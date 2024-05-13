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Главком ВМФ поздравил Черноморский флот с годовщиной основания - РИА Новости, 13.05.2024
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00:03 13.05.2024
https://ria.ru/20240513/pozdravlenie-1945473909.html
Главком ВМФ поздравил Черноморский флот с годовщиной основания
Главком ВМФ поздравил Черноморский флот с годовщиной основания - РИА Новости, 13.05.2024
Главком ВМФ поздравил Черноморский флот с годовщиной основания
Главком ВМФ России Александр Моисеев поздравил военнослужащих Черноморского флота с годовщиной его основания и отметил, что моряки во все времена отстаивали... РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T00:03
2024-05-13T00:03
россия
одесса
кавказ
федор ушаков
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владимир корнилов
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Главком ВМФ России Александр Моисеев поздравил военнослужащих Черноморского флота с годовщиной его основания и отметил, что моряки во все времена отстаивали интересы страны и сейчас мужественно исполняют воинский долг, проявляют беспримерную храбрость в боях в ходе спецоперации, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны. День Черноморского флота ежегодно отмечается 13 мая. "Главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал Александр Моисеев поздравил ветеранов и личный состав Черноморского флота с 241-й годовщиной со lня его основания", - говорится в сообщении. По словам главкома, во все времена моряки-черноморцы отстаивали интересы России и одерживали знаменательные победы над неприятелем, а в их ратной деятельности формировалась русская школа военно-морского искусства. Ее выдающиеся представители - прославленные флотоводцы Федор Ушаков, Дмитрий Сенявин, Михаил Лазарев, Владимир Корнилов, Павел Нахимов, Григорий Бутаков, Сергей Горшков. "Моряки-черноморцы всегда проявляли величие духа, мужество, отвагу и героизм при защите свободы и независимости нашей Родины. Они героически защищали Одессу и Крым, Приазовье и Кавказ, помогали войскам громить врага на приморских направлениях", - приводит слова Моисеева департамент. "Сегодня личный состав Черноморского флота с достоинством и честью выполняет свой воинский долг, мужественно несет свою нелегкую службу по обеспечению безопасности Российской Федерации, защите ее национальных интересов. Проявляет беспримерную храбрость, мужество и высокое воинское мастерство в боях с неонацистами в входе специальной военной операции", - добавил главком. Адмирал пожелал черноморцам крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия, новых боевых успехов, совершенствования профессионального мастерства и морской выучки во славу и могущества России. Поздравительная телеграмма главкома ВМФ была накануне направлена на Черноморский флот для объявления всему личному составу.
https://ria.ru/20240319/moiseev-1934200874.html
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россия, одесса, кавказ, федор ушаков, михаил лазарев (мореплаватель), владимир корнилов
Россия, Одесса, Кавказ, Федор Ушаков, Михаил Лазарев (мореплаватель), Владимир Корнилов
Главком ВМФ поздравил Черноморский флот с годовщиной основания

Главком ВМФ Моисеев: черноморцы проявляют беспримерную храбрость в ходе СВО

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкАндреевский флаг в Севастополе
Андреевский флаг в Севастополе - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Главком ВМФ России Александр Моисеев поздравил военнослужащих Черноморского флота с годовщиной его основания и отметил, что моряки во все времена отстаивали интересы страны и сейчас мужественно исполняют воинский долг, проявляют беспримерную храбрость в боях в ходе спецоперации, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны.
День Черноморского флота ежегодно отмечается 13 мая.
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19 марта, 12:18
"Главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал Александр Моисеев поздравил ветеранов и личный состав Черноморского флота с 241-й годовщиной со lня его основания", - говорится в сообщении.
По словам главкома, во все времена моряки-черноморцы отстаивали интересы России и одерживали знаменательные победы над неприятелем, а в их ратной деятельности формировалась русская школа военно-морского искусства. Ее выдающиеся представители - прославленные флотоводцы Федор Ушаков, Дмитрий Сенявин, Михаил Лазарев, Владимир Корнилов, Павел Нахимов, Григорий Бутаков, Сергей Горшков.
"Моряки-черноморцы всегда проявляли величие духа, мужество, отвагу и героизм при защите свободы и независимости нашей Родины. Они героически защищали Одессу и Крым, Приазовье и Кавказ, помогали войскам громить врага на приморских направлениях", - приводит слова Моисеева департамент.
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"Сегодня личный состав Черноморского флота с достоинством и честью выполняет свой воинский долг, мужественно несет свою нелегкую службу по обеспечению безопасности Российской Федерации, защите ее национальных интересов. Проявляет беспримерную храбрость, мужество и высокое воинское мастерство в боях с неонацистами в входе специальной военной операции", - добавил главком.
Адмирал пожелал черноморцам крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия, новых боевых успехов, совершенствования профессионального мастерства и морской выучки во славу и могущества России.
Поздравительная телеграмма главкома ВМФ была накануне направлена на Черноморский флот для объявления всему личному составу.
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