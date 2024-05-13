https://ria.ru/20240513/pozdravlenie-1945636474.html

Володин поздравил вице-премьеров с утверждением в должностях

Володин поздравил вице-премьеров с утверждением в должностях - РИА Новости, 13.05.2024

Володин поздравил вице-премьеров с утверждением в должностях

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил вице-премьеров с утверждением в должностях и выразил надежду, что их диалог с Думой будет эффективным. РИА Новости, 13.05.2024

2024-05-13T16:11

2024-05-13T16:11

2024-05-13T16:38

политика

вячеслав володин

госдума рф

назначение нового состава правительства россии

россия

михаил мишустин

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил вице-премьеров с утверждением в должностях и выразил надежду, что их диалог с Думой будет эффективным.Ранее Госдума утвердила все 10 кандидатур заместителей председателей правительства РФ, предложенных премьер-министром Михаилом Мишустиным."Поздравляем вас с утверждением в должностях, но надеемся, что этот диалог будет эффективным, потому что каждый чувствует свою ответственность перед людьми и страной", - сказал Володин на пленарном заседании.

https://ria.ru/20240511/vlast-1944749082.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, вячеслав володин, госдума рф, назначение нового состава правительства россии, россия, михаил мишустин