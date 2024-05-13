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В Приамурье тушат три крупных природных пожара - РИА Новости, 13.05.2024
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12:27 13.05.2024
https://ria.ru/20240513/pozhar-1945534884.html
В Приамурье тушат три крупных природных пожара
В Приамурье тушат три крупных природных пожара - РИА Новости, 13.05.2024
В Приамурье тушат три крупных природных пожара
Три крупных природных пожара общей площадью 828 гектаров тушат на территориях Магдагачинского района и Зейского округа Приамурья, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T12:27
2024-05-13T12:27
происшествия
магдагачинский район
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 13 мая – РИА Новости. Три крупных природных пожара общей площадью 828 гектаров тушат на территориях Магдагачинского района и Зейского округа Приамурья, сообщили РИА Новости в Амурском центре гражданской защиты и пожарной безопасности. "Продолжает действовать природный пожар в 37 километрах от посёлка Сиваки Магдагачинского района. С огнем борются 65 человек. Сегодня для усиления группировки на возгорание выехали работники авиабазы из Архары. На тушении пожара в 11 километрах от посёлка Чалганы Магдагачинского района трудятся около 30 человек группировки. Третий пожар - в 11 километрах от Амуро-Балтийска, Зейский округ", - говорится в сообщении. Общая площадь этих возгораний 828 гектаров; пожар считается крупным, если площадь превышает 200 гектаров, уточнили в центре. По данным центра, всего за сутки лесопожарная группировка потушила в Приамурье три природных пожара на площади 50 гектаров.
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происшествия, магдагачинский район
Происшествия, Магдагачинский район
В Приамурье тушат три крупных природных пожара

В Приамурье тушат три крупных природных пожара площадью 828 гектаров

© Фото : ГУ МЧС России по Амурской областиПриродный пожар в Амурской области
Природный пожар в Амурской области - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
© Фото : ГУ МЧС России по Амурской области
Природный пожар в Амурской области
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 13 мая – РИА Новости. Три крупных природных пожара общей площадью 828 гектаров тушат на территориях Магдагачинского района и Зейского округа Приамурья, сообщили РИА Новости в Амурском центре гражданской защиты и пожарной безопасности.
"Продолжает действовать природный пожар в 37 километрах от посёлка Сиваки Магдагачинского района. С огнем борются 65 человек. Сегодня для усиления группировки на возгорание выехали работники авиабазы из Архары. На тушении пожара в 11 километрах от посёлка Чалганы Магдагачинского района трудятся около 30 человек группировки. Третий пожар - в 11 километрах от Амуро-Балтийска, Зейский округ", - говорится в сообщении.
Ликвидация пожара на складе в селе Калинино Михайловского района Приамурья. Кадр видео
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Общая площадь этих возгораний 828 гектаров; пожар считается крупным, если площадь превышает 200 гектаров, уточнили в центре.
По данным центра, всего за сутки лесопожарная группировка потушила в Приамурье три природных пожара на площади 50 гектаров.
 
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