров

"Единая Россия" поддерживает предложенный состав вице-премьеров - РИА Новости, 13.05.2024

"Единая Россия" поддерживает предложенный состав вице-премьеров

Фракция "Единая Россия" поддерживает предложенный состав вице-премьеров, сообщил ее руководитель Владимир Васильев. РИА Новости, 13.05.2024

2024-05-13T15:37

2024-05-13T15:37

2024-05-13T17:15

единая россия

россия

владимир васильев

госдума рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/137006/45/1370064547_0:406:2917:2047_1920x0_80_0_0_cd2a426bcd1e41ecf25f7c696db60363.jpg

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Фракция "Единая Россия" поддерживает предложенный состав вице-премьеров, сообщил ее руководитель Владимир Васильев.Ранее глава правительства РФ Михаил Мишустин внес на рассмотрение Государственной Думы предложения по новому составу кабинета министров. Госдума на пленарном заседании в понедельник рассматривала вопросы об утверждении кандидатур на должности вице-премьеров."Наша фракция, президиум во всяком случае как положено, проголосовала за этот состав заместителей. Мы поддерживаем и будем работать вместе, и будем вместе отвечать и за хорошее, и за то, что не сделаем тоже. Поэтому спрос с нас больше", - сказал Васильев. -0-

https://ria.ru/20240513/slutskiy-1945612866.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

единая россия, россия, владимир васильев, госдума рф