https://ria.ru/20240513/pravitelstvo-1945624417.html

Зюганов попросил кандидатов в правительство прислушиваться к просьбам людей

Зюганов попросил кандидатов в правительство прислушиваться к просьбам людей - РИА Новости, 13.05.2024

Зюганов попросил кандидатов в правительство прислушиваться к просьбам людей

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов призвал кандидатов в кабмин быть более внимательными к просьбам людей и быть с ними "на передовой". РИА Новости, 13.05.2024

2024-05-13T15:40

2024-05-13T15:40

2024-05-13T15:40

политика

россия

геннадий зюганов

михаил мишустин

госдума рф

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов призвал кандидатов в кабмин быть более внимательными к просьбам людей и быть с ними "на передовой". "Ко всем обращаюсь с одним пожеланием: время суровое и военное, в военное время надо не одевать мундир, а одевать полевую форму, засучивать рукава и идти на передовую. Поплотнее с людьми, повнимательнее, как просьба с запросом", - сказал Зюганов на пленарном заседании Госдумы. Он призвал кандидатов в кабмин быть ближе к народу в непростое время. По его словам, треть граждан в России сегодня живут на всего 25-30 тысяч рублей в месяц, а страна ведет активные боевые действия, на фоне того, как "олигархия умыкнула 300 миллиардов долларов и примерно столько же арестовали". Госдума на пленарном заседании рассматривает вопросы об утверждении предложенных премьер-министром Михаилом Мишустиным кандидатур на должности вице-премьеров. Накануне кандидатуры рассматривались профильными комитетами ГД, все они были поддержаны.

https://ria.ru/20240511/vlast-1944749082.html

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Варвара Скокшина

политика, россия, геннадий зюганов, михаил мишустин, госдума рф