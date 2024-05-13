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Роспотребнадзор опроверг миф о продуктах с "отрицательной" калорийностью - РИА Новости, 13.05.2024
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13:27 13.05.2024 (обновлено: 16:40 13.05.2024)
https://ria.ru/20240513/rospotrebnadzor-1945570936.html
Роспотребнадзор опроверг миф о продуктах с "отрицательной" калорийностью
Роспотребнадзор опроверг миф о продуктах с "отрицательной" калорийностью - РИА Новости, 13.05.2024
Роспотребнадзор опроверг миф о продуктах с "отрицательной" калорийностью
Продуктов с "отрицательной" калорийностью не существует, но некоторые продукты обладают очень низкой калорийностью и при этом требуют больше энергии для... РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T13:27
2024-05-13T16:40
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Продуктов с "отрицательной" калорийностью не существует, но некоторые продукты обладают очень низкой калорийностью и при этом требуют больше энергии для переработки, сообщается в Telegram-канале Роспотребнадзора. "Продуктов с "отрицательной" калорийностью не существует, но есть продукты с очень низкой калорийностью. Такие продукты, как огурцы, капуста, сельдерей, лук, шпинат, помидоры и другие зеленые и листовые овощи, содержат небольшое количество калорий и могут помочь удовлетворить чувство голода без значительного увеличения суточного потребления калорий", - говорится в сообщении. При этом некоторые продукты действительно требуют больше энергии для переработки, чем другие, отметили в ведомстве.
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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество, россия
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Общество, Россия
Роспотребнадзор опроверг миф о продуктах с "отрицательной" калорийностью

Роспотребнадзор: продуктов с "отрицательной" калорийностью не существует

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкОвощи на одном из прилавков на кубанской ярмарке урожая в Краснодаре
Овощи на одном из прилавков на кубанской ярмарке урожая в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Продуктов с "отрицательной" калорийностью не существует, но некоторые продукты обладают очень низкой калорийностью и при этом требуют больше энергии для переработки, сообщается в Telegram-канале Роспотребнадзора.
«
"Продуктов с "отрицательной" калорийностью не существует, но есть продукты с очень низкой калорийностью. Такие продукты, как огурцы, капуста, сельдерей, лук, шпинат, помидоры и другие зеленые и листовые овощи, содержат небольшое количество калорий и могут помочь удовлетворить чувство голода без значительного увеличения суточного потребления калорий", - говорится в сообщении.
При этом некоторые продукты действительно требуют больше энергии для переработки, чем другие, отметили в ведомстве.
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