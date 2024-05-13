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Вице-премьеры нового правительства России - РИА Новости, 13.05.2024
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15:48 13.05.2024 (обновлено: 17:22 13.05.2024)
https://ria.ru/20240513/pravitelstvo-1945503598.html
Вице-премьеры нового правительства России
Вице-премьеры нового правительства России - РИА Новости, 13.05.2024
Вице-премьеры нового правительства России
Государственная дума утвердила кандидатуры вице-премьеров, предложенные председателем правительства Михаилом Мишустиным. Список его заместителей практически не... РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T15:48
2024-05-13T17:22
инфографика
политика
россия
михаил мишустин
правительство рф
денис мантуров
дмитрий григоренко
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Государственная дума утвердила кандидатуры вице-премьеров, предложенные председателем правительства Михаилом Мишустиным. Список его заместителей практически не изменился. Вместо Андрея Белоусова место первого вице-премьера займет Денис Мантуров. Виктория Абрамченко покинет кабинет министров в связи с переходом на новую должность. Вице-премьерами станут бывшие главы Минсельхоза и Минтранса Дмитрий Патрушев и Виталий Савельев. Обновленный перечень заместителей председателя правительства — в инфографике Ria.ru.
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политика, россия, михаил мишустин, правительство рф, инфографика, денис мантуров, дмитрий григоренко, татьяна голикова, александр новак, алексей оверчук, дмитрий патрушев, виталий савельев, юрий трутнев, марат хуснуллин, дмитрий чернышенко
Инфографика, Политика, Россия, Михаил Мишустин, Правительство РФ, Денис Мантуров, Дмитрий Григоренко, Татьяна Голикова, Александр Новак, Алексей Оверчук, Дмитрий Патрушев, Виталий Савельев, Юрий Трутнев, Марат Хуснуллин, Дмитрий Чернышенко
Инфографика

Вице-премьеры нового правительства России

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Государственная дума утвердила кандидатуры вице-премьеров, предложенные председателем правительства Михаилом Мишустиным. Список его заместителей практически не изменился. Вместо Андрея Белоусова место первого вице-премьера займет Денис Мантуров. Виктория Абрамченко покинет кабинет министров в связи с переходом на новую должность. Вице-премьерами станут бывшие главы Минсельхоза и Минтранса Дмитрий Патрушев и Виталий Савельев. Обновленный перечень заместителей председателя правительства — в инфографике Ria.ru.
Вице-премьеры нового правительства РоссииВице-премьеры нового правительства России
 
ИнфографикаПолитикаРоссияМихаил МишустинПравительство РФДенис МантуровДмитрий ГригоренкоТатьяна ГоликоваАлександр НовакАлексей ОверчукДмитрий ПатрушевВиталий СавельевЮрий ТрутневМарат ХуснуллинДмитрий Чернышенко
 
 
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