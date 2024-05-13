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Володин поздравил вице-премьеров с утверждением в должностях - РИА Новости, 13.05.2024
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16:11 13.05.2024 (обновлено: 16:38 13.05.2024)
https://ria.ru/20240513/pozdravlenie-1945636474.html
Володин поздравил вице-премьеров с утверждением в должностях
Володин поздравил вице-премьеров с утверждением в должностях - РИА Новости, 13.05.2024
Володин поздравил вице-премьеров с утверждением в должностях
Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил вице-премьеров с утверждением в должностях и выразил надежду, что их диалог с Думой будет эффективным. РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T16:11
2024-05-13T16:38
политика
вячеслав володин
госдума рф
назначение нового состава правительства россии
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил вице-премьеров с утверждением в должностях и выразил надежду, что их диалог с Думой будет эффективным.Ранее Госдума утвердила все 10 кандидатур заместителей председателей правительства РФ, предложенных премьер-министром Михаилом Мишустиным."Поздравляем вас с утверждением в должностях, но надеемся, что этот диалог будет эффективным, потому что каждый чувствует свою ответственность перед людьми и страной", - сказал Володин на пленарном заседании.
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политика, вячеслав володин, госдума рф, назначение нового состава правительства россии, россия, михаил мишустин
Политика, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Назначение нового состава правительства России, Россия, Михаил Мишустин
Володин поздравил вице-премьеров с утверждением в должностях

Володин поздравил вице-премьеров и заявил, что надеется на продуктивный диалог

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на пленарном заседании Государственной Думы РФ
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил вице-премьеров с утверждением в должностях и выразил надежду, что их диалог с Думой будет эффективным.
Ранее Госдума утвердила все 10 кандидатур заместителей председателей правительства РФ, предложенных премьер-министром Михаилом Мишустиным.
"Поздравляем вас с утверждением в должностях, но надеемся, что этот диалог будет эффективным, потому что каждый чувствует свою ответственность перед людьми и страной", - сказал Володин на пленарном заседании.
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ПолитикаВячеслав ВолодинГосдума РФНазначение нового состава правительства РоссииРоссияМихаил Мишустин
 
 
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