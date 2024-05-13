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Зюганов оценил новую процедуру утверждения правительства - РИА Новости, 13.05.2024
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14:58 13.05.2024 (обновлено: 15:09 13.05.2024)
https://ria.ru/20240513/pravitelstvo-1945603700.html
Зюганов оценил новую процедуру утверждения правительства
Зюганов оценил новую процедуру утверждения правительства - РИА Новости, 13.05.2024
Зюганов оценил новую процедуру утверждения правительства
Новая процедура утверждения членов правительства РФ носит оздоравливающий характер, при таком порядке не появятся новые "чубайсы" и "сердюковы", заявил лидер... РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T14:58
2024-05-13T15:09
геннадий зюганов
россия
политика
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Новая процедура утверждения членов правительства РФ носит оздоравливающий характер, при таком порядке не появятся новые "чубайсы" и "сердюковы", заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов."Уважаемые депутаты, впервые мы присутствуем на столь интересной процедуре обсуждения кандидатур и их утверждения. Сама по себе эта процедура носит абсолютно оздоравливающий характер, считаю, при таком порядке не появятся новые "чубайсы" и "сердюковы", которые торговали и предавали страну", - заявил Зюганов на пленарном заседании Госдумы.Госдума на пленарном заседании рассматривает вопросы об утверждении предложенных премьер-министром Михаилом Мишустиным кандидатур на должности вице-премьеров. Накануне кандидатуры рассматривались профильными комитетами ГД, все они были поддержаны.
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геннадий зюганов, россия, политика
Геннадий Зюганов, Россия, Политика
Зюганов оценил новую процедуру утверждения правительства

Зюганов: в правительстве теперь не появятся новые "чубайсы"

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПредседатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов
Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Новая процедура утверждения членов правительства РФ носит оздоравливающий характер, при таком порядке не появятся новые "чубайсы" и "сердюковы", заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов.
"Уважаемые депутаты, впервые мы присутствуем на столь интересной процедуре обсуждения кандидатур и их утверждения. Сама по себе эта процедура носит абсолютно оздоравливающий характер, считаю, при таком порядке не появятся новые "чубайсы" и "сердюковы", которые торговали и предавали страну", - заявил Зюганов на пленарном заседании Госдумы.
Госдума на пленарном заседании рассматривает вопросы об утверждении предложенных премьер-министром Михаилом Мишустиным кандидатур на должности вице-премьеров. Накануне кандидатуры рассматривались профильными комитетами ГД, все они были поддержаны.
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