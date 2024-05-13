https://ria.ru/20240513/pravitelstvo-1945503598.html
Вице-премьеры нового правительства России
Вице-премьеры нового правительства России - РИА Новости, 13.05.2024
Вице-премьеры нового правительства России
Государственная дума утвердила кандидатуры вице-премьеров, предложенные председателем правительства Михаилом Мишустиным. Список его заместителей практически не... РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T15:48
2024-05-13T15:48
2024-05-13T17:22
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Государственная дума утвердила кандидатуры вице-премьеров, предложенные председателем правительства Михаилом Мишустиным. Список его заместителей практически не изменился. Вместо Андрея Белоусова место первого вице-премьера займет Денис Мантуров. Виктория Абрамченко покинет кабинет министров в связи с переходом на новую должность. Вице-премьерами станут бывшие главы Минсельхоза и Минтранса Дмитрий Патрушев и Виталий Савельев. Обновленный перечень заместителей председателя правительства — в инфографике Ria.ru.
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Инфографика, Политика, Россия, Михаил Мишустин, Правительство РФ, Денис Мантуров, Дмитрий Григоренко, Татьяна Голикова, Александр Новак, Алексей Оверчук, Дмитрий Патрушев, Виталий Савельев, Юрий Трутнев, Марат Хуснуллин, Дмитрий Чернышенко