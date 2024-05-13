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Зюганов попросил кандидатов в правительство прислушиваться к просьбам людей - РИА Новости, 13.05.2024
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15:40 13.05.2024
https://ria.ru/20240513/pravitelstvo-1945624417.html
Зюганов попросил кандидатов в правительство прислушиваться к просьбам людей
Зюганов попросил кандидатов в правительство прислушиваться к просьбам людей - РИА Новости, 13.05.2024
Зюганов попросил кандидатов в правительство прислушиваться к просьбам людей
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов призвал кандидатов в кабмин быть более внимательными к просьбам людей и быть с ними "на передовой". РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T15:40
2024-05-13T15:40
политика
россия
геннадий зюганов
михаил мишустин
госдума рф
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов призвал кандидатов в кабмин быть более внимательными к просьбам людей и быть с ними "на передовой". "Ко всем обращаюсь с одним пожеланием: время суровое и военное, в военное время надо не одевать мундир, а одевать полевую форму, засучивать рукава и идти на передовую. Поплотнее с людьми, повнимательнее, как просьба с запросом", - сказал Зюганов на пленарном заседании Госдумы. Он призвал кандидатов в кабмин быть ближе к народу в непростое время. По его словам, треть граждан в России сегодня живут на всего 25-30 тысяч рублей в месяц, а страна ведет активные боевые действия, на фоне того, как "олигархия умыкнула 300 миллиардов долларов и примерно столько же арестовали". Госдума на пленарном заседании рассматривает вопросы об утверждении предложенных премьер-министром Михаилом Мишустиным кандидатур на должности вице-премьеров. Накануне кандидатуры рассматривались профильными комитетами ГД, все они были поддержаны.
https://ria.ru/20240511/vlast-1944749082.html
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политика, россия, геннадий зюганов, михаил мишустин, госдума рф
Политика, Россия, Геннадий Зюганов, Михаил Мишустин, Госдума РФ
Зюганов попросил кандидатов в правительство прислушиваться к просьбам людей

Зюганов попросил кандидатов в правительство быть внимательнее к просьбам людей

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкГеннадий Зюганов
Геннадий Зюганов - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов призвал кандидатов в кабмин быть более внимательными к просьбам людей и быть с ними "на передовой".
"Ко всем обращаюсь с одним пожеланием: время суровое и военное, в военное время надо не одевать мундир, а одевать полевую форму, засучивать рукава и идти на передовую. Поплотнее с людьми, повнимательнее, как просьба с запросом", - сказал Зюганов на пленарном заседании Госдумы.
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Он призвал кандидатов в кабмин быть ближе к народу в непростое время. По его словам, треть граждан в России сегодня живут на всего 25-30 тысяч рублей в месяц, а страна ведет активные боевые действия, на фоне того, как "олигархия умыкнула 300 миллиардов долларов и примерно столько же арестовали".
Госдума на пленарном заседании рассматривает вопросы об утверждении предложенных премьер-министром Михаилом Мишустиным кандидатур на должности вице-премьеров. Накануне кандидатуры рассматривались профильными комитетами ГД, все они были поддержаны.
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