https://ria.ru/20240513/pravitelstvo-1945603700.html

Зюганов оценил новую процедуру утверждения правительства

Зюганов оценил новую процедуру утверждения правительства - РИА Новости, 13.05.2024

Зюганов оценил новую процедуру утверждения правительства

Новая процедура утверждения членов правительства РФ носит оздоравливающий характер, при таком порядке не появятся новые "чубайсы" и "сердюковы", заявил лидер... РИА Новости, 13.05.2024

2024-05-13T14:58

2024-05-13T14:58

2024-05-13T15:09

геннадий зюганов

россия

политика

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Новая процедура утверждения членов правительства РФ носит оздоравливающий характер, при таком порядке не появятся новые "чубайсы" и "сердюковы", заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов."Уважаемые депутаты, впервые мы присутствуем на столь интересной процедуре обсуждения кандидатур и их утверждения. Сама по себе эта процедура носит абсолютно оздоравливающий характер, считаю, при таком порядке не появятся новые "чубайсы" и "сердюковы", которые торговали и предавали страну", - заявил Зюганов на пленарном заседании Госдумы.Госдума на пленарном заседании рассматривает вопросы об утверждении предложенных премьер-министром Михаилом Мишустиным кандидатур на должности вице-премьеров. Накануне кандидатуры рассматривались профильными комитетами ГД, все они были поддержаны.

https://ria.ru/20240511/vlast-1944749082.html

россия

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Варвара Скокшина

геннадий зюганов, россия, политика