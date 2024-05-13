https://ria.ru/20240513/raketnaya_opasnost-1945478512.html
В Белгороде и Шебекино объявили ракетную опасность
В Белгороде и Шебекино объявили ракетную опасность - РИА Новости, 13.05.2024
В Белгороде и Шебекино объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена в Белгороде, Белгородском районе, Шебекино и округе, сообщила мэрия Белгорода. РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T01:06
2024-05-13T01:06
2024-05-13T01:09
белгород
шебекино
белгородский район
происшествия
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Белгороде, Белгородском районе, Шебекино и округе, сообщила мэрия Белгорода.Ранее власти города сообщили об опасности атаки беспилотников."РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район, Шебекинский городской округ и город Шебекино. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам", - говорится в Telegram-канале мэрии.
https://ria.ru/20240512/pogibshie-1945472460.html
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белгород, шебекино, белгородский район, происшествия
Белгород, Шебекино, Белгородский район, Происшествия
В Белгороде и Шебекино объявили ракетную опасность
В Белгороде, Белгородском районе, Шебекино и ГО объявили ракетную опасность