https://ria.ru/20240513/pravitelstvo-1945506469.html
Заседание ГД по утверждению кандидатов на посты в правительстве. Трансляция
Заседание ГД по утверждению кандидатов на посты в правительстве. Трансляция - РИА Новости, 13.05.2024
Заседание ГД по утверждению кандидатов на посты в правительстве. Трансляция
Госдума проводит заседание по вопросу утверждения кандидатур на должности в правительстве. РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T10:09
2024-05-13T10:09
2024-05-13T10:09
госдума рф
политика
россия
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Госдума проводит заседание по вопросу утверждения кандидатур на должности в правительстве.
россия
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1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Пленарное заседание Госдумы по вопросу утверждения кандидатур на должности в Правительство
Пленарное заседание Госдумы по вопросу утверждения кандидатур на должности в Правительство
2024-05-13T10:09
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PT359M03S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
госдума рф, политика, россия, видео
Госдума РФ, Политика, Россия
Заседание ГД по утверждению кандидатов на посты в правительстве. Трансляция
Госдума проводит заседание по вопросу утверждения кандидатур на должности в правительстве.
2024-05-13T10:09
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PT359M03S
Госдума проводит заседание по вопросу утверждения кандидатур на должности в правительстве.