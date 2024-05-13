https://ria.ru/20240513/pravitelstvo-1945506469.html

Заседание ГД по утверждению кандидатов на посты в правительстве. Трансляция

Заседание ГД по утверждению кандидатов на посты в правительстве. Трансляция - РИА Новости, 13.05.2024

Заседание ГД по утверждению кандидатов на посты в правительстве. Трансляция

Госдума проводит заседание по вопросу утверждения кандидатур на должности в правительстве. РИА Новости, 13.05.2024

2024-05-13T10:09

2024-05-13T10:09

2024-05-13T10:09

госдума рф

политика

россия

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Госдума проводит заседание по вопросу утверждения кандидатур на должности в правительстве.

россия

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2024

Максим Зубков

Максим Зубков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Пленарное заседание Госдумы по вопросу утверждения кандидатур на должности в Правительство Пленарное заседание Госдумы по вопросу утверждения кандидатур на должности в Правительство 2024-05-13T10:09 true PT359M03S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Зубков

госдума рф, политика, россия, видео