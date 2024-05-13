https://ria.ru/20240513/pravitelstvo-1945503598.html

Вице-премьеры нового правительства России

Вице-премьеры нового правительства России - РИА Новости, 13.05.2024

Вице-премьеры нового правительства России

Государственная дума утвердила кандидатуры вице-премьеров, предложенные председателем правительства Михаилом Мишустиным. Список его заместителей практически не... РИА Новости, 13.05.2024

2024-05-13T15:48

2024-05-13T15:48

2024-05-13T17:22

инфографика

политика

россия

михаил мишустин

правительство рф

денис мантуров

дмитрий григоренко

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0d/1945503240_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_8d87aca4ebab6f11e262b405e74df845.png

Государственная дума утвердила кандидатуры вице-премьеров, предложенные председателем правительства Михаилом Мишустиным. Список его заместителей практически не изменился. Вместо Андрея Белоусова место первого вице-премьера займет Денис Мантуров. Виктория Абрамченко покинет кабинет министров в связи с переходом на новую должность. Вице-премьерами станут бывшие главы Минсельхоза и Минтранса Дмитрий Патрушев и Виталий Савельев. Обновленный перечень заместителей председателя правительства — в инфографике Ria.ru.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, россия, михаил мишустин, правительство рф, инфографика, денис мантуров, дмитрий григоренко, татьяна голикова, александр новак, алексей оверчук, дмитрий патрушев, виталий савельев, юрий трутнев, марат хуснуллин, дмитрий чернышенко