https://ria.ru/20240513/pozhar-1945534884.html
В Приамурье тушат три крупных природных пожара
В Приамурье тушат три крупных природных пожара - РИА Новости, 13.05.2024
В Приамурье тушат три крупных природных пожара
Три крупных природных пожара общей площадью 828 гектаров тушат на территориях Магдагачинского района и Зейского округа Приамурья, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T12:27
2024-05-13T12:27
2024-05-13T12:27
происшествия
магдагачинский район
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0d/1945544538_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_08b8a2fede3e0c7326ffd921973965b2.jpg
БЛАГОВЕЩЕНСК, 13 мая – РИА Новости. Три крупных природных пожара общей площадью 828 гектаров тушат на территориях Магдагачинского района и Зейского округа Приамурья, сообщили РИА Новости в Амурском центре гражданской защиты и пожарной безопасности. "Продолжает действовать природный пожар в 37 километрах от посёлка Сиваки Магдагачинского района. С огнем борются 65 человек. Сегодня для усиления группировки на возгорание выехали работники авиабазы из Архары. На тушении пожара в 11 километрах от посёлка Чалганы Магдагачинского района трудятся около 30 человек группировки. Третий пожар - в 11 километрах от Амуро-Балтийска, Зейский округ", - говорится в сообщении. Общая площадь этих возгораний 828 гектаров; пожар считается крупным, если площадь превышает 200 гектаров, уточнили в центре. По данным центра, всего за сутки лесопожарная группировка потушила в Приамурье три природных пожара на площади 50 гектаров.
https://ria.ru/20240508/pozhar-1944585506.html
магдагачинский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0d/1945544538_0:0:1681:1261_1920x0_80_0_0_4ae459bc9e1a01cf922239ba82979e88.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, магдагачинский район
Происшествия, Магдагачинский район
В Приамурье тушат три крупных природных пожара
В Приамурье тушат три крупных природных пожара площадью 828 гектаров
БЛАГОВЕЩЕНСК, 13 мая – РИА Новости. Три крупных природных пожара общей площадью 828 гектаров тушат на территориях Магдагачинского района и Зейского округа Приамурья, сообщили РИА Новости в Амурском центре гражданской защиты и пожарной безопасности.
"Продолжает действовать природный пожар в 37 километрах от посёлка Сиваки Магдагачинского района. С огнем борются 65 человек. Сегодня для усиления группировки на возгорание выехали работники авиабазы из Архары. На тушении пожара в 11 километрах от посёлка Чалганы Магдагачинского района трудятся около 30 человек группировки. Третий пожар - в 11 километрах от Амуро-Балтийска, Зейский округ", - говорится в сообщении.
Общая площадь этих возгораний 828 гектаров; пожар считается крупным, если площадь превышает 200 гектаров, уточнили в центре.
По данным центра, всего за сутки лесопожарная группировка потушила в Приамурье три природных пожара на площади 50 гектаров.